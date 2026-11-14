Javier Milei inaugurará una muestra sobre Manuel Belgrano como parte de La Noche de los Museos

Por primera vez desde que es presidente, Javier Milei participará activamente de la Noche de los Museos que se realiza en la noche de este sábado 14 de noviembre. Inaugurará en el Museo de la Casa Rosada a las 19.30 la muestra "Belgrano, la revolución de las ideas", que fue desarrollada por Diego Valenzuela, actual senador provincial bonaerense e intendente en uso de licencia del partido de Tres de Febrero.

Milei estará acompañado de su hermana Karina en el acto que se hará en el que antes se denominaba Museo del Bicentenario y que durante el gobierno de Alberto Fernández se usaba asiduamente para actos oficiales, a tal punto que hasta recibió a una de las Cumbres del Mercosur. La administración libertaria le cambió el nombre tal como hizo con el Centro Cultural Kirchner (ahora Palacio Libertad) o con salones de la Casa Rosada.

El flyer de la exposición que se llamará "Belgrano, la revolución de las ideas". | Crédito: Museo Casa Rosada

La muestra será a partir de hoy con entrada libre y gratuita tras la inauguración. Y se la podrá visitar de lunes a viernes de 11 a 18.

Valenzuela, quien también es historiador, recurrió a imágenes y documentos inéditos para armar esta exposición sobre el prócer, creador de la Bandera Nacional e integrante de la Primera Junta de Gobierno.

Recorre la historia de Belgrano sobre todo mostrando su faceta intelectual cuando difundía sus ideas en los años previos a la Revolución de Mayo. Y por supuesto también en los años posteriores cuando incursionó en la carrera militar por ejemplo cuando tuvo a cargo el Ejército del Norte.

Dentro de la actividad que se producirá en Paseo Colón al 100, estará el actor Mario Moscoso quien personificará a Domingo Faustino Sarmiento para recrear la inauguración de la estatua de Belgrano en Plaza de Mayo, en 1873.