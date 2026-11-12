Yacyretá aclaró que su patrimonio no está comprometido por el caso Ueno Bank y accionará para recuperar USD 10 millones

Frente a la repercusión pública generada por el proceso de resolución financiera de Ueno Bank y el destino de una colocación de capital por USD 10.000.000, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) emitió un comunicado oficial para delimitar responsabilidades patrimoniales y detallar el circuito administrativo de la operación.

El Gobierno avanza con la concesión privada en Paso de los Libres: el plan para modernizar el COTECAR a 20 años



El organismo binacional aseguró de manera categórica que no fue cliente ni ejecutó operaciones financieras directas con dicha entidad bancaria, por lo que su patrimonio institucional operativo no se encuentra comprometido.

Según el descargo técnico difundido por la represa, los recursos afectados corresponden exclusivamente al patrimonio autónomo e irrevocable del Fideicomiso de Administración de Fondos del Sistema Complementario de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores de la Entidad Binacional Yacyretá – Margen Derecha, radicado en otro banco de la plaza financiera de Paraguay.

La entidad aclaró que dicho fondo funciona bajo un esquema de adhesión voluntaria y sus recursos están estrictamente separados de los ingresos de la hidroeléctrica.

Trazabilidad de la inversión y adjudicación vía Valores Casa de Bolsa

En el plano procedimental, la Entidad Binacional Yacyretá reconstruyó la cronología de la operación financiera efectuada a finales de 2025. En octubre de ese año, el Comité de Administración y Control del Sistema Complementario recibió propuestas de instrumentos del mercado de capitales por parte de cinco casas de bolsa.

El oficialismo no dio quórum y dejó sin debate la cláusula gatillo y el freno a las tarifas en Chaco



Tras el dictamen técnico del Equipo de Asesoramiento y Seguimiento de Inversiones Financieras, el 20 de noviembre de 2025 se elevaron al Departamento Financiero las opciones reglamentariamente viables.

Entre las alternativas figuraban las ofertas canalizadas mediante Valores Casa de Bolsa S.A. para adquirir Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) de tres entidades emisoras, entre ellas Ueno Bank.

En cumplimiento estricto de la cláusula séptima del Reglamento de Inversión y Administración del Fondo —que obliga a priorizar la tasa de retorno más alta ante igualdad de riesgo y plazo—, el 28 de noviembre de 2025 los firmantes autorizantes instruyeron la colocación por un monto total de USD 10.000.000, pactada a una tasa nominal anual del 6,90 % y con vencimiento programado para el 24 de mayo de 2027.

Ofensiva judicial y garantía de liquidez para los jubilados

Respecto de las medidas de resguardo ante la intervención y proceso de resolución que atraviesa Ueno Bank, la conducción de la EBY ratificó el despliegue inmediato de un equipo jurídico especializado. El objetivo central de la estrategia legal apunta a promover todas las demandas y presentaciones necesarias para asegurar la recuperación íntegra del capital invertido y los intereses devengados de los Certificados de Depósito de Ahorro.

Misión en China: Corrientes envió una delegación para captar inversiones internacionales



Finalmente, las autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá y del Sistema Complementario aseguraron que el fondo cuenta con la liquidez suficiente para afrontar con normalidad todas sus obligaciones financieras corrientes.

De este modo, garantizaron el cobro regular de los beneficios complementarios para los trabajadores adherentes, jubilados y derechohabientes de la Margen Derecha, comprometiéndose a aportar toda la documentación respaldatoria ante los organismos de control.