Día 1066: León XIV y Milei, dos visiones de la juventud

La juventud que quiere León XIV y la juventud que alguna vez quiso Javier Milei representan dos concepciones diferentes de la libertad, del individuo y de su relación con la juventud.

La derecha radical consiguió apropiarse de una identidad que históricamente había pertenecido a la izquierda: la de los jóvenes que se enfrentaban al orden establecido, cuestionaban las instituciones y desafiaban los consensos de sus mayores. El encuentro multitudinario que el Papa pidió incorporar especialmente a su visita a la Argentina parece ofrecer otra posibilidad de perspectiva para los jóvenes.

No fue un detalle menor que León XIV quisiera encontrarse con los jóvenes en Palermo. La actividad no estaba prevista inicialmente en el programa y fue una solicitud expresa del pontífice, según reveló el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo .

Quería escucharlos, conocer sus historias y hablarles. Ante más de un millón de personas, el Papa eligió una palabra que durante décadas estuvo asociada a la cultura juvenil y a los movimientos contraculturales: libertad.

Pero no la libertad entendida como la posibilidad de desentenderse de los demás, sino como la capacidad de no convertirse en esclavo del dinero, la apariencia, la popularidad o el placer. Su advertencia sobre los ídolos contemporáneos, las humillaciones en las redes sociales , la pornografía y la búsqueda del éxito a cualquier precio fue, en definitiva, una crítica a una sociedad que convierte al individuo en consumidor y a los demás en instrumentos para alcanzar sus propios objetivos.

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La contraposición con Milei resulta inevitable. El Presidente construyó buena parte de su identidad política sobre una rebelión juvenil contra lo que presentaba como el statu quo progresista: la corrección política, el feminismo, las regulaciones estatales, las organizaciones tradicionales y una dirigencia considerada hipócrita.

Su discurso encontró una audiencia especialmente receptiva entre jóvenes que sentían que el sistema no les ofrecía oportunidades y que las instituciones hablaban en nombre de valores que ya no los representaban. También consiguió canalizar una reacción masculina contra determinadas transformaciones culturales, en la que el antifeminismo, el resentimiento y algunas expresiones próximas a la subcultura incel encontraron un espacio de identificación.

La promesa de Milei era la emancipación del individuo frente a las imposiciones colectivas. La de León XIV es otra: que ninguna libertad puede realizarse plenamente si se construye sobre la soledad, la explotación o la indiferencia hacia los demás.

El contraste también aparece en las formas de relacionarse con quienes piensan diferente. Milei convirtió la confrontación, los insultos y la descalificación pública en una marca de su comunicación política, especialmente en las redes sociales, donde sus ataques a periodistas, opositores y críticos suelen encontrarse eco en una comunidad de seguidores que reproduce esa lógica y transforma la discusión política en una sucesión de agresiones.

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La figura del hater, que se encuentra en la humillación del otro, una forma de afirmación personal, termina siendo parte de esa cultura de la confrontación. Es precisamente lo contrario de lo que León XIV les pidió a los jóvenes en Palermo: no humillar para conseguir aprobación, no tratar a las personas como objetos y no dejarse dominar por el egoísmo o la envidia. Mientras una concepción se encuentra en el enfrentamiento una demostración de fortaleza, la otra propone recuperar la empatía, el respeto y la capacidad de convivir con las diferencias.

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Lo interesante es que la transformación de la juventud no se limita a la Argentina. En Estados Unidos, la elección legislativa del 3 de noviembre de 2026 mostró un vuelco notable entre los electores jóvenes. Según el análisis de CIRCLE, de la Universidad Tufts, el 66% de los votantes de entre 18 y 29 años apoyaron a candidatos demócratas a la Cámara de Representantes, frente al 31% que eligieron republicanos. La diferencia de 35 puntos contrasta con el estrechamiento de la ventaja demócrata registrado en 2024.

Hay, además, un dato especialmente significativo: entre los varones menores de 30 años, el 59% votó por candidatos demócratas en 2026, después de que el 56% de ese mismo segmento hubiera apoyado a Donald Trump en 2024. No son porcentajes de toda la juventud, sino de los varones jóvenes en particular. Pero el cambio es lo suficientemente importante como para cuestionar la idea de que la derecha radical conquistó definitivamente a una generación.

Brasil ofrece otra señal. En la última encuesta de Datafolha antes del balotaje presidencial de octubre de 2026, Lula obtuvo el 54% de la intención de voto entre los jóvenes de 16 a 24 años, frente al 46% de Flávio Bolsonaro. Se trata de una diferencia de ocho puntos en los votos válidos estimados para ese segmento. El dato resulta interesante porque la juventud brasileña también había participado de la ola que llevó a Jair Bolsonaro al poder y porque la abstención había aumentado particularmente entre los electores de 21 a 24 años. No alcanza para afirmar que toda una generación volvió a la izquierda, pero sí para advertir que la identificación juvenil con la derecha sufre un desgaste y debilitamiento.

Las calles europeas aportan otro elemento a esta discusión. En Francia , las protestas estudiantiles iniciadas por las condiciones educativas y la falta de recursos se extendieron a reclamos más amplios por el costo de vida y las oportunidades laborales. En otros países, como Serbia, Austria, Albania e Italia, las movilizaciones juveniles también pusieron en cuestión el funcionamiento de las instituciones, la financiación educativa y las condiciones de acceso al futuro.

El monitoreo de la Unión Europea de Estudiantes registró 47 acciones de protesta estudiantil en 13 países entre mayo y julio de 2026. No todas estas movilizaciones responden a una misma ideología ni pueden ser clasificadas automáticamente como progresistas. Pero muestran que la juventud europea vuelve a ocupar el espacio público para reclamar derechos, educación, participación y perspectivas de vida.

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En este contexto aparece un personaje que permite conectar dos épocas aparentemente opuestas: el propio Robert Prevost . León XIV nació en Chicago en 1955 y perteneció a una generación que creció durante la guerra de Vietnam, el movimiento por los derechos civiles, la contracultura y la crisis de las autoridades tradicionales. En 1969, cuando tenía trece años y estaba por cumplir catorce, ingresó al seminario menor agustino Saint Augustine Seminary High School, en Michigan.

Mientras millones de jóvenes cuestionaban la religión, la familia y las instituciones, él elegía una formación religiosa caracterizada por la disciplina, el estudio, la oración y la vida comunitaria.

Prevost jóven | Crédito: Cedoc

Además, en las redes se viralizó una supuesta participación suya en Woodstock, el festival de rock, aunque no fue corroborada. Y aunque no hubiera participado, sí sabemos que creció en medio de aquella transformación cultural. La biografía oficial del Vaticano confirma su formación en el seminario y su posterior paso por la Universidad de Villanova, donde se graduó en Matemáticas en 1977.

Aquí vemos la foto que se viralizó, donde el estilo con gafas oscuras y sombrero recuerda al de los “Blues Brothers”.

Prevost | Crédito: Cedoc

La historia familiar de Prevost también ayuda a comprender por qué su concepción de la libertad es diferente. Creció en un hogar obrero de Dolton, en las afueras de Chicago, donde sus padres habían convertido la religión, el debate y la participación comunitaria en parte de la vida cotidiana.

Su madre, Mildred, organizaba actividades caritativas y su padre, Louis, estimulaba la discusión sobre los problemas sociales. De improvisaba un altar con una tabla de planchar y golosinas redondas que utilizaba para representar al niño las hostias. Pero su vocación no estuvo separada de una preocupación por el mundo que lo rodeaba.

Lo había impresionado especialmente el trabajo de un fraile agustino español dedicado a acompañar a inmigrantes hispanos. Y también fue testigo de la transformación de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, cuya apertura y acercamiento a los fieles recibieron con entusiasmo. En 1969, su elección religiosa podía representar una forma de contracultura frente a una generación que cuestionaba las instituciones tradicionales. En 2026, ese mismo hombre, convertido en Papa, intenta hablarle a una juventud que vuelve a preguntarse qué significa rebelarse.

Hay una continuidad entre aquella experiencia y el mensaje que pronunció en Palermo. León XIV no les pidió a los jóvenes que aceptaran pasivamente el mundo que heredaron. Les pidieron que permanecieran de pie frente a los ídolos de su tiempo, que no permitieron que nadie les arrebatara su libertad y que se levantaran si alguna vez habían caído.

Pero también les dijo que había un lugar para todos en la Iglesia, incluso para quienes tenían dudas, heridas o se habían alejado. Recuperó el “todos, todos, todos” de Francisco y lo transformó en una convocatoria: todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo.

La discusión se proyecta, además, sobre el futuro tecnológico . En una época en la que la inteligencia artificial amenaza con transformar el trabajo, la educación, las relaciones personales y hasta la propia definición de lo humano, las dos concepciones vuelven a enfrentarse. De un lado, una mirada que deposita su confianza en el mercado, la competencia y la capacidad individual de adaptarse a los cambios; del otro, una tradición humanista que pregunta quién se beneficia de esos avances, quién queda excluido y qué responsabilidad tiene la sociedad sobre quienes no pueden seguir el ritmo de la transformación.

No es casual que León XIV haya mencionado en sus discursos la educación, las universidades y la investigación, ni que en Palermo incluya las redes, las pantallas, la ciencia y la tecnología entre las actividades que también podrían convertirse en alabanza . Su mensaje no es un rechazo al progreso tecnológico, sino una advertencia contra la posibilidad de que el progreso termine deshumanizando a las personas.

Allí se enfrentan dos modelos de mundo: el del individuo que debe competir por sí mismo y el de una comunidad que necesita garantizar condiciones para que todos puedan desarrollarse.

El problema es que el aceleracionismo de la nueva derecha, que celebra la velocidad de los cambios, la ruptura de los límites y la demolición de las instituciones, no necesariamente ofrece una respuesta a la pregunta más elemental: para qué vivimos . En una época atravesada por la sobreexposición, el consumo permanente, la inmediatez y la multiplicación de estímulos, la libertad corre el riesgo de confundirse con la posibilidad de elegir entre opciones cada vez más superficiales, sin encontrar un sentido que las ordene.

La recuperación de lo sagrado puede cumplir allí una función que excede lo estrictamente religioso: ofrecer pertenencias, trascendencia y una razón para vivir que no depende del éxito individual, la acumulación o la aprobación de los demás. En ese punto, el mensaje de León XIV también puede leerse como una respuesta a un vacío de época: frente a un mundo que parece exigirnos estar siempre conectados, producir y competir, proponerse detenerse, reconocerse parte de algo más grande y recuperar el vínculo con los otros.

La clave es que lo sagrado no aparece solamente como una vuelta a la religión, sino como una búsqueda de sentido frente a una cultura que acelera sin ofrecer necesariamente un destino. Esto permite conectar el mensaje del Papa con una inquietud contemporánea más amplia, sin reducir el debate a una disputa entre creyentes y no creyentes.

Hay una dificultad para quienes pretenden capitalizar políticamente este eventual regreso de la juventud al campo progresista. A la izquierda tradicional todavía le cuesta ofrecer consignas capaces de imaginar un futuro distinto. Durante demasiado tiempo, buena parte de su discurso estuvo organizado alrededor de la resistencia, la denuncia y la defensa de conquistas amenazadas, sin conseguir construir una promesa de futuro que dialoge con las aspiraciones individuales de las nuevas generaciones. Allí es donde la Iglesia, y el centro democrático en general, intenta proponer, no una radicalización en sentido contrario a la extrema derecha, sino el fortalecimiento de un centro moderado, solidario e institucional, capaz de combinar libertad individual con oportunidades colectivas, innovación con protección social y autonomía con responsabilidad.

Como surgió también en la conversación con Farrell, la respuesta al extremismo podría encontrarse en la reconstrucción de una cultura política que vuelva a darle valor a las instituciones, al diálogo y la convivencia. La doctrina social de la Iglesia, con todas sus particularidades religiosas, intenta ofrecer una tradición desde la cual pensar esa articulación.

Quizás la mayor paradoja de este tiempo sea que un Papa se formó en un seminario en 1969, mientras Woodstock simbolizaba la ruptura con el mundo de sus padres, hoy convoca a los jóvenes a rebelarse contra los nuevos ídolos de una sociedad individualista. La historia no se repite, pero sus preguntas regresan. Y la principal vuelve a ser la misma: ¿quién representa mejor hoy a la juventud?

Producción de textos e imágenes: Facundo Maceira.

MEG