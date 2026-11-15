PASO: LLA repite que “tiene los votos”, pero lo dudan hasta en el propio bloque del PRO en el Senado

La reforma electoral que impulsa el Gobierno de Javier Milei volvió a quedar atravesada por las dificultades para construir acuerdos parlamentarios. Mientras La Libertad Avanza insiste en que cuenta con los votos necesarios para avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), desde el propio bloque del PRO en el Senado pusieron en duda esa afirmación y advirtieron que el oficialismo todavía no tiene asegurado el respaldo para aprobar la iniciativa.

El jefe de la bancada del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling, cuestionó las expectativas del Gobierno y sostuvo que no ve garantizada la mayoría necesaria para avanzar con el proyecto. “Yo no veo tan certero que tengan los votos”, afirmó el senador, en medio de las negociaciones que lleva adelante la Casa Rosada para conseguir apoyos entre los bloques dialoguistas y los representantes provinciales.

La advertencia se produce en un momento clave para el oficialismo, que busca acelerar el tratamiento de una reforma que no solo contempla la suspensión de las primarias para las elecciones presidenciales de 2027, sino que también incluye modificaciones al sistema de partidos políticos, el financiamiento electoral y la posibilidad de incorporar colectoras.

La posición del PRO adquiere relevancia para las negociaciones legislativas, aunque Goerling aclaró que el partido todavía deberá analizar el nuevo texto que el Ejecutivo prevé presentar el martes.

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El PRO cuestiona la suspensión de las PASO

El senador misionero explicó que la postura inicial de su partido es mantener el sistema de primarias y rechazó que se modifiquen las reglas electorales a pocos meses de una elección nacional “En principio, nosotros, en lo personal, creemos que el sistema de las PASO no hay que tocarlo, menos a poco tiempo de una elección”, sostuvo Goerling.

El legislador también planteó que cualquier reforma de estas características debe ser discutida con anticipación y mediante acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Según su postura, avanzar con modificaciones sin consenso puede afectar la previsibilidad del sistema electoral y generar cuestionamientos sobre las reglas de competencia “Si hay que cambiar la ley de PASO hay que hacerlo con seriedad y consenso, no a la fuerza, porque después lo que se resiente es el sistema”, remarcó.

En esa línea, advirtió sobre la necesidad de evitar que las reglas electorales se modifiquen en función de las estrategias políticas de cada Gobierno “La legislativa en cada provincia tiene sus candidatos, acá todo el país va a elegir un presidente y vice. Acá las reglas son claras, no se puede ir cambiando y manoseando en función de la táctica o estrategia electoral del Gobierno de turno”, afirmó.

Goerling recordó que las primarias fueron suspendidas para las elecciones legislativas de 2025, pero consideró que ese antecedente no implica que deba repetirse la decisión para los comicios presidenciales de 2027.

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El rechazo a las colectoras, otro obstáculo para el acuerdo

Además de cuestionar la suspensión de las PASO, Goerling manifestó su rechazo a la posibilidad de incorporar listas colectoras o de adhesión dentro de la reforma electoral.

El mecanismo permitiría que diferentes fuerzas políticas acompañen una misma candidatura presidencial, pero presenten listas legislativas propias. De esa manera, los partidos podrían compartir una fórmula para la Casa Rosada sin necesariamente competir con una única nómina de candidatos al Congreso.

El senador del PRO rechazó esa alternativa y consideró que podría generar distorsiones en el sistema de representación “El proyecto de colectoras en principio no estoy de acuerdo. Me parece un disparate”, expresó.

Goerling vinculó sus cuestionamientos con su experiencia política en Misiones y con las consecuencias que, según sostuvo, puede tener un sistema en el que los votos de distintas candidaturas terminan beneficiando a otros postulantes “Uno termina votando uno y yendo para otro, eligiendo a otro”, explicó.

Insistió en que la incorporación de colectoras no contribuiría a mejorar el funcionamiento del sistema electoral y advirtió sobre la necesidad de evitar mecanismos que puedan alterar la representación política “El tema de colectoras no me parece saludable para el sistema”, agregó.

Qué necesita LLA para aprobar la reforma

La discusión sobre la reforma electoral también está condicionada por la situación parlamentaria de La Libertad Avanza, que no cuenta con mayoría propia en el Senado y necesita construir acuerdos con otros bloques para avanzar.

El oficialismo debe reunir los respaldos necesarios para emitir dictamen en las comisiones correspondientes y luego alcanzar los 37 votos en el recinto para aprobar la iniciativa. Las declaraciones de Goerling reflejan las dudas que persisten entre sectores de la oposición dialoguista sobre la capacidad del Gobierno de reunir una mayoría estable para modificar las reglas electorales.

El senador también cuestionó la posibilidad de avanzar rápidamente con el tratamiento del proyecto si el Ejecutivo presenta modificaciones sobre el texto original el mismo martes “Ningún senador va a tener la responsabilidad de sacar un dictamen con las modificaciones que propongan el mismo martes”, advirtió.

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El Gobierno prepara una nueva versión de la reforma electoral que incluiría cambios respecto del proyecto original. La iniciativa contempla, además de la suspensión de las PASO, modificaciones vinculadas con el financiamiento de los partidos políticos y los requisitos para obtener reconocimiento como fuerza política nacional.

Entre los puntos bajo discusión se encuentra la posibilidad de elevar de cinco a diez la cantidad de distritos necesarios para alcanzar el reconocimiento nacional de un partido, una medida que podría dificultar la participación de espacios políticos más pequeños. También se analizan cambios en el régimen de aportes electorales y otras disposiciones relacionadas con el funcionamiento del sistema político.

La Casa Rosada busca conseguir respaldos de legisladores radicales y representantes de bloques provinciales, en una negociación que todavía no tiene asegurado un resultado favorable.

El PRO se mantiene como uno de los espacios que plantean reparos sobre el contenido de la reforma, aunque dejó abierta la posibilidad de evaluar el nuevo texto “Por ahí es un buen proyecto y acompañaremos”, reconoció Goerling, al aclarar que la posición definitiva dependerá de las modificaciones que presente el Ejecutivo.