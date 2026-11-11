Irán declaró “terroristas” a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas en represalia por la medida de Milei contra la Guardia Revolucionaria

Irán designó este miércoles a la Armada y a la Fuerza Aérea de Argentina como “organizaciones terroristas”, en respuesta a la decisión del presidente Javier Milei de declarar “organización terrorista” a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica. Lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, que calificó la medida argentina de “hostil”.

Fuerza aérea Argentina

“De acuerdo con el principio de reciprocidad y en virtud de la ley de 2019”, Irán declara que “la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas”, escribió la cancillería en un comunicado. Agregó que el Gobierno argentino “asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción”, sin precisar cuáles.



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La ley que invoca Teherán fue aprobada en 2019 y permite tomar represalias contra cualquier Estado que designe a sus fuerzas militares como organizaciones terroristas.

La decisión de Milei

El Gobierno argentino anunció la medida el 31 de marzo, en plena guerra en Medio Oriente, mediante un comunicado de la Oficina del Presidente. Incorporó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). El 6 de abril se formalizó con una resolución conjunta de los ministerios de Seguridad y Relaciones Exteriores, publicada en el Boletín Oficial.

Guardia Revolucionaria | Crédito: AFP

La inscripción permite aplicar “sanciones financieras y restricciones operativas”. El Gobierno sostuvo que busca limitar la capacidad de acción del grupo en el país y proteger el sistema financiero de usos ilícitos. La decisión fue coordinada entre la Cancillería, los ministerios de Seguridad y de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

En el comunicado, Milei dijo que espera que la medida salde una “deuda histórica de más de 30 años” con los familiares de las víctimas. También habló de que Argentina “vuelva a alinearse” con la civilización occidental.

El peso de los atentados

La Argentina acusa a los Guardianes de la Revolución de apoyar al movimiento chiita libanés Hezbolá, al que atribuye dos atentados en Buenos Aires: el de 1992 contra la embajada de Israel, con 29 muertos, y el de 1994 contra el centro comunitario judío AMIA, con 85 muertos y cientos de heridos. Según el Gobierno, las investigaciones judiciales y de inteligencia concluyeron que participaron altos funcionarios iraníes y operativos de la Guardia Revolucionaria. La Justicia argentina emitió alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes, entre ellos Ahmad Vahidi, recientemente designado al frente del cuerpo. Irán siempre negó su participación.

Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de participar en el atentado a la AMIA | Crédito: Noticias Argentinas

Una escalada que viene de antes

La decisión de marzo no fue la primera. En enero, antes de la guerra, Buenos Aires había designado como “organización terrorista” a la Fuerza Quds, brazo de los Guardianes de la Revolución. Teherán rechazó esa medida y advirtió que habría una respuesta.



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Mohsen Soltani | Crédito: cedoc

Desde que asumió, en diciembre de 2023, Milei se alineó con Estados Unidos e Israel, a los que considera sus principales aliados. Respaldó el ataque conjunto de ambos países contra Irán a fines de febrero, que desencadenó la guerra en Medio Oriente.

Irán ya aplicó el principio de reciprocidad a otros países. A principios de noviembre designó al MI6, el servicio de inteligencia exterior británico, como grupo hostil, y a la Armada Real y la Fuerza Aérea Real del Reino Unido como organizaciones terroristas.

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