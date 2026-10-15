El "Niño" en Córdoba: alerta amarilla y pronóstico inestable para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de la provincia, donde se prevén lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad durante gran parte del día.

El pronóstico indica que la mañana comenzará con lluvias aisladas, mientras que hacia el mediodía podrían registrarse chaparrones. Con el correr de las horas, especialmente durante la tarde y la noche, las condiciones se volverán más adversas con el desarrollo de tormentas, algunas de ellas localmente fuertes.

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Según el organismo, los fenómenos podrán estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y ocasional granizo de tamaño pequeño. Además, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

La temperatura oscilará entre los 10° y los 21°, con viento predominante del sector sur y cielo mayormente inestable durante toda la jornada.

Qué zonas están bajo alerta

La alerta amarilla alcanza a distintos sectores de Córdoba y estará vigente principalmente durante la tarde y la noche. El SMN recomendó mantenerse informado sobre la evolución del pronóstico ante la posibilidad de tormentas fuertes.