Día 1068: Bullrich vs. Milei: la batalla por la sucesión

La interna entre Javier Milei y Patricia Bullrich se recrudece a medida que se acaba el tiempo para definir la suspensión de las PASO. Lo que podría interpretarse superficialmente como una diferencia de criterios sobre la estrategia parlamentaria es, de fondo, una disputa por el liderazgo y el futuro electoral de La Libertad Avanza.

La Casa Rosada acelera el tratamiento de la reforma política y presiona a la jefa del bloque oficialista en el Senado para que consiga los votos necesarios, mientras Bullrich insiste en que esos números no están y traslada la responsabilidad a Diego Santilli. Pero detrás de esa discusión se esconde una pregunta mucho más trascendente: existe la chance de que Bullrich quiera utilizar las PASO para disputar la candidatura presidencial de 2027 al propio Milei.

Veamos un reciente posteo de Javier Milei, que muchos interpretaron como una arenga a la batalla contra Bullrich: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podría ser el capitán”.

Posteo de Milei

A pesar de las lágrimas en su despedida, la visita de León XIV dejó a Milei más incómodo de lo que está dispuesto a reconocer. Durante cuatro días, el Gobierno debió convivir con un discurso que reivindicó la solidaridad, la justicia social, la protección de los más vulnerables y la responsabilidad colectiva, valores que contradicen buena parte de la retórica con la que construyó la identidad política del oficialismo.

El Papa no hizo campaña contra el oficialismo, pero consiguió algo políticamente significativo: mostrar que existe una sensibilidad social que no acompaña el extremismo antisistema ni las formas confrontativas del Presidente. En ese escenario, todo aquello que erosione a Milei sin provocar el derrumbe de su Gobierno puede convertirse en una oportunidad para Bullrich.

La economía agrega otro elemento de desgaste. El 2,2 por ciento de inflación de octubre, después del 1,9 por ciento de septiembre, representa un nuevo golpe para uno de los principales pilares del relato libertario: la promesa de llevar la inflación a cero.

El índice acumuló 26,3 por ciento en los primeros 10 meses del año y 33,1 por ciento interanual. Pero hay una contradicción todavía más profunda: las tarifas de los servicios públicos aumentaron 4,2 por ciento en octubre y se convirtieron en uno de los motores de la inflación que el propio programa económico pretende combatir.

El Gobierno necesita recomponer los precios relativos y sostener el superávit fiscal, pero esa misma política dificulta la desinflación y deteriora el poder adquisitivo. La cuestión es relevante para Bullrich porque su eventual candidatura presidencial no puede construirse sobre la destrucción del proyecto que pretende heredar. Necesita que Milei conserve posibilidades de éxito, pero también que empiece a quedar claro que ella podría administrar mejor sus dificultades.

La ruptura con Bullrich es, según el análisis de Ignacio Fidanza, la crisis política más grave que atravesó el Gobierno hasta ahora.

Escuchemos un fragmento de su intervención en el programa GPS:

Ignacio Fidanza: “En la reunión con sus parlamentarios Bullrich definió no suspender las PASO”.

No se trata de una dirigente periférica ni de una aliada parlamentaria más: Milei llegó a la Presidencia con una parte decisiva de los votos que ella había obtenido en la primera vuelta de 2023 y que decidió transferirle en el balotaje. Su capital político excede, por lo tanto, su actual representación en el Senado.

Bullrich conserva una identidad propia, una trayectoria nacional, vínculos con sectores del poder económico y una porción del electorado que no necesariamente comparte todas las formas del Presidente. Incluso hay un importante sector del círculo rojo que se ilusiona con ella, al verla más predecible y más equilibrada, en términos psicológicos, que el Presidente.

Se rumorea que existe una firme determinación de Karina Milei y los Menem de avanzar contra los funcionarios que todavía responden a la senadora. A esto se suman las críticas de Pablo Quirno y las amenazas de desplazarla de la jefatura del bloque, lo que expone una concepción del poder en la que la lealtad personal parece imponerse sobre la construcción de una coalición. El problema para Milei es que puede expulsar a Bullrich de la conducción, pero es más difícil que pueda apropiarse automáticamente de sus votos.

A la vez, Bullrich difícilmente podría ganarle a Milei en una elección presidencial si decidiera competir por afuera de La Libertad Avanza. El Presidente conserva la centralidad del espacio, el sello partidario y una identificación electoral que, aun con desgaste, sigue siendo mucho más potente que la estructura propia que podría construir la senadora. Una candidatura separada correría el riesgo de fragmentar el voto antiperonista, facilitar el acceso del peronismo al balotaje e incluso dejarla relegada a un tercer lugar. Por eso, su mejor oportunidad no parece estar en una ruptura inmediata, sino en conservar un pie dentro del oficialismo, evitar aparecer como responsable de la fractura y mantener abierta la posibilidad de disputar el liderazgo desde adentro.

El conflicto tiene un punto de inflexión muy concreto: la suspensión de las PASO. La reforma política que impulsa el oficialismo, cuyo tratamiento en comisión fue convocado para el 17 de noviembre, puede terminar definiendo el alcance de la ruptura. Martín Menem pretende que el Senado avance con la media sanción en las próximas semanas, mientras Bullrich insiste en que los votos no están y que la responsabilidad de conseguirlos corresponde a Diego Santilli. Si las primarias continúan vigentes, Bullrich tendrá abierta una posibilidad extraordinaria: pedirle públicamente a Milei competir contra él dentro de La Libertad Avanza. Si el mileísmo no acepta, podría al menos llevarse la bandera de la unidad y echarle la culpa de la ruptura a Milei y Karina.

La disputa tiene un correlato interesante en el peronismo, donde Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner también parecen jugar una partida por la representación y la continuidad del espacio. En ambos casos, el desafío consiste en disputar la conducción sin quedar como responsables de la ruptura, conservar los votos del liderazgo anterior y presentarse como quienes intentaron preservar la unidad. Kicillof necesita demostrar que puede representar una renovación del peronismo sin traicionar a Cristina; Bullrich podría plantear que competir con Milei no significa abandonar el proyecto antiperonista, sino fortalecerlo y ampliarlo.

La diferencia es que, mientras el gobernador bonaerense busca construir una alternativa dentro de una identidad política histórica, Bullrich pretende disputar un espacio cuyo liderazgo todavía está fuertemente concentrado en la figura presidencial, pero que a todas luces inauguró un nuevo espacio en la política del país.

En los dos casos, la bandera de la unidad puede convertirse en un instrumento de poder: quien consiga demostrar que hizo todo lo posible por evitar la fractura tendrá mejores argumentos para quedarse con una parte del electorado del dirigente al que pretende suceder.

Sería una paradoja interesante: mientras Milei busca eliminar las PASO para evitar que se ordenen las internas del peronismo, Bullrich podría intentar usarlas como instrumento para poner en discusión el liderazgo libertario.

¿Qué podría responder Milei ante semejante planteo? Aceptar la competencia supondría reconocer que su liderazgo no es indiscutible y que existe otra figura con derecho a disputar la representación del espacio. Rechazarla implicaría explicar por qué un proyecto que llegó al poder cuestionando a la casta y reivindicando la libertad no admite que una de sus principales dirigentes compita por su conducción. Bullrich podría entonces colocar al Presidente frente a una disyuntiva: o acepta que el proyecto es más importante que las personas o confirma que, en realidad, el proyecto es inseparable de su propio liderazgo.

La eliminación de las PASO le permitiría a Milei cerrar esa puerta institucional, aunque no necesariamente resolvería el problema político. Bullrich tendría una segunda alternativa: competir por afuera de La Libertad Avanza, con una fuerza propia, sin necesidad de romper formalmente con el Gobierno antes de que las circunstancias electorales la obliguen a hacerlo.

No sería una hipótesis completamente ajena a la experiencia argentina: el propio Milei construyó su candidatura presidencial en 2023 por fuera de las dos grandes coaliciones que entonces dominaban la política nacional. En ese escenario, Bullrich podría presentarse como la candidata del proyecto antiperonista, pero sin cargar con todo el rechazo que concentra la figura presidencial por el desgaste de la gestión.

Su apuesta consistiría en demostrar que existe un electorado que quiere la continuidad del cambio económico y político, pero no necesariamente la continuidad de Milei. Su ventaja potencial sería disputar un balotaje contra el peronismo con una identidad menos polarizante que la del Presidente. Su debilidad, en cambio, sería tener que construir una estructura nacional y territorial capaz de sostener esa candidatura.

La disputa por la sucesión necesita presentarse como una modernización, una ampliación o una actualización del proyecto, y no como un divorcio provocado por ambiciones personales. El problema es conseguir que la responsabilidad de la separación recaiga sobre el otro. Bullrich necesita que Milei parezca quien le impide competir; así como Kicillof, que Cristina aparezca como quien no acepta una renovación generacional. Ninguno puede permitirse perder los votos del espacio que pretende conducir.

Sin embargo, el plan de Bullrich tiene una dificultad considerable: necesita contribuir a que Milei no fracase demasiado. Si la economía se deteriora hasta hacer inviable la continuidad del oficialismo, la senadora podría heredar parte del rechazo social que hoy recae sobre el Presidente. Hay analistas que especulan con que una ruptura con Bullrich podría disparar el riesgo país, por ejemplo.

Si, por el contrario, el Gobierno logra estabilizar la inflación, recuperar el salario y mostrar resultados concretos, Milei tendrá argumentos mucho más sólidos para exigir la reelección sin competencia. Bullrich debe, entonces, ayudar a sostener aquello que al mismo tiempo necesita diferenciar. Tiene que señalar que el 2,2 por ciento de inflación demuestra los límites del programa, que la recomposición tarifaria no puede convertirse en una política permanente de deterioro del ingreso y que el ajuste no alcanza como explicación de todas las dificultades. Pero también necesita mostrar que tiene respuestas.

Una eventual incorporación de Carlos Melconian a una fórmula presidencial como candidato a vicepresidente podría funcionar como una señal de diferenciación económica, especialmente si Bullrich le ofreciera un papel central en la conducción de la política económica. La comparación con la relación entre Lula da Silva y Geraldo Alckmin resulta ilustrativa: incorporar a alguien que represente otra sensibilidad económica para ampliar la base electoral y ofrecer garantías de gobernabilidad. No es una fórmula anunciada, sino una hipótesis de construcción política.

La paradoja es que la propia interna puede terminar fortaleciendo a Bullrich si Milei insiste en tratar cualquier diferencia como una deslealtad. Las amenazas contra la senadora, la posibilidad de reemplazarla por Nadia Márquez en la conducción del bloque y las presiones para que consiga los votos de la suspensión de las PASO pueden convertirla en víctima de una persecución interna. Su respuesta, hasta ahora, consiste en no romper y continuar exhibiendo una agenda propia, como ocurrió con la Ley de Discapacidad y el proyecto contra la ludopatía infantil.

Veamos el tuit que publicó la senadora.

El tuit concluye: “El país que estamos es con todos los argentinos, sin que quede nadie afuera”.

Posteo de Patricia Bullrich

No es casual que haya recuperado una frase asociada al mensaje de León XIV: construir un país en el que nadie quede afuera. La senadora intenta apropiarse de una sensibilidad que la visita papal volvió políticamente visible y que contrasta con la imagen de un Gobierno dispuesto a excluir incluso a sus propios aliados.

La dimensión parlamentaria de la crisis agrega un riesgo que el oficialismo parece subestimar. Bullrich ya reunió a sus diputados y, según las versiones que recogió Ignacio Fidanza, en ese encuentro se planteó la posibilidad de bloquear la suspensión de las PASO y competir contra Milei.

También existe la amenaza de una fragmentación del Senado, donde un grupo de legisladores podría adoptar una posición autónoma. El Gobierno no dispone de una abundancia de aliados que le permita prescindir de dirigentes con capacidad de negociación. Si expulsa a Bullrich y pierde parte de sus legisladores, no solamente debilitará su capacidad para aprobar leyes: también exhibirá una coalición incapaz de resolver sus diferencias sin recurrir a la amenaza y la subordinación. En un año en el que debería empezar a construir su reelección, Milei podría encontrarse con un oficialismo dividido en tres sectores y con dificultades para ordenar hasta su propio calendario electoral.

La pregunta que queda abierta es si Bullrich realmente tiene posibilidades de convertirse en presidente. Hoy no parece contar con la estructura ni con el volumen electoral necesarios para desafiar a Milei en igualdad de condiciones. Pero la política argentina ha demostrado que las candidaturas no se construyen únicamente a partir de las adhesiones presentes, sino también de los errores de los adversarios y de las oportunidades que aparecen cuando un liderazgo pierde capacidad de representar a su propia coalición. Además, la remontada de Lula en segunda vuelta, así como el triunfo del propio Milei en 2023, parece indicarnos que en esta época, en este lugar en la política actual, queda siempre un espacio para lo inesperado.

Milei llegó al poder prometiendo terminar con la política tradicional, pero hoy parece reproducir uno de sus mecanismos más conocidos: confundir la conducción de un espacio con la propiedad de ese espacio. Bullrich, por su parte, parece encaminada a demostrar que el proyecto puede tener una segunda etapa, aunque para conseguirlo deberá evitar que su ambición personal termine destruyendo aquello que pretende representar.

El riesgo para ambos es que, mientras se disputan la propiedad de un electorado que todavía no les pertenece por completo, terminen facilitando el regreso del peronismo al poder. Una fractura del oficialismo, sumada al desgaste económico y a la dificultad de Milei para ampliar su base de sustentación, podría abrir una oportunidad electoral que hoy el peronismo todavía necesita construir.

Si Bullrich y Milei convierten la discusión por las PASO en una guerra de supervivencia interna, el beneficiario podría ser precisamente aquel adversario que ambos dicen querer evitar que vuelva: un peronismo que, por primera vez en mucho tiempo, podría encontrar en la división del oficialismo la mejor oportunidad de regresar a la Casa Rosada.

​Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira.

MEG