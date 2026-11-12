El sugestivo mensaje de Patricia Bullrich sobre discapacidad en medio de la tensión por las PASO

En medio de las tensiones con la Casa Rosada, Patricia Bullrich pareció responderle al Gobierno y al propio Javier Milei con otro mensaje sugestivo en las redes sociales. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado puso en primer plano uno de los temas que más expusieron al oficialismo durante los últimos meses: la discapacidad, un reclamo que también atravesó la reciente visita del papa León XIV a la Argentina. "Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando", escribió en X. Y remató: "Sin que nadie quede afuera".

x Patricia Bullrich | Crédito: x Patricia Bullrich

La publicación llegó un día después de que Milei compartiera en Instagram una frase que en la Casa Rosada interpretaron como un mensaje dirigido a la senadora: "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán". Las diferencias con el Presidente tienen otro punto de tensión en la reforma electoral, cuyo tratamiento Bullrich todavía no acelera en el Senado. Mientras distintos sectores del mileísmo la presionan para avanzar con el proyecto, desde su entorno sostienen que todavía no están los votos necesarios para garantizar su aprobación.

En la Casa Rosada aseguran que Milei sospecha que Bullrich busca posicionarse como candidata alternativa para 2027. El entorno de la senadora afirmó que no se sintió aludida. Sin embargo, según trascendió, en privado respondió que “no les sale ni una ley más”.

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Tras la partida del Pontífice, el vocero presidencial, Adrián Ravier, fue consultado sobre posibles cambios en la política de discapacidad, a lo que su respuesta fue que aún no había medidas concretas.

Bullrich por su parte, resistió los cambios que la Casa Rosada quería hacerle al proyecto de discapacidad aprobado en Diputados. Con el respaldo de los aliados y de sectores de la oposición, consiguió un dictamen de mayoría sin modificaciones y dejó la ley lista para tratarse el jueves 19 de noviembre. Así, la senadora demostró que tiene su propia red de apoyo en el Senado, capaces de imponerse ante el Gobierno.

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El gesto se sumó a otras diferencias públicas de la senadora con la Casa Rosada. Bullrich reclamó públicamente que los resultados del programa económico lleguen a toda la población. También pidió acelerar un acuerdo político para bajar las tensiones y defendió la libertad de prensa frente a los ataques de Milei a los periodistas. Además, hay que recordar sus primeras diferencias por la declaración jurada de Manuel Adorni.

Con la tensión por la reforma electoral de fondo, Bullrich ya había sostenido que no estaban los votos para eliminar las PASO y, en su momento, dejó la negociación en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Este jueves, se conoció que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, citó a tratar el proyecto el martes 17 a las 15:00. Mientras tanto, el karinismo no escode sus intenciones de impulsar a la senadora por Neuquén, Nadia Marquez, para reemplazar a Bullrich al frente de la bancada, en medio de rumores que la posicionan como posible compañera de fórmula del presidente el año electoral que viene.

MSS