Natalia de la Sota sobre la eventual candidatura de su hermana Candelaria: "Me parece muy bien"

La diputada nacional Natalia de la Sota dijo que le “parece muy bien” una eventual candidatura de su hermana Candelaria en las elecciones 2027.

“Por supuesto que está en absoluto derecho. Me parece muy bien. Creo que las caras nuevas siempre son bienvenidas”, afirmó en declaraciones a Radio Continental Córdoba.

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Elecciones 2027

“Yo la veo a mi hermana muy dedicada al tema periodístico pero si su idea es incursionar en política me parece que va a ser muy bueno también por supuesto”, agregó.

En las últimas horas trascendió la intención de Candelaria de la Sota de ser candidata en CABA o la provincia de Buenos Aires, aunque no el cargo ni el espacio político, según publicó Letra P.

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Natalia de la Sota

Por su parte Natalia de la Sota volvió a ratificar que podría ser candidata en los comicios del próximo año: “Yo no descarto la posibilidad de ser candidata a gobernadora”.

“Yo estoy viendo que el gobernador Llaryora y el gobierno de Córdoba sigue acompañando, sigue apoyando y convalidando estas políticas. El gobierno de Córdoba tiene que romper con el gobierno de Milei”, sostuvo la legisladora.

Aunque luego aclaró: “Y cuando digo romper lo digo en un buen sentido, no lo digo de una manera violenta, no lo quiero decir en ese sentido, tiene que romper el acompañamiento, tiene que volver a tener la dignidad que Córdoba tuvo siempre. Tiene que animarse a decir que no”.

“Nos tenemos que animar a decirle que no a Milei. Hablo por los gobernadores y hablo también por el gobierno de Córdoba. Dejemos de quedar bien con Milei porque lo que nos está haciendo Milei, es hacernos daño. Estamos dándole herramientas para dañar a la sociedad argentina y de Córdoba”, insistió De la Sota.