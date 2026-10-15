Caída del crédito, mora en familias y el "efecto Brasil": los desafíos de la economía real para el cierre de 2026

El escenario económico nacional transita por dos vías que avanzan a velocidades diferentes. Por un lado, el frente financiero exhibe una marcada calma, con un riesgo país que perforó la zona de los 590 puntos básicos, la acumulación de reservas netas por US$ 8.400 millones en lo que va del año y un dólar mayorista bajo estricto control ($1.517). Por el otro, la economía real muestra una recuperación heterogénea y más lenta que lo proyectado, obligando a reajustar las estimaciones de crecimiento del PIB a un 1,2% para todo 2026.

Así lo revela el último informe de la consultora EcoGo, que analiza la dinámica monetaria, la actividad industrial, el comportamiento del crédito a los hogares y el impacto que tendrá el desenlace electoral en Brasil sobre el comercio exterior argentino.

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Inflación en torno al 2% y dólar bajo control

De acuerdo con las estimaciones de la consultora, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre se ubica entre 1,9% y 2,0% mensual, impulsado por el Relevamiento de Precios Minoristas (RPM). Para octubre, las primeras mediciones muestran una leve desaceleración al 1,8%, con el rubro de alimentos corriendo cerca del 2,4%.

Bajo este esquema, y asumiendo registros de alrededor del 2% mensual para el último bimestre, la inflación acumulada en 2026 cerraría en un 30,6%. En materia cambiaria, la prioridad oficial de sostener el dólar mayorista por debajo de los $1.530 ubica a la banda superior ajustada por inflación en $1.929 (27% por encima de la cotización actual), en un marco donde las expectativas de devaluación se mantienen por debajo del avance mensual del crawling peg.

Freno al crédito en pesos y mora en los hogares

A pesar de una remonetización parcial en septiembre —donde la base monetaria ajustada por estacionalidad creció un 2,6% real impulsada por el circulante—, la mayor demanda de pesos aún no se traslada al financiamiento privado.

Caída del crédito: El crédito en pesos registró un retroceso del 0,8% real en septiembre, acumulando dos meses seguidos en terreno negativo.

Mora en familias: La morosidad en los préstamos a los hogares escaló al 12,9%, reflejando las dificultades para afrontar compromisos corrientes y afectando el gasto de las familias, que no ahorran en plazos fijos ante tasas minoristas por debajo de la inflación.

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Excepción en dólares e hipotecarios: El único segmento del crédito en pesos que se mantiene dinámico es el de los préstamos hipotecarios (+6% en los últimos 30 días), mientras que el financiamiento privado en dólares crece con depósitos y préstamos en niveles máximos.

En materia de actividad, el informe destaca que si bien agosto mostró un rebote parcial (+1,1% según su indicador ESAE) respecto a la fuerte caída de julio (-2,9%), el tercer trimestre cerrará en terreno negativo contra el segundo.

Los principales lastres siguen concentrándose en los sectores industriales que compiten contra productos importados o dependen directamente del crédito, en contraste con la minería que mantiene dinámica propia y un repunte reciente en los despachos de cemento (+8,7% en septiembre).

El "Efecto Brasil": balotaje y competitividad industrial

Un apartado central del informe analiza el impacto que tendrá en la Argentina la resolución de la elección presidencial en Brasil, donde Flávio Bolsonaro se encamina al balotaje del 25 de octubre con ventaja tras obtener el 47% de los votos en primera vuelta. La reacción positiva de los mercados brasileños (suba de la bolsa y apreciación del real) genera efectos contrapuestos para la producción nacional:

Lado positivo: Un real brasileño más fuerte mejora la competitividad de las exportaciones industriales de la Argentina —con fuerte peso del complejo automotriz e industrial cordobés—, que tienen en el país vecino a su principal comprador. Además, acota la ventaja relativa del turismo argentino hacia las playas norteñas.

Lado negativo: El programa de ajuste fiscal anunciado en Brasil podría enfriar temporalmente la demanda interna de ese país, en un contexto de tasa Selic elevada (13,25%). A esto se suma una postura comercial más escéptica respecto al Mercosur y eventuales reordenamientos en las alianzas geopolíticas de la región.