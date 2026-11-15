El Financial Times mira la interna con Bullrich: "Milei enfrenta a la figura más popular de su gobierno"

La disputa entre Javier Milei y Patricia Bullrich comenzó a ganar repercusión internacional. El influyente diario británico Financial Times publicó un detallado análisis sobre el enfrentamiento todavía sin resolución entre el presidente Javier Milei y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. En el artículo se advierte sobre las consecuencias que puede ese choque en la interna oficialista para la construcción electoral de la derecha de cara a 2027.

El artículo destacó el posicionamiento de Bullrich dentro del oficialismo y su creciente distancia con el mandatario. La senadora, que en 2023 aportó votantes de sectores moderados a la candidatura de Milei, comenzó a marcar diferencias sobre algunas decisiones del Gobierno, en un contexto en el que las críticas internas son cada vez más sensibles para la Casa Rosada.

Uno de los principales puntos de conflicto quedó expuesto el jueves 12 de noviembre, cuando Bullrich anunció que impulsaría en el Senado el tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa busca revertir parcialmente los recortes presupuestarios propuestos por el Poder Ejecutivo y abrió una nueva discusión sobre la orientación del ajuste y las prioridades legislativas del oficialismo.

La dirigente defendió públicamente su postura y sostuvo que el proyecto debía avanzar mediante acuerdos parlamentarios. En sus redes sociales, remarcó que el país que busca construir el oficialismo debe incluir a todos los argentinos, sin dejar sectores afuera.

La respuesta de Milei llegó poco después, aunque sin mencionar directamente a la senadora. El Presidente publicó en Instagram una imagen de un barco incendiado acompañada por una frase que alimentó las especulaciones sobre el conflicto: “Hay quienes están dispuestos a hundir el barco cuando se dan cuenta de que no pueden ser capitanes”. El mensaje fue interpretado en el ámbito político como una posible referencia a las tensiones dentro de su espacio.

Bullrich desafía abiertamente a los Milei, que buscan dar señales de gobernabilidad

Bullrich, la dirigente con mejor imagen según las encuestas

Otro de los aspectos que destacó el Financial Times fue el posicionamiento electoral de Bullrich. El medio británico hizo referencia a un relevamiento realizado a fines de octubre por la consultora de Eduardo Berensztein y el investigador de opinión D’Alessio Irol, que la ubicó por encima de Milei en términos de imagen pública.

De acuerdo con esos resultados, la senadora alcanzó un 46% de imagen positiva y un 50% negativa, mientras que el Presidente obtuvo un 33% de valoración favorable y un 60% de rechazo. La diferencia reforzó las especulaciones sobre el peso político de Bullrich y su potencial como alternativa dentro del espacio libertario.

El diario también recordó algunos episodios que alimentaron las versiones sobre su distanciamiento. Entre ellos, mencionó un video publicado en septiembre por la senadora, en el que aparecía escuchando la canción “No me importa”, de Lali Espósito, luego de recibir cuestionamientos de dirigentes libertarios por sus posiciones frente al Presupuesto 2027.

Bullrich había dejado abierta la posibilidad de disputar la Presidencia. En una entrevista con Infobae, el mes pasado, aseguró que se sentía preparada para ocupar la Casa Rosada, aunque aclaró que no estaba hablando de una oportunidad electoral concreta ni de una decisión inmediata.

Día 1068: Bullrich vs. Milei: la batalla por la sucesión

La agenda parlamentaria profundiza las diferencias

Las tensiones entre Milei y Bullrich también se trasladaron al funcionamiento del Congreso. Mientras el oficialismo busca avanzar con la derogación de las PASO, la denominada ley Malvinas y el Presupuesto 2027, la senadora puso el foco en el tratamiento de la iniciativa sobre discapacidad.

La Casa Rosada pretende introducir modificaciones al proyecto aprobado en Diputados. Bullrich, por su parte, manifestó que respetará el acuerdo alcanzado con los bloques dialoguistas y que llevará al Senado el texto tal como llegó desde la Cámara baja.

La discusión se suma a otros movimientos que generaron inquietud dentro de La Libertad Avanza. A comienzos de noviembre, la legisladora encabezó una reunión con 15 senadores oficialistas, un encuentro que alimentó las versiones sobre la construcción de un espacio político propio. Sin embargo, Bullrich rechazó que aquella convocatoria implicara un desafío a la conducción presidencial. “No crucé ningún límite”, afirmó en declaraciones.

CS