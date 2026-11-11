Para Adrián Ravier, “no hay contradicción entre la doctrina social de la iglesia y la economía de mercado”

Minutos después de que el papa León XIV dejará la Argentina, el vocero presidencial Adrián Ravier dio una conferencia donde afirmó que “no hay contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado”, y buscó destacar los puntos de acuerdo entre el Gobierno y el mensaje que dejó el Pontífice durante su visita.

Ravier retomó una de las frases más fuertes del Papa en el país, la que pronunció el lunes por la noche en la Universidad Católica Argentina (UCA) ante empresarios, trabajadores y sindicalistas: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

“En concreto, este concepto de que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés. Nosotros pensamos que todo lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei es poner la economía al servicio de las personas”, sostuvo. Y agregó: “El equilibrio fiscal, equilibrio monetario y cambiario parecen términos técnicos, pero estamos haciendo que baje la inflación, un flagelo que golpea a los más necesitados”.

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Las “coincidencias” con el Papa

El vocero enumeró los puntos que considera compartidos entre el Gobierno y el Pontífice: la defensa de la vida desde la concepción, la familia como célula básica de la sociedad, el valor del trabajo y el esfuerzo, la iniciativa privada, la lucha contra el crimen organizado, la necesidad de limitar el poder político, el rechazo a la corrupción y la idea de gobernar para todos.

“Pensar que las ideas católicas solo son compatibles con las ideas socialistas... No lo vemos de esa manera. Creemos que las ideas de la libertad son compatibles con las ideas católicas”, afirmó. Según Ravier, León XIV “habló en favor de la iniciativa privada, habló en favor del empresario que arriesga capital para tratar de generar puestos de trabajo, puso en valor el trabajo”.

También dijo que, como señalaron Milei y el canciller Pablo Quirno, “el mensaje del Santo Padre es universal e interpela a toda la sociedad” y que “no debe utilizarse para alimentar disputas políticas locales”. Recordó además que el Papa “pidió que evitemos dividir”.

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Sin medidas concretas

Consultado sobre si habrá cambios en las políticas de discapacidad y universidades, y sobre cómo lee el Gobierno las advertencias del Papa contra la “cultura del descarte”, Ravier evitó anunciar medidas. Dijo que el Pontífice dejó “reflexiones muy profundas” y que el Gobierno las escuchó y tomó nota, pero que por ahora no podía dar respuestas concretas en línea con esas palabras.

En la misma línea, definió a la gestión de Milei como un gobierno que da ayuda focalizada a los más necesitados.

El vocero sostuvo además que el Ejecutivo recibió las palabras de León XIV “con respeto y gratitud” y que “comparte el compromiso de construir una sociedad mejor y resolver las falencias estructurales que la Argentina arrastra desde hace décadas”.