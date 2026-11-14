La discusión por el futuro de las PASO en el Congreso suma presión en la Provincia de Buenos Aires

La discusión que se aceleró en el Congreso nacional por la suspensión de las PASO le suma presión a la provincia de Buenos Aires, en donde se deberá definir si también se eliminan las primarias; si se vuelve a adelantar la elección bonaerense o si apuesta por unos comicios concurrentes con Nación o si avanza la iniciativa libertaria y la Boleta Única de Papel se termina implementando también para cargos provinciales y municipales.

La definición no es solamente electoral. En el oficialismo bonaerense conviven posiciones distintas sobre el calendario y las primarias, mientras que la reforma que impulsa Javier Milei puede modificar las condiciones en las que se organizará la competencia de 2027. La Justicia Electoral en el territorio bonaerense también jugó y advirtió que las reglas deben quedar establecidas durante este año. El margen para postergar las decisiones empieza a reducirse y diciembre, con la posibilidad de sesiones extraordinarias, aparece como una instancia clave.

En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político del Gobernador, gana terreno la alternativa de realizar elecciones concurrentes con las nacionales, pero mantener las PASO. Sin embargo, dentro del peronismo bonaerense hay sectores que marcan la contradicción de Axel Kicillof por ahora no definir un desdoblamiento de los comicios, como ocurrió en 2025.

El kirchnerismo le recuerda esta decisión que llevó a una fuerte discusión entre el gobernador y la propia Cristina Kirchner sobre el adelantamiento de la elección bonaerense.

Si a nivel nacional las PASO se suspenden, el camino debería ser el mismo en provincia. Sin embargo, las primarias representan para el Gobernador una herramienta para ordenar la competencia interna y resolver las candidaturas sin depender de un acuerdo con CFK y Sergio Massa.

La Libertad Avanza propone el camino contrario al que planea Kicillof.

El oficialismo nacional busca suspender las PASO de 2027 y extender la Boleta Única de Papel a la provincia de Buenos Aires. La iniciativa apunta a que las categorías nacionales, provinciales y municipales se elijan en una misma jornada y con un mismo instrumento.

El Gobierno aceleró las negociaciones en el Senado y convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para la próxima semana.

Pero la alternativa de las elecciones concurrentes abre otro interrogante. Si la provincia mantiene su sistema actual mientras Nación utiliza la Boleta Única de Papel, los bonaerenses podrían encontrarse con dos instrumentos de votación en una misma jornada. La diferencia no es menor: implica organizar dos modalidades distintas dentro de los mismos establecimientos, con autoridades, materiales y procedimientos que deberán coordinarse.

Buenos Aires concentra cerca del 40% del padrón nacional y requiere un despliegue electoral de gran dimensión.

La logística, la seguridad, el traslado y el resguardo de las urnas son algunos de los puntos que generan preocupación. También existe inquietud por la posibilidad de que la convivencia de dos instrumentos complique la organización de los comicios y la comprensión de los votantes.



La discusión sumó una advertencia desde la Justicia. Alejo Ramos Padilla, juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, pidió que las definiciones sobre las PASO se tomen antes de que termine 2026. El magistrado defendió el papel de las primarias como una herramienta para ordenar la oferta electoral. Sergio Torres, presidente de la Suprema Corte bonaerense y de la Junta Electoral provincial, reclamó prudencia frente a cualquier modificación del sistema. Advirtió que las reformas deben planificarse, explicarse y aplicarse gradualmente. Los cambios apresurados, planteó, pueden generar incertidumbre, dificultar la capacitación de los ciudadanos y sorprender a los actores políticos con nuevas reglas cuando el proceso electoral ya está en marcha.

La coincidencia de ambos magistrados pone un límite temporal a la discusión política. Si Nación pretende modificar el régimen de primarias y la provincia evalúa cambios en su calendario o en el sistema de votación, las decisiones deben llegar antes de que comience el año electoral. Diciembre puede ser la fecha.

Kicillof, Massa y Máximo en Luján: el peronismo puso en pausa su interna y buscó la unidad en la misa de León XIV

La discusión en el territorio bonaerense se cruza, además, con el reclamo de intendentes para modificar la ley que limita las reelecciones consecutivas, otro asunto que el peronismo deberá resolver antes de 2027.

Primero moverá Nación y de manera inmediata la provincia deberá definir si mantener las primarias puede servir para ordenar la interna del peronismo, pero la fecha de la elección y el sistema de votación condicionan toda la estrategia. La reforma de Milei aceleró una discusión que la provincia ya no puede postergar.

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Las preocupaciones de la Cámara Nacional Electoral



El 8 de septiembre los camaristas Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas firmaron la Acordada Extraordinaria 155/2026 para recordarle al oficialismo en el Senado y en la Cámara de Diputados que se estaba acortando el tiempo para anular o suspender las PASO o para avanzar en alguna modificación del sistema de votación nacional. En el texto recordaron que habían “reformas significativas con desafíos ciertos de implementación” y también alertaron la relevancia de “la proximidad actual del límite temporal recomendado por las directrices internacionales”.

Según pudo reconstruir PERFIL, en su edición del 25 de octubre, si no hay una decisión concreta antes del 31 de diciembre, se puede trastocar la organización de los comicios en un punto muy delicado: la realización de elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. Ambos distritos pueden desdoblar sus comicios ejecutivos locales de los nacionales o también los pueden unificar. La implementación de comicios “concurrentes” podrían originar una crisis a partir del uso de doble instrumento de votación.