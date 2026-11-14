Por qué Milei pierde peso en la conversación en las redes sociales

El mundo digital y especialmente el uso de las redes sociales jugaron un rol preponderante en el ascenso político de Javier Milei y de su partido, La Libertad Avanza. Su militancia dominó como ninguna en ese espacio, lo que le permitió adueñarse en gran parte de la conversación pública en los últimos años.

Sin embargo, un relevamiento de la consultura cordobesa Reputación Digital permitió descubrir que en los últimos dos meses, en el período que va desde el 5 de septiembre al 4 de noviembre (es decir que llega hasta la semana previa del arribo a la Argentina del Papa León XIV) hubo cambios importantes en esa dinámica.

En el monitoreo que se realizó a través de la plataforma Sapiens se nota un aumento en la negatividad de las menciones hacia el Presidente de la Nación.

“Ocho de cada diez publicaciones que nombran a Milei son negativas. Esa proporción casi no se mueve en los sesenta días: va de 75 % a 86 % según la semana. Lo que sí cambia es el tamaño de la conversación”, consigna una de las conclusiones.

La mayor parte de la conversación digital se da en X. | Crédito: Reputación Digital

En los 61 días relevados hubo 326.638 publicaciones que mencionaron al Jefe de Estado argentino, con un promedio del 13,8% en la conversación política. Pero si se compara la primera quincena con la última se nota que la cantidad de posteos disminuyó de un 17,6% a un 10,9%.

El pico positivo para Milei se registró entre el 22 y el 23 de septiembre cuando el líder libertario estuvo con Donald Trump en Nueva York participando del Escudo de las Américas. Fue en el mismo momento en que también el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantenía una pequeña gira por suelo estadounidense. El 5 de septiembre lo nombraba una de cada cuatro publicaciones (24%) y el 23 subió al 29% de las menciones.

Desde la primera semana de octubre bajó a una de cada diez y así permaneció hasta el 4 de noviembre, un lapso en el que se produjeron algunos hechos negativos para el Gobierno nacional como la publicación de los datos de inflación de agosto que dio 1,7% y la quinta Marcha Universitaria que culminó con incidentes frente al Congreso.

Quiénes lo apoyan, quiénes lo defienden, qué temas concentran la atención

El estudio se titula “¿Se le acabó el aura a Milei? Porque intenta medir si la conversación política gira alrededor de él aunque no haga nada nuevo. También si la gente que lo defiende es militante o no, porque lo discuten sus adversarios y cómo los periodistas arman la semana con lo que dijo o dejó de decir.

Para hacerlo utiliza un detector de Sapiens que se llama Botmeter y que ayuda a observar “cómo se comporta cada cuenta (cuántas veces publica, si repite textos, en qué horarios, con quién se conecta) y la clasifica en bot, troll o cuenta real”.

El alcance de los bots es menor que el de los usuarios reales. | Crédito: Reputación Digital

Así concluye que “los bots son más negativos que las personas: el 82 % de sus publicaciones es negativo, contra el 65 % de las cuentas reales”.

De cada 100 publicaciones que Sapiens pudo clasificar, 80 salen de cuentas que se comportan como máquinas, 8 de trolls y 12 de personas.

Los bots conforman el 80 % de las publicaciones, pero su alcance al ser cuentas chicas que no superan los 300 seguidores cada una tienen un 1,3 % del alcance estimado. Un 11% de las publicaciones son de cuentas reales y representan el 89 % del alcance. Los trolls (el 8 % restante) logran el 58 % de los reposteos: allí se agrupan los militantes, tanto a favor como en contra.

Los apoyos al Presidente, de sus militantes más fieles.

Entre las publicaciones que nombran al Presidente ocho de cada diez son negativas. “Esa proporción casi no se mueve en los sesenta días: va de 75 % a 86 % según la semana. Lo que sí cambia es el tamaño de la conversación. La semana del 21 al 27 de septiembre tuvo 60.612 publicaciones; la del 26 de octubre al 1 de noviembre, 10.870. Cada vez se habla menos de él, pero los que siguen hablando lo hacen igual de mal”, afirman desde Reputación Digital.

De acuerdo a las conclusiones del relevamiento el lugar que deja Milei no queda vacío. “Mientras él baja del 22 % al 9 %–12 % de la conversación política, Kicillof pasa del 1 % a entre 4 % y 8 % desde su viaje a Nueva York (23 de septiembre) y queda como el segundo nombre del período. Cristina Kirchner crece a principios de noviembre (6,5 %) y Macri sigue entre 1 % y 2 %”, asegura la consultora.

Milei despierta emociones dispares. | Crédito: Reputación Digital

Entre el 15 y el 24 de octubre es cuando más menciones negativas tiene Milei. Llegan al 74% y son sobre temas en los que no puede imponer su agenda política. Es en el lapso en el que pronuncia un discurso en Neuquén en el que refuta la frase de que muchos argentinos “no llegan a fin de mes”, luego es su viaje a España en el que llama “dictador” al presidente de ese país, el socialista Pedro Sánchez, y también la de su frase en la Fundación Faro en la que mencionó que “había que quemar en la hoguera” a algunos periodistas.

Otro aspecto que se evaluó fue las emociones que genera. Ira, con el 40% lidera. La sigue "asco", con un 29%. Entre las visiones positivas aglutina el 18% la confianza. Y segunda aparece la "alegría", con apenas un 6%.