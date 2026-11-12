Karina Milei y Diego Santilli llegaron a Corrientes para coordinar el operativo hídrico con Juan Pablo Valdés

En el marco de la emergencia hídrica provocada por la crecida simultánea de las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, arribaron este jueves a la Capital correntina para mantener una cumbre de trabajo con el gobernador de la Provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

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Tras descender en el aeropuerto internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro, la comitiva enviada por el Gobierno nacional se trasladó directamente hacia el Parque Tecnológico, situado sobre la Ruta Nacional N.º 12. El encuentro tuvo por objeto articular los recursos federales y provinciales destinados a mitigar el impacto climático del fenómeno de El Niño en las localidades costeras.

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La delegación oficial que acompañó a Karina Milei y Diego Santilli desde Buenos Aires estuvo integrada por el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional por Corrientes, Lisandro Almirón. Asimismo, participaron el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, y el subdirector ejecutivo del organismo, Ignacio Cabello, junto a jefes operativos de Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y el Ejército Argentino.

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Al término de la reunión, el gobernador Juan Pablo Valdés destacó el trabajo conjunto con la Casa Rosada. "Supervisamos los trabajos que venimos realizando desde el Comando Operativo de Emergencias (COE) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para la prevención de cara al fenómeno de El Niño", dijo.

"Les presentamos cómo funciona el Centro de Monitoreo, la nueva tecnología que incorporamos, los sistemas y las obras hídricas que realizamos para anticiparnos a la emergencia", detalló el mandatario.

Además, el gobernador señalo: "Trabajamos juntos porque hoy, nuestra prioridad es actuar frente a las lluvias e inundaciones".



Despliegue de la Armada Argentina y balance de 2.005 desplazados

En paralelo a la cumbre institucional, la Armada Argentina mantiene apostadas en el puerto de Corrientes diversas unidades navales de apoyo logístico y sanitario.

El operativo fluvial involucra al buque multipropósito ARA "Ciudad de Zárate" y a la lancha patrullera ARA "Punta Mogotes" —dependientes de la División Patrullado Fluvial—, además de efectivos y equipamiento del Batallón de Infantería de Marina N.º 3 "Almirante Eleazar Videla" (BIM3), quienes ejecutan tareas de asistencia bajo coordinación nacional, provincial y municipal.

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Por su parte, el último reporte epidemiológico y logístico emitido por el Comando Operativo de Emergencias (COE) confirmó que la cifra total de pobladores desplazados por el avance de las aguas en el territorio correntino aumentó de 1.687 a 2.005 personas durante la última semana.

Del total de damnificados fuera de sus viviendas, 1.537 ciudadanos se encuentran en condición de autoevacuados en domicilios particulares o zonas altas, mientras que otros 468 vecinos permanecen alojados bajo asistencia estatal directa en los centros de evacuación habilitados por el Gobierno provincial y las comunas ribereñas.