"Foca descerebrada": Lilia Lemoine insultó a Marcela Pagano por la carpa VIP en la misa del Papa

El llamado del papa León XIV a dejar de lado los enfrentamientos y recuperar el diálogo político duró poco. La polémica por la carpa exclusiva que el montó durante la misa en Palermo desató un nuevo cruce entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine.



Todo comenzó con la denuncia de la diputada Marcela Pagano respecto a la carpa de invitados exclusiva que montado en la misa del Sumo Pontífice en Palermo, y la respuesta de Lilia Lemoine llegó con las conocidas descalificaciones del manual libertario.



"La misa del Papa NO fue gratis para los fieles", publicó la diputada que supo ser parte de La Libertad Avanza y hoy es una ferviente crítica.

Lilia Lemoine hizo reír incluso a Luis Majul



Pagano apuntó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la productora DF Entertainment y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. "$55.000 la jornada le pagaron a los trabajadores de Seguridad, algunos estuvieron ayer 20 hs cuidando vallas en Av Libertador. Mientras tanto la Casta regodeándose de ver bien de cerca, con aire acondicionado y catering al Santo Padre", posteó en X.

La respuesta llegó de parte de Lilia Lemoine, quien salió al cruce de su compañera de la Cámara baja con una serie de descalificaciones personales. "Y... no, villera sucia, todo lo que hace el Estado tiene un costo", escribió la diputada de La Libertad Avanza.



"Foca descerebrada", "vende patria", "hija de una puntera de Barrionuevo" y "lechón iraní", fueron otros insultos que la funcionaria usó para referirse a su par.

Lemoine, en otro posteo, intentó desligarse de sus dichos, aclarando que "claramente el insulto es ’sucia’" y no "villera".

Lemoine - Pagano | Crédito: X @lilialemoine





Pagano evitó responderle directamente a los posteos de Lemoine y eligió continuar con su denuncia contra los organizadores de la misa del Papa.



"Me cuentan que en dos canales de TV está prohibido hablar de la ’carpa vip’ de Jorge Macri y Karina Milei. Déjense de joder con apretar periodistas, o los vamos a citar en el Congreso a dar explicaciones en la Comisión de Libertad de Expresión", sentenció la dirigente de Coherencia.





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