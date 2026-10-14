Llaryora confirmó que no definió la fecha de las elecciones en Córdoba y habló de Milei: "El que no vea una crisis es un ciego"

Martín Llaryora volvió a cuestionar el rumbo económico del Gobierno nacional y reconoció que todavía no tiene definida la fecha de las próximas elecciones provinciales. El gobernador de Córdoba sostuvo que no piensa modificar la ley electoral y defendió la necesidad de un modelo de desarrollo que acompañe la estabilización macroeconómica.

“En Córdoba tenemos una ley que prevé el plazo, no pienso cambiar la ley electoral. Tengo todo el próximo año”, respondió cuando le preguntaron si tenía previsto adelantar los comicios.

El mandatario también apuntó contra las consecuencias del programa económico de Javier Milei, con especial énfasis en la caída del empleo formal, las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y el endeudamiento de los hogares.

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“Yo aclaré que necesitábamos estabilizar la macro, pero necesitamos un modelo de desarrollo. En ese momento se tomó como una gran crítica”, recordó Llaryora, al repasar sus diferencias con la administración nacional.

En ese sentido, cuestionó las retenciones a la industria contempladas en la Ley Bases y advirtió sobre sus consecuencias. “Ya vemos lo que hacen las malditas retenciones”, expresó.

“El que no vea una crisis es un ciego”

Llaryora insistió en que la situación económica tiene consecuencias concretas en las provincias y sostuvo que los gobernadores debieron asumir mayores responsabilidades frente al repliegue del Estado nacional.

“Vemos la caída del empleo formal con la caída de las pymes. Organismos internacionales le están pidiendo que preste atención a la cuestión social”, señaló.

El gobernador también puso el foco en las dificultades de las familias. “Llámenla como quieran, pero hay un endeudamiento familiar tremendo y caída del empleo. En Córdoba nos afecta mucho”, afirmó.

En ese contexto, defendió el modelo de gestión provincial, al que definió como “cordobesismo”, y destacó la infraestructura desarrollada en Córdoba. “Hoy tenemos la mejor infraestructura, con mejores rutas. Eso lo ven todos”, sostuvo.

Luego fue más contundente sobre el diagnóstico económico: “El que no vea una crisis es un ciego”.

Los gobernadores como amortiguadores de la crisis

El mandatario cordobés afirmó que los gobiernos provinciales debieron reforzar la asistencia ante el deterioro de la situación social. “Los gobernadores fuimos amortiguadores del Gobierno nacional. Tuvimos que incrementar la atención en salud”, explicó.

Como ejemplo de las dificultades que atraviesa el sistema sanitario, mencionó la quiebra de una clínica de Marcos Juárez que atendía a afiliados del PAMI.

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Llaryora también planteó que el equilibrio fiscal no debería convertirse en el único objetivo de la política presupuestaria. “Uno tiene que cerrar un presupuesto, pero es fácil cerrarlo fiscalmente no atendiendo ninguna necesidad. El desafío es tener un presupuesto para que crezca la Argentina”, señaló.

En esa línea, anticipó que Córdoba deberá elaborar sus propias herramientas para aliviar la situación de los hogares. “Claramente, nosotros en la provincia vamos a tener que presentar un presupuesto para darle alivio a las familias. Eso lo hace cualquier país con sentido común en el mundo”, afirmó.

Finalmente, insistió en la necesidad de que las decisiones de gobierno contemplen el escenario económico y social. “Uno se equivoca si no ve la realidad de hoy”, concluyó.

La visita del Papa: Córdoba mantiene los preparativos

Llaryora también se refirió a la eventual visita del Papa León XIV y aseguró que la Provincia continuará con los preparativos mientras espera información oficial sobre la fecha. “El Papa tiene que hacer todo lo necesario para preservar su salud. Nosotros haremos lo necesario para esperarlo”, afirmó.

El gobernador explicó que funciona un comité integrado por distintas áreas y encabezado por la Iglesia, aunque todavía no cuentan con información oficial. Por ese motivo, consideró que interrumpir los preparativos sería una decisión equivocada.

“Hasta ahora no tenemos información oficial. Tenemos un comité con distintas áreas, que lidera la Iglesia. Parar sería una irresponsabilidad. Si luego confirman la fecha, no llegamos”, sostuvo.