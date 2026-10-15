"Morir con las botas puestas": la oposición se ve sin chances de abrir la sesión para derribar el DNU 70

La oposición intentará este jueves reunir el quórum necesario para abrir una sesión especial en la Cámara de Diputados, convocada para las 14, con el objetivo de derogar el DNU 70/23 y avanzar con los proyectos de emergencia en discapacidad y alivio de la morosidad familiar. Pero reconoce grandes dificultades para alcanzar el número de legisladores necesarios.

La convocatoria perdió impulso durante la última semana por una serie de movimientos políticos y judiciales que alteraron el escenario parlamentario. Entre ellos, el fallo de la Corte Suprema que restituyó la vigencia de la norma que limita la extranjerización de tierras, la decisión del oficialismo de impulsar su restablecimiento mediante un dictamen sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la convocatoria a una nueva sesión para el 21 de octubre, con temas de interés para la oposición dialoguista.

El Gobierno busca evitar que la oposición reúna los votos necesarios para derogar el DNU 70/23 en su totalidad, una medida que dejaría sin efecto distintas reformas impulsadas por la administración de Javier Milei desde fines de 2023.

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Entre las normas que volverían a regir se encuentran las leyes de Alquileres, Góndolas, Abastecimiento y Tierras. También podrían revertirse las disposiciones sobre cielos abiertos, los controles a la industria de telecomunicaciones satelitales y la política de precios para las empresas de medicina prepaga.

En ese contexto, el oficialismo encontró una vía para avanzar sobre uno de los puntos del decreto a través de un proyecto que llevaba más de dos meses sin tratamiento y que ya contaba con media sanción del Senado. El dictamen propone dejar sin efecto el artículo 154 del DNU, vinculado con la Ley de Tierras.

Con ese panorama, la oposición llega a la sesión con dificultades para garantizar la presencia de los 129 diputados necesarios para abrir el recinto. Por ahora, cuenta con el compromiso de los legisladores que firmaron el pedido de convocatoria, entre ellos representantes de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, un sector mayoritario de Provincias Unidas, los misioneros de Argentina Federal, el salteño Bernardo Biella, los puntanos de Primero San Luis, Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

“Estamos en 120, 123. Si tenemos que morir con las botas puestas, lo vamos a hacer, y que queden expuestos los que quieren que siga el DNU 70”, advirtió un diputado nacional de Unión por la Patria en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

El legislador también cuestionó la interpretación del fallo judicial sobre la Ley de Tierras y remarcó: “Les aviso a todos ellos que la Justicia no decidió la cuestión de fondo sobre la ley de Tierras”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

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