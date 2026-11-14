Milei ratificó que buscará la reelección en 2027 y reivindicó las ideas económicas de Belgrano

El presidente Javier Milei ratificó que buscará la reelección en 2027 durante la inauguración de una muestra sobre Manuel Belgrano en el Museo de la Casa Rosada. En su discurso, vinculó su intención de competir por un nuevo mandato con los objetivos económicos de su gestión y volvió a presentar al prócer como un referente de las ideas liberales.

“Para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección: sí, estoy yendo por la reelección”, afirmó el mandatario al referirse a la meta del Gobierno de que la Argentina llegue a 2031 con capacidad de comerciar con el 90% del planeta.

En ese sentido, mencionó los acuerdos comerciales alcanzados o impulsados por su administración con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Singapur y Estados Unidos.

También anticipó nuevas rebajas impositivas y sostuvo que, si se cumplen las proyecciones oficiales, el Gobierno podría devolverles a los argentinos US$500.000 millones a lo largo del período.

Milei volvió a presentar a Belgrano como un referente del liberalismo económico

Durante su intervención, el Presidente destacó la faceta intelectual y económica de Manuel Belgrano, a quien definió como uno de los primeros impulsores de las ideas liberales en el Río de la Plata.

En su interpretación, el prócer defendía la competencia, la propiedad privada y la apertura comercial, y había incorporado conceptos de pensadores como Adam Smith.

Milei organizó su lectura del pensamiento de Belgrano alrededor de tres ejes: desregulación, apertura económica y capital humano. A partir de esa interpretación, trazó un paralelismo entre las ideas que le atribuyó al prócer y el programa económico de su Gobierno.

Javier Milei | Crédito: Presidencia

El mandatario también defendió la apertura comercial como una herramienta para ampliar los mercados de exportación y sostuvo que la participación del comercio exterior en la economía argentina pasó del 10% al 30%.

En ese marco, mencionó los acuerdos internacionales y las negociaciones que lleva adelante su administración, además de las oportunidades que, según planteó, ofrecen sectores como la energía y la minería.

En otro tramo del discurso, volvió sobre las medidas de desregulación impulsadas desde el inicio de su gestión y mencionó, entre otros ejemplos, la derogación de la Ley de Alquileres.

Javier Milei inaugurará una muestra sobre Manuel Belgrano como parte de La Noche de los Museos

Una muestra sobre la faceta menos conocida del prócer

La exposición, titulada “Belgrano, la revolución de las ideas”, propone recorrer la dimensión intelectual del creador de la bandera, más allá de su trayectoria militar.

Reúne imágenes y documentos históricos para abordar su pensamiento económico, su actividad como periodista y educador y su participación en los acontecimientos previos a la Revolución de Mayo.

La muestra fue impulsada por el historiador Diego Valenzuela y quedó inaugurada en el Museo de la Casa Rosada durante la Noche de los Museos.

La propuesta busca recuperar el recorrido de Belgrano como funcionario y protagonista de la historia política argentina, además de su papel en las guerras de la Independencia.

LB/AF