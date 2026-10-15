Cuando desde La Libertad Avanza se envía a la diputada nacional Lilia Lemoine a los estudios de LN+, el momento político del Gobierno suele ser delicado. Y este jueves hay "Marcha Universitaria" contra las políticas libertarias en materia educativa, negándose a cumplir con el financiamiento universitario votado en el Congreso o apelando los fallos judiciales en ese sentido, por lo que Lemoine estuvo anoche "dando la batalla" en el ciclo de Luis Majul.

Allí luego de ligar esos reclamos "al kirchnerismo y la izquierda", incluso poniendo a los estudiantes en el poco feliz papel de "soldados que usan en las calles porque se quedaron sin planeros o piqueteros", la diputada dejó una perla que incluso hizo reír al propio Majul, que se sabe es defensor a ultranza del oficialismo: "Hay alumnos crónicos que piden que se saque matemáticas porque no la pueden aprobar...", disparó Lemoine:

La presencia de Lemoine en LN+ se dio en el que debe ser uno de los peores momentos de la relación entre LLA y La Nación, por las feroces críticas que el presidente dedicó a Fernán Saguier, Carlos Pagni, Jorge Liotti y Joaquín Morales Solá, incluso luego a Luis Novaresio.

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Lemoine: "Profesores influencian a los chicos"

"Claramente el kirchnerismo necesita soldados, el kirchnerismo necesita romper el equilibrio fiscal, generar desequilibrios", indicó Lemoine, detallando que en ese plan K "no solo le meten miedo a los estudiantes, adoctrinándolos, ahora los están llevando a militar en las calles, porque se quedaron sin los inmigrantes, se quedaron sin los planeros, se quedaron sin los piqueteros, entonces qué les queda?", se preguntó.

Siguió su propia respuesta "organismos autárquicos como las universidades, que se niegan a ser auditadas, que tienen un montón de poder, porque todos sabemos de la influencia de los profesores sobre los chicos...".

El único elogio de Lemoine a los estudiantes fue "los chicos son jóvenes, quieren ayudar, tienen buenas intenciones". Pero de esa frase vendría "esa coacción que (los profesores o e kirchnerismo) están ejerciendo sobre ellos me parece gravísima", y seguiría "Sobre todo cuando hay estudiantes crónicos, que no pueden recibirse, que están pidiendo que se saque matemáticas porque no la pueden aprobar...".

La reacción de Majul

Majul, que escuchaba sin interrumpir el monólogo de Lilia, deslizó la primera sonrisa y preguntó: "No... ¿Quién está pidiendo que saquen matemáticas?".

Pero Lilia, que lucía un apósito en su mejilla derecha, no se rindió fácilmente: "Hay alumnos... Vos te reís, pero esos son los militantes de la izquierda que están haciendo la fuerza...".

Risas generales

"Pero cómo van a pedir que saquen matemáticas, no tenemos comprensión de lenguaje, saquenlá..." ironizó Majul y ya hasta Lilia se rió, aunque viendo el terreno resbaladizo en el que se había metido,señaló "okey, es un tema aparte...".

Así el seguramente interesante debate sobre los alumnos crónicos que piden que se saque matemáticas de su largos caminos académicos quedó para otro día. O hasta la próxima marcha universitaria.

HB