RDI: Argentina pidió frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas y espera una resolución para noviembre

Durante su participación en Ronda de Investigación (RDI), por +Perfil, el periodista Antonio Riccobene analizó la presentación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar la explotación petrolera impulsada por empresas británicas e israelíes al norte de las Islas Malvinas. El reclamo busca detener el avance del proyecto petrolero en una zona cuya soberanía está en disputa y evitar que las tareas de exploración deriven en nuevas perforaciones.

“Inglaterra avanzó con distintos proyectos que proponen extracciones petroleras sobre la plataforma marítima argentina sin ningún tipo de diálogo con las autoridades de Cancillería en nuestro país, y el gobierno argentino tomó la correcta decisión de ir a batallar a los tribunales internacionales por esto”, explicó Riccobene. Además, destacó que la estrategia judicial argentina tiene antecedentes y continuidad entre distintas administraciones, más allá de los cambios de gobierno.

La estrategia judicial argentina y los antecedentes de los reclamos por YPF

El periodista remarcó que la decisión de recurrir a tribunales internacionales no representa una novedad en la política exterior argentina: “Remarcamos esto porque es importante destacar que la estrategia que pone el gobierno de Javier Milei en lo que tiene que ver con asuntos internacionales judiciales, no es novedosa respecto a las políticas de los gobiernos anteriores”.

En ese sentido, recordó los antecedentes de los litigios vinculados a YPF: “Ahí hay una continuidad, hasta incluso trabajan muchísimos de los mismos abogados que empezaron a trabajar en el gobierno de Cristina Kirchner en lo que tenía que ver con los juicios por YPF”.

Sea Lion: empresas involucradas y posible inicio de las perforaciones

El proyecto Sea Lion está ubicado a 198 kilómetros al norte de las islas y contempla 23 pozos, con una explotación estimada de 35 años. En ese marco, Riccobene explicó: “Argentina puntualmente pidió frenar el proyecto Sea Lion”, y detalló sus dimensiones: “Es un proyecto que está a 198 kilómetros al norte de las islas por una superficie de 541 metros cuadrados y que incluye 23 pozos con una explotación que se estima de 35 años de trabajo”.

La urgencia del reclamo está relacionada con el cronograma de explotación. “Lo que también el gobierno británico empezó a determinar es que la perforación arrancaría en marzo de 2027 de este proyecto, por eso es importante avanzar ahora”, advirtió en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Los argumentos argentinos: soberanía, urgencia y riesgo ambiental

La presentación argentina apunta a detener la explotación y evitar que la información obtenida durante las exploraciones sea utilizada para avanzar con nuevas perforaciones. “Lo que se pide es frenar o suspender la explotación y que no se use la información de la exploración que ya se ha realizado para sostener más excavaciones petroleras en esa zona”, explicó.

Riccobene resumió los fundamentos de la presentación y señaló que son tres los principales argumentos: “Hay tres argumentos que son los principales”. El primero está relacionado con la explotación de recursos en una zona en disputa y las resoluciones de las Naciones Unidas. El segundo tiene que ver con la urgencia del reclamo: “Porque el petróleo extraído no vuelve”.

El tercer argumento es el riesgo ambiental. “El gobierno de Javier Milei se puso a hablar del riesgo ambiental y destacó que un derrame ahí en 30 días podría llegar a las costas argentinas. Es un desastre, es un desastre”, sostuvo.