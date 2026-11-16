Semana clave: el oficialismo acelera en el Congreso por las PASO y el Presupuesto 2027

El gobierno de Javier Milei cree que si no logra eliminar las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), el PJ se ordenará y su reelección se complicará seriamente. De allí que la batalla que se librará esta semana en el Senado será determinante, pero preliminar hasta llegar al recinto.

El oficialismo buscará dictaminar este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales. En La Libertad Avanza sostienen que cuentan con las firmas suficientes, pero aliados clave, como el PRO, ya anticiparon sus dudas y advirtieron que el tiempo corre (ver pagina 5) con velocidad: quedan cinco días para que las dos cámaras puedan dictaminar. Según el reglamento, sólo se puede hacer hasta 10 días antes de la finalización del período de sesiones ordinarias, que concluye el 30 de noviembre. Los tiempos asoman muy apretados y en el Senado todavía más, porque para que un dictamen llegue al recinto deben aguardar una semana, algo totalmente distinto a la Cámara baja, donde no existe esa restricción.

Sensatez módica para diluir a Milei

Con ese escenario por delante, la apuesta del martes es muy importante para el oficialismo. No sólo para confirmar que cuentan con los respaldos necesarios, sino también para poner a prueba la relación con la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich. La hermana del presidente, Karina Milei, ya deslizó que desconfía de los cálculos de la senadora y también de su interés para conseguir los respaldos necesarios. La lectura de la exministra de Seguridad contrasta con el optimismo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, empeñado en confirmar que ya cuentan con las firmas para un dictamen de mayoría.

En la Comisión de Asuntos Constitucionales el oficialismo sostien que cuenta con seis firmas propias y de cuatro de aliados para asegurarse el dictamen de mayoría. La batalla final sería la semana siguiente. A partir del martes serán siete días para conseguir los 37 votos.

Patricia Bullrich | Crédito: CeDoc

El proyecto original de Reforma Política propone la eliminación de las PASO, entre otros cambios, pero el oficialismo podría obtener respaldos para dictaminar a favor de la suspensión de las primarias. En la Casa Rosada ya saben desde hace un mes que no hay acuerdo por parte de los gobernadores para extirpar por completo las primarias. Conceder la suspensión el martes, aceleraría un camino que continuará la semana que próxima en el Senado. Si ese cálculo prospera y el gobierno consigue los votos a partir del martes 24, el expediente recién sería girado a la Cámara de Diputados. Para entonces quedarían cinco días para la finalización del período de ordinarias.

Brazo ejecutor de Karina Milei, Santilli no tiene margen. Lleva meses tratando de convencer a los gobernadores aliados, que en muchos casos aprovecharían esas PASO en sus propios distritos para mantener sin sobresaltos los dominios locales, pero miden con interés lo que pueden obtener a cambio de sus votos. Hay obras o promesas de obras, de fondos para determinadas carencias provinciales, que La Libertad Avanza, o Toto Caputo en particular, solo ceden bajo presión. La presencia del jefe del Palacio de Hacienda en la negociación no es casual: es un gesto que ofrece el Gobierno para darle certeza a los precacuerdos que fracasaron en los sondeos anteriores. Toto tiene la firma, Karina la decisión final y Santilli debe contenerlos a todos. Por eso la semana que comienza hoy implica una prueba de fuego clave para la Casa Rosada, porque el futuro de la reforma electoral, (cuyo texto final sigue siendo un enigma) quedó directamente vinculada a la negociación por el Presupuesto 2027 que sigue en la Cámara Baja y sin conseguir dictamen todavía.

Diego Santilli y Karina Milei. | Crédito: CeDoc

En medio de la pelea sin retorno con la vicepresidenta Victoria Villarruel y la relación tirante con Bullrich, el gobierno tiene pocos voceros propios en el Senado. Todo lo contrario a Diputados, donde su titular, Martín Menem, oficia como expresión directa de los deseos de la Casa Rosada en materia parlamentaria.

Tal como contó PERFIL este fin de semana, el movimiento será combinado: mientras el oficialismo busca definir el derrotero de las PASO en el Senado (detrás de un dictamen de mayoría que sigue siendo una incógnita), en la Cámara baja el foco estará puesto mañana en sacar el Presupuesto 2027. Menem acordó con los jefes de los bloques aliados que conseguirá un dictamen presupuestario este mismo martes.

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El reloj también corre en Diputados

Si los planes del oficialismo se confirman en la Cámara Baja, este martes el oficialismo espera contar con un dictamen de mayoría para el Presupuesto 2027. A diferencia del Senado, donde deben esperar una semana, en Dipitados podrían sesionar esta misma semana, pero no lo harán. Aguardarán hasta el miércoles 25 para respaldar las negociaciones en marcha por los demás temas y, ante todo, encauzar las negociaciones por la Reforma Electoral y la Ley de Discapacidad en el Senado.

Sin embargo, esta semana igualmente habrá una sesión en el recinto que conduce Martín Menem. Será este miércoles para tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el traspaso de la justicia de menores a la Ciudad de Buenos Aires y una enmienda al protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del Mercosur. El temario también incluye el tratamiento del Acuerdo de Libre Comercio firmado entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), que componen Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. En la más optimista de las lecturas del oficialismo, el tiempo igualmente no alcanza para meter todo antes de la finalización del período de ordinarias, que concluye dentro de 15 días. Por eso dan por descontado que convocarán a extraordinarias en diciembre.