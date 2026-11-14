Clima social: el impacto de la visita delpapa León XIV fue negativo para Milei

La visita de León XIV aparecía atravesada por la grieta antes de su llegada: según la encuesta nacional realizada por Opina Argentina entre el 23 y el 25 de octubre pasado, para un mayoritario 60% su visita no tendría un efecto ni benéfico ni perjudicial para el gobierno de Javier Milei, 10% esperaba un rédito y 16% que esperaba lo contrario. Eso arrojaba un saldo desfavorable de 6 puntos porcentuales, estadísticamente significativo dado el error muestral de +/-2%.

La apertura por el carácter percibido revelaba la grieta: para quienes veían su visita como un evento religioso el saldo era neutro (68% ni a favor ni en contra, 11% a favor y 11% en contra), pero para quienes la percibían como un hecho político, el 30% que avizoraba un perjuicio para el oficialismo casi triplicaba a quienes esperaban un beneficio: 30% vs. 13%, respectivamente. El mismo informe reportó que quienes identificaban al Papa con el peronismo prácticamente triplicaban a quienes lo asociaban con La Libertad Avanza: 15% vs. 4%, respectivamente. Por otro lado, la asociación con la izquierda se ubicó en empate técnico con la vinculación con el oficialismo, mientras que una mayoría del 50% no relacionó al Pontífice con ningún espacio político.

¿Qué sucedió después de la visita papal?

A falta de encuestas nacionales, una aproximación (“proxy”) la aportan las mediciones de sentimiento social en redes y el análisis de contenido en medios. Según la consultora Sustantiva, el 64% de los posteos políticos vinculados al tema contienen reproches al Gobierno nacional, lo que creció después del discurso de León XIV ante Milei: en redes sociales, las reproducciones que leyeron la visita en esa línea treparon del 6% en la previa al 19% después, mientras que en las notas periodísticas el contraste entre la doctrina social de la Iglesia y el modelo libertario pasó del 3% al 9%; es decir, en ambos casos se triplicaron.

Haciendo zoom en el VIP montado en Ciudad de Buenos Aires, el impacto fue aún peor: casi 90% de los posteos al respecto contuvieron reproches o acusaciones, instalándose tanto en las redes como en la cobertura de prensa.

En redes, visión negativa para Milei





A su turno, la escucha digital realizada por Radar Público detectó que el 60% de las menciones en redes tuvo un tono negativo hacia Milei, dado que los mensajes sociales del Papa fueron interpretados como un contrapunto con el Gobierno nacional. Al medir el tono hacia las principales figuras que aparecieron en la conversación, para el presidente la positividad fue de 14% vs. una negatividad de 60%, mientras que para Karina Milei fue de 3% vs. 54%. Eso arroja saldos desfavorables de 46 puntos porcentuales (pp) para Milei y de 51 pp para su hermana, dentro de un panorama en el que los únicos con saldos favorables fueron la vicepresidenta Victoria Villarruel (26 pp) y el Papa Francisco (32 pp).

En tanto, el último reporte de Enter Comunicación analizó el impacto de la visita en la conversación digital: según el documento, entre el 8 y el 11 de noviembre Milei registró +234 K menciones relacionadas al encuentro y visita apostólica de León XIV, con un sentimiento positivo de 21,5% vs. negativo de 53% y neutral de 25,5%, de lo que resulta un saldo desfavorable de 31,5 pp. “El sentimiento hacia la carpa VIP fue ampliamente negativo: 81,7% de las menciones expresaron rechazo o crítica, frente a 16,5% neutrales y apenas 1,9% favorables. La principal narrativa fue la atribución de responsabilidades políticas, presente en 45,4% de las menciones analizadas, con una fuerte disputa entre Nación y Ciudad por quién organizó, financió o habilitó el espacio VIP. El catering y las comodidades de la carpa se transformaron en el símbolo más visible de la polémica: aparecieron en 32,4% de las menciones, especialmente a través de referencias a medialunas, budines, comida, aire acondicionado y servicios exclusivos.

El 31,4% de la conversación vinculó el episodio con desigualdad y privilegios (…) Una de cada cuatro menciones relacionó el episodio con gasto público, contrataciones y uso de recursos estatales, reforzando expresiones asociadas a ‘la casta’, ‘con la nuestra’ y la contradicción con el discurso de austeridad. El 17,2% cuestionó además la contradicción entre la existencia de un sector VIP y el mensaje de humildad asociado al Papa y a la celebración religiosa. Entre las publicaciones que atribuyeron responsabilidades de manera explícita, el Gobierno nacional, Javier Milei y funcionarios nacionales concentraron el 64,3% de los señalamientos, mientras que Jorge Macri y el Gobierno porteño aparecieron en el 58,1%”, amplió el análisis.

Finalmente, la consultora Ad Hoc reportó un sentimiento digital positivo de 36% vs. uno negativo de 56%, de lo que resulta un saldo desfavorable de 20 pp. El informe destacó que la negatividad hacia Milei aumentó 5 puntos en las últimas 48 horas con respecto al promedio del mes pasado. “La economía tiene que estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía fue la frase más utilizada como disparador de críticas”, remarcó el documento. En síntesis:

1. La visita papal tuvo un impacto negativo para el oficialismo. Antes de la llegada del Pontífice predominaba una expectativa de neutralidad, pero las mediciones posteriores muestran un saldo desfavorable para Milei en las plataformas digitales y los medios.

2. El mensaje social del Papa operó como un contrapunto con el modelo libertario. Las referencias a la doctrina social de la Iglesia y a la centralidad de la persona frente a la economía fueron interpretadas como críticas indirectas al Gobierno nacional, amplificando las lecturas negativas sobre Milei.

3. La polémica por el sector VIP se convirtió en el principal costo político del acontecimiento. Las críticas por los privilegios, el catering y las comodidades exclusivas instalaron una contradicción entre austeridad y desigualdad, debilitando la narrativa oficial contra “la casta”.

4. Javier y Karina Milei concentraron una valoración digital marcadamente negativa. Las mediciones registraron saldos desfavorables en torno a 45-50 puntos porcentuales.

5. El episodio profundizó la vulnerabilidad comunicacional del oficialismo. La visita terminó funcionando como un disparador de cuestionamientos que excedieron lo religioso, reactivando críticas sobre el gasto público, los privilegios y el rumbo económico.



*Analista de opinión pública y mercado

@berranorman