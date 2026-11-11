Patricia Bullrich le respondió a Irán: "Que un Estado terrorista nos declare terroristas marca de qué lado estamos"

La senadora nacional Patricia Bullrich cuestionó duramente al régimen de Irán luego de que declarara organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas. A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la legisladora defendió la postura del Gobierno de Javier Milei y apuntó contra las autoridades iraníes por los atentados cometidos en el país y las violaciones a los derechos humanos.

“Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos”, escribió Bullrich en respuesta a la decisión anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

x Patricia Bullrich | Crédito: x Patricia Bullrich

En el mismo mensaje, la senadora profundizó sus críticas al régimen de Teherán y enumeró una serie de denuncias sobre la situación interna del país. “Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1.700 mujeres por ‘exceder sus derechos’, además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos”, sostuvo.

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La reacción de Bullrich se produjo después de que Irán incluyera a dos de las tres fuerzas militares argentinas en su listado de organizaciones terroristas. La medida fue comunicada por la Cancillería iraní como respuesta a la decisión del presidente Javier Milei de incorporar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al listado argentino de organizaciones terroristas.

El Gobierno nacional anunció la disposición el 31 de marzo, en plena escalada del conflicto en Medio Oriente. Posteriormente, el 6 de abril, quedó formalizada mediante una resolución conjunta de los ministerios de Seguridad Nacional y Relaciones Exteriores, publicada en el Boletín Oficial. La medida permitió incorporar a la organización iraní al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), lo que habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas.

Tras la decisión argentina, las autoridades iraníes calificaron la disposición como un “acto hostil” y justificaron su respuesta en el principio de reciprocidad y en una ley aprobada en 2019, que habilita represalias contra los países que designen a sus fuerzas militares como organizaciones terroristas.

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Desde la Casa Rosada justificaron la decisión a partir de informes oficiales que, según señalaron, acreditaban actividades ilícitas transnacionales y la participación de la Guardia Revolucionaria en atentados terroristas cometidos en territorio argentino.

En ese sentido, el Gobierno vinculó al organismo iraní con los ataques contra la Embajada de Israel, en 1992, que dejó 29 muertos, y contra la AMIA, en 1994, que provocó 85 víctimas fatales y cientos de heridos. La Justicia argentina atribuyó responsabilidades por el atentado contra la mutual judía a funcionarios iraníes y miembros de Hezbollah, organización libanesa respaldada por Teherán. Irán, por su parte, negó históricamente su participación.

De esta manera, Teherán declaró organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas, aunque dejó fuera de la medida al Ejército. Además, advirtió que el Gobierno argentino será responsable de las consecuencias derivadas de esta decisión, sin precisar cuáles podrían ser.





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