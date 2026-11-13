Carlos Melconian: “Le propongo a Patricia Bullrich que sea mi candidata a vice y se haga cargo de todas las áreas de seguridad”

Carlos Melconian volvió a plantear su mirada sobre el escenario político y económico argentino, con una propuesta concreta para Patricia Bullrich: que sea su candidata a vicepresidenta y quede a cargo de todas las áreas de seguridad. El economista también analizó el rumbo del Gobierno de Javier Milei, los desafíos de la economía y las perspectivas electorales, en una conversación en la que combinó definiciones políticas con sus habituales advertencias sobre la necesidad de recuperar una mirada integral de la gestión.

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Melconian repasó el presente y el futuro de la Argentina, cuestionó algunos aspectos de la estrategia oficial y expuso su visión sobre el liderazgo y la construcción de una alternativa política.

Carlos Melconian es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y máster en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella. En 1991 fundó la consultora MS Consultores junto a Rodolfo Santángelo. Se ha desempeñado como presidente del Banco de la Nación Argentina entre diciembre de 2015 y enero de 2017. Previamente, ocupó cargos técnicos en el Banco Central de la República Argentina durante la década de 1980. Tras su paso por la función pública, se incorporó a la consultora MacroView, en la cual se desempeña como vicepresidente.

Carlos, un amigo de muchos años, integrante del consejo con el que hacemos almuerzos una vez por mes aquí en Perfil. He hecho, podríamos decir, esta confesión a la audiencia de la falta de objetividad. Querido Carlos, muy buenos días. Gracias por estar allí. El 2,2% de inflación es un tema obvio en los fundamentos de la perspectiva económica del presidente Milei, que sostiene que la inflación es siempre, en todo caso y en toda situación, exclusivamente un fenómeno monetario. Ya no entra en un proceso de discusión teórica, sino también de confirmación práctica.

Buen día, Jorge. ¿Cómo te va?

Muy bien, Carlos. Te estoy escuchando perfectamente.

Bueno, primero, ratificar la idea de la relación de tantos años y que siempre han tenido una actitud estrictamente profesional y periodística. La relación está, no nos confundimos, pero está, así que la ratifico absolutamente y soy un agradecido. Y, segundo, disculpas por no poder haber ido al piso. Déjame que empiece por el siguiente punto, en términos de la inflación. Te tengo que hacer una confesión.

La inflación de octubre fue del 2,2%, pero con la nueva medición del INDEC que postergó el Gobierno habría llegado al 2,4%

Decime.

No sé si es objetiva, pero hasta va a favor del Gobierno. Y creo que han cometido un gran error simultáneamente. Si había algo que, como equipo, nos preocupaba cuando preparábamos un programa, era el disloque de precios relativos de la Argentina. Vamos a aclarar de qué se trata. Al final, la inflación es un número, pero es el promedio de muchísimos bienes que ponderan en una canasta. Ahí puede estar la luz, el gas, el auto, la comida, todo lo que tiene el IPC adentro. Si vos le agregás salarios, jubilaciones y dólar, estamos hablando de precios relativos. Nunca los países pueden sostener indefinidamente diferencias notables entre todos ellos, porque algún día eso explota. Vos no podés tener grandes diferencias en la canasta y en el resto de los bienes que te he mencionado, porque, tarde o temprano, los que están abajo quieren subir y los que están arriba no quieren bajar. Eso se llama precios relativos. Segunda cuestión: estaban muy dislocados. Nosotros agarrábamos los cinco años previos al 10 de diciembre de 2023 y daban un disparate. Un disparate que significa una inflación acumulada, invento y no invento tanto, de 1.500% en cinco años, con precios de 2.500% y precios de 400%. Escuchame, ¡qué disparate! Todos los que estaban muy por abajo son los que la administración anterior había reprimido, especialmente los servicios públicos y el dólar. Y estaban muy por arriba todos aquellos que, de alguna manera, abusaban de la lluvia de plata, del disloque monetario y demás. Entonces, cuando con nuestro equipo veíamos qué hacer ahí, había una cosa que teníamos clara: no había ningún plan de estabilidad posible. No había ninguna chance de decir que la inflación iba a ser tanto para tal día, con ninguna teoría monetaria, keynesiana, monetarista o la que a vos te guste, en los próximos 14, 18 o 20 meses. Tipo de cambio fijo, variable: ninguna. Absolutamente ninguna. Esto es una intimidad. La pregunta es qué debíamos hacer primero. Y bueno, había que arreglar los precios relativos. La primera pregunta que nos hacíamos, te lo juro por lo más sagrado, era: ¿quién corrige los precios relativos y dura en el cargo? Mirá qué confesión te hago: ¿conviene ir de ministro acá para arreglar semejante despelote? Mirá vos lo que te digo, porque, bueno, preguntale a Jorge Remes. Entonces, por eso, primero hay que arreglarlos y luego podés lanzar un plan de estabilidad. Cuando se dice que Menem y Cavallo hicieron la convertibilidad, Menem asume el 8 de julio y la convertibilidad se lanza en marzo del año 1991. En el medio hay una nueva hiperinflación, un Plan Bunge y Born, todo el año con inflación mensual de dos dígitos. Se acomodan los precios relativos. Vos los dejás fluir. Hasta acá te conté una cosa. Ahora, cuánto íbamos a tardar en arreglar esto era otra cuestión. Podemos nombrar a todos los miembros del equipo, a quienes habitualmente entrevistás y que son públicos. Era un equipo que tenía 80 personas. Ninguno decía un mes, dos meses o tres meses. Hasta habíamos tomado la decisión de no dar una fecha para no quedar esclavos del día. Más claro no puedo ser con esto. No puedo ser más honesto intelectualmente. Entonces, ¿qué ocurre? El error gravísimo que comete este Gobierno, y encima lo hace el presidente, es decir que ha estudiado, así como dice que estudió, que se puede crecer sin moneda, sin dinero. No entiendo lo que es. Por eso dije yo, la primera vez que escuché hablar de la escuela austríaca, desde mi ignorancia: ¿qué sé yo ni dónde se aplica la escuela austríaca o los enfoques monetarios? Rodolfo Santángelo trabajó cinco años en cálculos de demanda de dinero y enfoque monetario en el Banco Central. Hacía eso y siempre que me ilumina en materia monetaria me dice que son cosas dificilísimas de saber ex ante. Entonces, esa historia de que va a empezar con cero coma no sé cuánto y va a colapsar es un uso del lenguaje indebido que afecta la credibilidad del presidente. Después de esta confesión, ¿me entendés? Entonces, ¿qué ocurrió? Hay en marcha en la Argentina un proceso de acomodamiento de precios relativos. Y no se vuelvan más locos por saber cuándo va a bajar la inflación. Vos agarrás un cuadro donde la luz hay que aumentarla nueve veces. Va a sufrir el salario. El tipo de cambio lo tenés que aumentar y no lo podés dejar atrasar. Es como que te digo: decime cómo es esta historia y yo te digo: arrancá, que va moviendo. No es irresponsable lo que estoy diciendo, es honesto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que nosotros venimos haciendo cada vez que vemos la inflación? ¿Qué tal el 2%? Menem tardó 33 meses en bajarla del 2% mensual para entrar, en 12 meses, en el 1,5% mensual. Es como casi que te digo: desde el primer día nosotros decíamos, respecto del Gobierno de Milei, que con esto que han hecho no sé cuál es el programa. No sé cuál es la hoja de ruta. No sé cuál es la política monetaria y cambiaria. No hay chance de un dígito anual de inflación en el período de Milei. Y esto ya estoy diciéndolo para el año que viene, inclusive. Por lo tanto, buscar la estabilidad inflacionaria en la Argentina queda como una tarea del próximo Gobierno. Lo mejor que puede hacer este Gobierno, con costo político si lo hace bien, es ir ordenando estos precios relativos. Te puedo decir ya hoy, con los números de ayer, cómo estamos. ¿Por qué? Porque a ese cuadro todavía le falta. Yo estaba mirando hoy: hay un 34% de los precios que suben a una tasa del 50% anual, porque se siguen moviendo la electricidad, el gas, el colectivo, la nafta, los medicamentos y, fundamentalmente, los alimentos. Y hay un 40% de los precios que estaban adelantados, como los autos, la fruta, los restaurantes y las prendas de vestir, que van muy por debajo de todo eso. A esos los está disciplinando la recesión, ni siquiera la apertura china. En el medio quedan otros que están flotando y todavía te faltan los salarios y el tipo de cambio. Es decir, aun con la esperanza que nos ha traído León XIV y aun con la oportunidad argentina por el petróleo, el gas y el litio —ayer estuve en San Juan por minería—, no tenemos que confundir los tantos en materia de precios. Tenemos este problema y este problema va a tardar. Te quiero decir cómo es: un círculo que puede ser virtuoso o vicioso, pero que durante el proceso es vicioso. De la mano de esto, vos me podrías preguntar, y es totalmente una pregunta de sentido común: cuando Milei arranca y pone el dólar a 800 para empezar la corrección de ese circuito y le pega a las tarifas para empezar a corregirlo, pero no les da a los salarios y a las jubilaciones, empieza un circuito inflacionario que es tomado como un éxito porque baja de 300% anual a 30% anual. ¿No va dejando heridos y nuevos desafíos en ese círculo? Rotundamente, sí. Vos imaginate que yo iba a aumentar las tarifas un 20% o un 25%. Solo estás corrigiendo lo que ocurre anualmente. Te falta el stock de atraso que tenía. Y el dólar de 800 de Milei, traído a hoy, es 2.200, no 1.500, porque ese desfasaje es lo que vuelve a atrasar al dólar. Ni qué hablar de los salarios, que son privados y públicos, y de las jubilaciones, que empiezan a corregirse automáticamente por inflación pasada. Entonces, con este mensaje, tu pregunta como primera pregunta para este enfoque es muy útil. Dejémonos de mirar si el mes que viene la banana, la manzana o los lugares fríos con las tarifas. Si hay que llenar un programa, lo llenábamos con las tarifas de zona fría. Pero el enfoque global de esto es el de un gran desafío, de una cosa que había que arreglar sí o sí y sobre la que no tenés certezas. Por eso, yo le doy mucha bola y mucho respeto a lo comunicacional, no a lo formal, a lo comunicacional. No al estilo presidencial. Olvidate de eso. Vos no te podés ir de boca en estas cosas. Hoy se ha acumulado. Vos me decís: avanzamos. Sí, pero se ha acumulado un nuevo desfasaje tarifario, un nuevo desfasaje cambiario, ni qué hablar de un nuevo desfasaje salarial. ¿Por qué? Porque, en tren de arreglar eso, vos vas encontrando en algunas cosas virtuosismo y en otras, la continuidad del vicio. Por eso vienen tipos que no son premio Nobel y dicen: "A ver, esto puede tardar cinco años, puede tardar siete años". Israel, Portugal... El único lugar donde dijeron que colapsaba en agosto es acá. Y crearon una falsa ilusión que desprestigia y quita crédito, quita confianza. Ahora, el presidente se puede desbocar, pero el equipo tiene que entender esto. Si no entienden este ABC, están para Finanzas, nada más.

Déjame, con los años acumulados en comunicación, ir a un viejo axioma: el mensaje siempre lo pone el receptor, no el emisor. Es decir, cada uno toma del mensaje emitido lo que cree interpretar del mismo. Entonces, escuchándote, pienso que probablemente lo que esté sucediendo aquí es que también el emisor responde a una demanda del receptor, o sea, de la sociedad. Uno cree que la inflación se puede bajar en un año o en dos años porque tiene la expectativa del plan de convertibilidad y no cuenta los dos años anteriores que tuvo Menem de licuadora para llegar a las condiciones. El propio Cavallo, dos meses antes del plan de convertibilidad, devaluó el 100% el peso en su momento. O el Plan Austral, que logró, al segundo año, una cantidad de inflación menor que la que se tiene siempre. Además, partiendo de inflaciones mucho más altas. Esos dos planes mencionados tuvieron distinto grado de éxito. Uno que sí tuvo éxito fue el Plan Real en Brasil. A fin del tercer año, las inflaciones, que eran mayores, ya eran menores que las actuales. Entonces, si bien es cierto que resulta a lo mejor demasiado optimista pensar que se la puede bajar a un dígito tan rápido, ahora hay casos de tres años en que se la bajó a un dígito. ¿Por qué?

Bueno, por distintas idiosincrasias, por distintos formatos, por distintas historias, por muchas cosas. Te quiero decir: el desfasaje de precios relativos de diciembre en la Argentina era muy grande. Te tiro un número: había que multiplicar por diez la tarifa de la luz. Los colectivos, que en Latinoamérica valen un dólar, acá valían diez centavos de dólar. El precio del combustible es lo mismo. Quiero decirte que el desfasaje era muy grande. Y te voy a decir más: cuando acá se habla de inercias, que es cierto, las inercias eran otras. Acá hay menos un problema de inercia. Acá está este circuito vicioso que te acabo de mencionar. Había inercias delicadas cuando la inflación era de tres dígitos anuales durante muchos años, porque los contratos venían con inercias fenomenales. Vos no podías poner en marcha un plan de estabilidad cuando venían contratos que duraban doce meses más a tasas del 300% anual, porque ahí nunca la inflación iba a bajar. Por ejemplo, ya que lo nombraste, la función que cumplió la tablita de desagio en el Plan Austral. ¿Qué era? Miren, si entramos en una nueva inflación, usted no puede seguir con un alquiler que indexa al 300%. Es decir, fue magistral la tablita del desagio. La puesta en marcha de la convertibilidad prohibió la indexación, pero de una indexación que ya venía flojita. ¿Por qué? Porque había tenido tres años donde el avión se movió un montón y los melones se acomodaron en la caja del camión. Entonces, acá había un desfasaje muy grande. Es más, había servicios privados que no son utilities, no son servicios públicos, pero que estaban de alguna manera controlados: alquileres, educación y demás. Ahora, lo que ha ocurrido —y esto es parte de lo que tenemos que discutir— es que, como no había programa, no había hoja de ruta y no había integralidad, se soltó todo eso. Al soltarse todo eso y al confundirlo con pura teoría económica, seca monetaria y fijación del tipo de cambio, han creado un nuevo monstruo. El nuevo monstruo está basado en que la seca monetaria te metió en el 80% del parate económico: un 40% neutro y un 40% muy mal. Y que el tipo de cambio fijo, o seudofijo, te está recreando un problema al que tapan Vaca Muerta, el campo y la oferta de dólares que estamos despilfarrando a 1.500 pesos. Entonces, de esas dos cosas nos tiene que venir el shock. Es decir, el shock significa que con este tema no podés seguir. En algún momento le tenés que dar una salida a esta cuestión cambiaria, monetaria y demás, de manera tal que acá hay por delante un barajar y dar de nuevo que no debe ser confundido con volver atrás. Aclaro esto porque dije que uso la palabra barajar y dar de nuevo y a ver si creen que quiero volver a lo anterior. No hace falta, porque yo a lo anterior no quiero volver. No tengo que andar ni repitiendo que no quiero volver a lo anterior ni repitiendo que el equilibrio fiscal es sublime. Hay que trabajar ahí también. ¿Por qué? Porque el formato de licuación sin casta que se puso en marcha para el equilibrio fiscal también ahora tiembla. ¿Por qué? Porque universidad, discapacidad y obra pública: a eso también hay que darle una salida. Entonces, cuando vos me hacés la primera pregunta, de la cual se deriva todo esto, viene por delante. Muero con la bota puesta, como dirías vos. Es una respuesta a la demanda. Es decir, ¿qué quiere escuchar la opinión pública? Con De la Rúa quería escuchar que con él seguía un peso, un dólar y la convertibilidad, y chocó. ¿Por qué? Porque un día vino un tipo que entiende de estrategia y marketing electoral y le dijo: "Mirá, Duhalde está hablando de salir y mide 35, y la gente quiere seguir con esto. Mide 75". Entonces le dijeron: "Bueno, seguimos con esto". ¿Qué? ¿Muero con las botas puestas? ¿Qué querés hacer? ¿Salir en el medio de lo electoral? Explicar esto ahora, decir que vas para atrás... Y no me hagas meterme en la cantidad de gente, el equipo de Gobierno y las cosas que has ido diciendo, porque acá juega un rol muy relevante la confianza.

El "me gusta" de Javier Milei que reavivó la interna entre Patricia Bullrich y los Menem

Si lo que decís es que la gente, así como quería que la convertibilidad siguiera uno a uno, aunque no era sustentable, ahora quiere que el dólar siga a 1.500, pero tampoco es sustentable, ¿cómo se lo explicás?

Bueno, muy de la mano de lo que me contestaste vos cuando me dijiste recién que el que tiene que hablar está mirando lo que quiere escuchar el que tiene que escuchar. Por eso te contesté esto.

Ahora, vos hacías una figura recién. Mencionaste a quien le tocó pagar el costo del primer ajuste, que fue Remes Lenicov a la salida de la convertibilidad. Pero también, antes de cada uno de los planes de estabilización, podríamos decir que Germán González hizo el trabajo sucio de Cavallo. Podríamos decir que Grinspun hizo el trabajo sucio para lo que sería el Plan Austral de Sourrouille. Y lo mismo vale para el caso de Remes Lenicov con Lavagna. O sea, puedo inferir de esta enumeración, cuando vos decís que los cuatro años del Gobierno de Milei no van a alcanzar para tener un dígito anual de inflación, que, de alguna manera, el Gobierno de Milei es el equivalente a Grinspun, a Germán González o a Remes Lenicov de esta tercera década del siglo XXI.

Mirá, buena pregunta. Aquellos fueron ejercicios muy puntuales. Esto equivalente no es, porque son cuatro años. Pero sí, y lo he escrito. Lo he escrito hace un montón. Cuando leamos los libros de texto, esto es una transición. Esto es una transición. Yo, cuando escribí esa nota adelantándome a esto, decía que los gobiernos, cuando los tratás de transicionales, se ofenden. Dicen: "Mirá, es un tono despectivo. ¿Transición? Yo soy fundacional". Entonces se molestan. Pero cuando veamos la Argentina, esto es transición. Y si algún día le cuelgan una medalla a Milei, puede ser quien arrancó con el superávit fiscal, quien cambió la cultura y demás. Vos sabés que Pinochet tuvo un ministro que se llamaba Sergio de la Cuadra, del cual no se acuerda nadie. Todos se acuerdan de Büchi, y Büchi fue el que vino después. Entonces, siempre estas cosas generan estas cuestiones que te estoy diciendo, pero en cuatro años no tengo ninguna duda. Ninguna duda de que este tema es así. Y te quiero decir una cosa: vino muy bien que León XIV viniera y pegara un golpe, si vos querés, a la inercia política, social y económica que está viviendo la Argentina, porque estaba inercial. Ahora, cuando viene León y mueve este avispero, nos queda... No dije que va a tener éxito. León, en una de esas, en las próximas dos semanas, tres meses o dos meses, tenemos que saber si se consolida el "muero con la bota puesta" o viene algo diferente que, te debo ser honesto, ni me imagino qué es. Porque el caso de Carlos Menem es un caso muy interesante. Cavallo sale con la convertibilidad, la emboca, hace ese gol de tiro libre. Y Menem es un presidente que estaba golpeado. Solo cambiaba al ministro de turno. Él estaba golpeado. Es famosa la noche en que se va a Mar del Plata para olvidarse de los quilombo. Me acuerdo como si fuera ahora. Entonces, hace ese giro que él mismo lo revitaliza, pero estaban las condiciones dadas y encuentra al tipo del shock. Yo eso no lo veo hoy, entre otras cosas, porque Milei no es Menem. Y tampoco porque yo vea que este equipo económico sea un equipo económico que tenga el enfoque, la fortaleza y el modelo de país equivocado o no de un tipo más jugador de toda la cancha, que era Cavallo. Vos podés tener un buen cuatro, un buen tres, un buen ocho. Cuando tenés un jugador que juega de cuatro, va al arco y juega de diez, vos decís: este sabe lo que quiere. Entonces, ese es el formato con el cual estoy imaginando lo que viene. Y después podés entrar en el terreno político, si querés. En el terreno político, todas estas encuestas que vos ves más que yo, y de las que me estoy empapando ahora por razones personales, hablan de un altísimo grado de desilusión. Esto no es tirar mierda. Esto es: agarro la encuesta de fulano, la de mengano, la de perengano, sabiendo que se equivocaron en Brasil, se equivocaron acá, se equivocaron en otros lados. Pero el concepto de desilusión es el que abre la oportunidad. Y cuando llega un nuevo enfoque, en el cual estoy inscripto, es que veo una oportunidad de verdad en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque... Segundo tema, y esto con vos lo he hablado en público y en privado, lo que nos volvía locos era el régimen cambiario y monetario de la Argentina. Ahí teníamos un poco más claro el tema. Con todos los muchachos teníamos en mente formalizar lo que la sociedad había decidido, que era la bimonetariedad. Por eso nuestros viajes a Perú y a Uruguay, para estudiar in situ estos temas, hablar con el presidente del Banco Central de Perú, con el presidente del Banco Central de Uruguay y con el presidente de la Nación en Uruguay, para interiorizarnos de este tema en la formalidad. También está el tema de la desdolarización peruana y el éxito peruano, de un país al cual no quiero seguir. Te aclaro: estoy hablando solo del régimen monetario. También digo que es una tarea dificultosa. Tuvo el punch de campaña de la dolarización, pero después, una vez asentados en el Gobierno, no saben qué hacer ni en materia cambiaria ni monetaria. Entonces, ese es otro tema que está ahí. De nuevo, cuando digo barajar y dar de nuevo, es decir, lo único que hicieron con ese régimen es complicarlo más con la salida del cepo para los privados y toda esa historia, en una cuestión muy de equilibrio parcial que también hay que reconsiderar, sin moverle la estantería a la gente. Decir: "Miren, esto es lo que ustedes decidieron. Vamos a formalizarlo. Vamos a tener este régimen cambiario y esta política monetaria". Así como te digo que en inflación no sabíamos cuánto duraba, acá esta gente hizo la etapa, la etapa, la etapa, la fase cinco, el punto ancla. Corren detrás de los acontecimientos. Entonces, tampoco está resuelto eso. Ahora, ¿qué ocurre? Yo veo la oportunidad argentina porque, sin que nos preste el JP Morgan y sin necesidad de BlackRock, Vaca Muerta, el campo y demás están alimentando esta orgía. Que es: no exploto, pero tampoco crezca ni se desarrolle, porque no queda en la Argentina. Es muy importante tener en claro estos conceptos. Después vos tenés un equipo que arma el chiquitaje de las cosas, pero vos tenés que tener un modelo en la cabeza, tanto político como de país. Es decir, vamos a Perú. Sí, vamos a Perú. ¿A qué vamos a Perú? A ver el régimen monetario y cambiario. ¿Y qué más? Nada más. Nada más. Yo no quiero la paz de los cementerios. No quiero Ecuador, respetuosamente. No hablo mal de los compatriotas latinoamericanos. ¿Por qué? Porque no puede ser. El otro tema que vos tenías acá en diciembre de 2023 y que continúa es el estancamiento de la Argentina desde 2011. No lo inventó Milei. Encima, se metió, diría Julio Grondona: "Las que van afuera no las metas adentro". Se metió él en este problema al pedo. ¿Por qué? Porque el estancamiento no fue responsabilidad de Milei. Pero él llama crecimiento a una cosa donde la energía, la minería, el RIGI y toda esa historia hacen que el 15% de la sociedad esté bien y el resto esté afuera. Entonces, el éxito es que estén todos adentro. Y cuando digo esto, lo digo desde un concepto liberal. Yo no me he transformado. León no me llenó la cabeza. Yo pensaba así antes de León. Pero me encanta lo de León porque León viene, se para ahí, sin esta gesticulación, sin este formato, sin esta vehemencia y, con cuatro palabras, lo metió dentro de esto.

Carlos, mencionaste recién JP Morgan, sin que nos preste BlackRock o JP Morgan. Bueno, JP Morgan creó el mecanismo por el cual se mide o surge como medición el riesgo país, que infiere tácitamente que el riesgo de default de la Argentina es del 50%. ¿Qué riesgo tiene ese sistema cambiario y monetario, que, como soy absolutamente consciente, siempre ha sido el punto en el que ponés el foco? Hoy, de cara a 2027, ¿en qué circunstancias está? ¿Hay un riesgo de default en la Argentina, casualmente porque, como vos decís, estamos con el dólar a 1.500 y no a 2.200, rifando esa cantidad de dólares que entran por las nuevas exportaciones? ¿Eso hace que en un futuro no solamente la economía esté parada como está hoy, sino que además haya un riesgo de default, de no poder pagar la deuda?

Primero te voy a contestar cómo me están entrenando, porque me dicen: "Contestá sí, no, más o menos, cortito". Ese es el adiestramiento que estoy recibiendo. Lo hago público porque a mí no me sale. A mí no me sale. Mi relación con la sociedad y con la gente es así. Tampoco tengo rosca con la política ni plata para que alguien me financie. Digo esto porque mi relación es esta. Pero dejame, ahora sí, contestarte como dicen los estrategas: 50% es justamente que puede pasar o puede no pasar. Ya contesté cortito. ¿Para qué sirve? Para una mierda. Para nada sirve, pero no importa. Ya lo contesté. Ahora dejame que te explique. ¿En qué tenías que usar tu relación con Trump? Primero, Argentina es un país sin reservas y con deuda en dólares. Ese tema está castigado en el mundo, porque en el mundo vos tenés que tener reservas y tener deuda en tu moneda. De nuevo, Milei, no la metas adentro. Vos llegaste y estaba eso. ¿Para qué te metés en ese quilombo? Entonces, ¿qué ocurre? Argentina no acumuló reservas y no canceló deudas, pero sí fue cancelando mediante rollover, mediante refinanciación. Mal dicho refinanciación, porque pagó y colocó, pagó y colocó, pero puchó. Son buenos estos muchachos en ese puchereo. Los tenés que controlar porque te da vuelta y te mete en un quilombo de deuda. Pero, si los tenés bajo control, son buenos encontrando el bono de corto plazo con garantía, con el interno, el eterno. Se la rebuscan en eso, son buenos. Entonces, ¿qué ocurre? Argentina está en un caso curioso, también a tratar a futuro. Pero estas cosas a vos, en particular, te las cuento porque vos las almacenás. Argentina tiene un gran problema: tiene una deuda altísima en dólares y dinero de los argentinos afuera, más alto que esa deuda. Entonces, un tipo normal de afuera, en primer lugar, piensa: "Llevame un poquito en dólares a mí para pagar la deuda y veo que debés 200.000 y los argentinos tienen 300.000, y hace 20 años vienen en esto. ¿No será que yo pongo plata y los argentinos vivos la sacan, y vos de tanto en tanto defolteás y me volvés a cagar a mí?". Es totalmente razonable ese concepto. Segundo tema: ¿qué período de la historia vino con el presidente Macri y Trump, que salió un cheque de 50.000 millones, y con el presidente Milei y Trump salió otro cheque de 20.000 millones del Fondo Monetario Internacional? Entonces, el bonista que está enfrente dice: "Pará, pará. Voy cobrando yo sin que me defolteen. Algún argentino, además, compra dólares, pero el que la pone es el hijo de la pavota". Entonces, ¿qué ocurre? Argentina ha acumulado ahora una masa de deudas senior con el Fondo, con el Banco Mundial y demás, está bajando la deuda con los bonistas y está medio engrampada ahí. Entonces, decir "vuelvo al mercado, baja 400 el riesgo país", y la vuelta al mercado ha perdido la linealidad teórica habitual que un economista puede escribir en un paper. ¿Por qué? Porque está ligado a estos temas. Trump participó dos veces, sacó 70 de la galera, lo puso acá y alguien cobró. ¿Y qué dice el Fondo Monetario cada vez que le toca hablar? "Qué bien que van estos muchachos. Qué bien que van estos muchachos. Qué bien que están haciendo la reforma". ¿Por qué? Porque es el principal acreedor. ¿Qué querés que te tire barro? Después, cuando se van del Fondo, tipos como Werner o Gita Gopinath empiezan a hablar como hablamos ahora vos y yo. Entonces, de nuevo, sabiendo esto de fondo, vuelvo al 50 y 50 que me obligan los estrategas. Ahora, después de haber pasado por esta cuestión de fondo, acá hay una pregunta: cómo me vas pagando en 2027 y cómo me pagás de acuerdo con quién gane en 2028. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando no solo que no vuelvan los kukas, diría un acreedor, sino que vas a hacer vos, hermano, si ganás. ¿Quién otro hay por ahí con otra cosa?Esto es lo que eventualmente los que tenemos pretensiones de liderar un proceso de crecimiento en la Argentina tendremos que explicar. Acá tenemos que explicar este tema para los del exterior: el régimen cambiario y monetario. ¿Y qué les das a los locales? Porque el 50% de afuera no puede quedar en los papers de que cuatro millones del tipo del conurbano se van a ir a Neuquén. Eso es para ir a exponerlo al MIT. Acá se te cagan de risa.

Carlos, mencionás a los asesores que te piden que contestes cortito, pero, independientemente de que vos te rías de ellos, si no les das bola, tenés asesores. Evidentemente, estás avanzando cada vez un paso más en tu campaña presidencial. Contanos un poco cómo ves tu propia posibilidad de ser líder de ese proceso de crecimiento de la Argentina.

No, primero, para estas cosas, para estas locuras, diría Jorge Fontevecchia, tenés que tener vocación. No es una vocación que ahora que ganó Milei y es economista a todos se les ocurre. La vocación es una cosa que nace de chico, con Milei y sin Milei. Ese tema de que ahora está Milei y uno ve qué fácil, porque en tres meses fue presidente, y que a todos se les ocurre y son... Es una pelotudez grande como una casa. Si vos no estás loco desde chico, esto no arranca. Primera cuestión. Segunda cuestión: es el momento de la vida en que te hincha las pelotas. ¿De qué? De que mirás y decís: "Yo me voy ahí, no voy a estar acá". Sí, tenés las cosas que, aun dentro de un ejercicio de austeridad y laburo, te permitieron progresar. Esa es la palabra en la vida. ¿Vos querés tener 500 palos? No, querido, no. Yo lo que quiero es demostrar que un tipo de clase media y media baja, de un lugar que vos conocés bien, donde uno nació, puede llegar al progreso laburando, yendo a la escuela, en la Argentina. Entonces, esa mezcla rara que te agarra en un momento de tu vida es lo que me saca a la cancha. Ahora, ¿cuál es el tema? Primero, te voy a decir... Lo puse primero, pero para mí es tercero o cuarto. En cualquier encuesta aparece esa oportunidad donde la gente sigue teniendo fresco el tema de la casta. Es decir, la gente sigue manteniendo que vos no te tenés que mezclar con la casta. Pero es una situación novedosa porque Milei terminó enterrado en la casta. Fue vivo para la campaña. Yo no quiero hacer una campaña donde después no cumpla como Milei. Entonces, ¿qué ocurre? Vos tenés que saber que todos los países tienen una casta y hay casta buena y casta mala. Por eso yo llamo outsider no virgen. Un outsider virgen es uno que no tuvo ni zapatería y cree que va a mear a la casta de verdad. Un outsider no virgen es el que tuvo una zapatería y dice: "Tenemos que hablar con esta gente para decir qué nuevo país viene por delante. ¿Quiénes son estos tres?". Pero estos tres son estos tres. No que durante dos años no hacés nada y entregás la Justicia, que durante un año no hacés nada. Traés a un apellido ilustre a trabajar con tu hermana. Es decir, ahí te recontra entregaste a la casta. Entonces, ¿cómo es ese segundo tema? Tercera cuestión con la que me encuentro: ¿con qué estructura estás? ¿Con quién vas a ir? No, no tengo nada. Tenés que tener una estructura. Algún rufián que te acompañe tenés que tener. Vos lo sabés bien, Jorge, que esto es así. Cuarto: ¿cuánta plata tenés? No, no tengo plata. Fulano tiene plata, el otro tiene medio, el otro... Yo no tengo un carajo. Entonces, lo mío tiene que nacer o no a partir de una relación de amor con quienes me van a votar. Es decir, ¿por qué algún día le van a dar bola a Carlitos? ¿Y por qué es un boludo que mide y mide? Porque la gente se encajetó con Carlitos.

El dueño de Havanna elogia a Milei pero se le complica el negocio: la empresa vendió 215.710 kilos menos de alfajores

Y ahí, Carlitos, dejame construir una conjetura plausible, como me gusta decir a mí. Hace dos semanas, Lula ganó en Brasil. Su vicepresidente, Alckmin, además de haber sido un exitoso gobernador, es un experto en temas económicos y se habla entre las posibilidades de que, además de ser vicepresidente, tenga a cargo todas las áreas económicas de Brasil. Vos fuiste el economista candidato a resolver el problema económico de Patricia Bullrich cuando era candidata a presidenta. Si ganaba las elecciones, ¿existe la posibilidad de una alianza tuya con ella para repetir algo parecido a esta idea de Brasil, en la que el vicepresidente, además de vicepresidente, tiene a cargo todas las áreas económicas del país?

Bueno, primero dejame decirte lo siguiente. Ahora lo puedo decir; en su momento no era la idea de ella en el 23. Y, con absoluta honestidad... Te voy a decir primero: no sé para qué digo "absoluta honestidad", porque yo no miento. Así que tengo que curarme y no decir más "con absoluta honestidad", porque yo no miento. Como no había ocurrido la interna de Cambiemos y como nosotros estábamos con un programa para el que ganara, y porque yo además me debía a gente que confió en mí, que fueron los mediterráneos, entonces ese era el modelo de ella. Me nombraba a otro vicepresidente, que era Astori, de Uruguay, que también había quedado con el área económica. Entonces, el modelo de ella era ese. Es decir: "Yo soy Mujica y vos sos Astori y te ocupás de eso". Y la verdad es que fue un período histórico, dado que no había ocurrido la interna en Cambiemos y yo me debía a los mediterráneos. Si yo daba ese paso, entraba en un conflicto. Así le respondía a ella, porque era un período inadecuado. Entonces digo: mirá, pasado este tema, yo ahí tengo alguna libertad adicional, porque tenemos que completar, por un tema de reputación, de crédito y de cumplir con la palabra con los mediterráneos. Vos hacé tu interna. Entonces hay períodos históricos. Hoy yo te diría que tendría que buscar algún caso para ver qué vicepresidente se ocupó de la seguridad, para que la fórmula se dé vuelta.

Ahí te veo.

Sí, sí, me ves sonreír. Me tiraste un centro. ¿Qué querés que te diga? Entonces, tendríamos que ver qué vicepresidente de la Nación se ocupó de la seguridad y, entonces, ahí podría sentarme a hablar esa fórmula. Hay... Te digo algo, Jorge, te digo algo. Dejame. Dejame que te interrumpa, porque me conmovió León. Vos sabés que yo no soy un tipo religioso. Primero, nosotros, los armenios, somos en nuestro pedacito ortodoxos, pero nunca fui un militante. Y el otro día me fumé los tres días de León. Pero no fueron los discursos de la Iglesia, que me aburren. La puso justa. Un número diez que tocó cinco pelotas y terminó 5 a 0. Entonces, me conmovió. No me imagino algo distinto a un proceso de convergencia, porque todo el material que me llega erradica extremos y no le cierra la puerta a nadie. Cuando jodemos, jodemos, y cuando hablamos en serio, hablamos en serio.

¿Vos estás imaginando que se van a crear condiciones en las cuales se va a producir una especie de gran coalición argentina?

Sí, pero con la mentalidad de un estadista abierto. Yo inventé antes de esto —y cuando digo inventé es porque en la interna me dijeron que no usara esa palabra y la sigo usando— la pacificación. Palabra que se usó los otros días también. Me dicen: "No, no lo digas porque van a creer que se la está choreando al Papa". ¿Qué Papa? Si yo la usaba antes. Digo esto: si no pacificás, es un quilombo. Es decir, Scaloni, Colapinto y León traen momentos que, si no los recreamos para la Argentina, es imposible. Porque son momentos donde las cosas fluyen. Estás por putear a uno y te contenés. ¿Por qué? Porque volvés a ver al Papa, mirá la gente. Cinco millones, tres millones, dos millones. Mirá la Argentina. Mirá lo que es desde la Riccheri hasta el Obelisco. Son momentos conmovedores. Te digo, a mí, sentado solo en casa, solo con Racing, desde ya, y con Racing de Costas, se me escapan las lágrimas. Y te juro que me seco para que no me vean ni mi mujer ni los pibes, porque me da medio cosa. Entonces digo: yo, que la voy de duro, si me llegan esas cosas, está a punto de caramelo esto para ir por el progreso argentino. Ahora, lo armó Scaloni, lo armó la Selección, lo arma Messi. Por ejemplo, deportivamente hablando, Diego y Messi, podemos opinar de lo que te generan. Y Messi conmovió. Es decir, Argentina conmovió. Scaloni conmovió y también Colapinto. ¿Cuántas carreras en mi vida fui a ver? ¿Cuántas miré por televisión? Dos. Y fui a ver a Colapinto, que es un pendejo que arranca, que se tiene que cuidar. ¿Por qué fui? Porque era conmovedor. Y me paré ahí. ¿Qué hice? Nada, un carajo. Pero me latía fuerte el corazón. Y este Papa me volvió loco. Y eso que yo a Francisco lo veía a Bergoglio un montón, tomando café en la Catedral. Es decir, ahora estoy entendiendo por qué no vino. Porque, aunque fuera otro zurdo habilidoso que toca cinco pelotas, Francisco no podía decir lo que dijo León. ¿Por qué? Porque era quilombo, porque es peronista, porque es Guardia de Hierro, porque no sé qué, porque le puso cara de orto a Macri, pero se ríe con Cristina y todas esas boludeces que escuchamos. Ahora viene este y la pone en el ángulo. Entonces digo: hay que buscar un formato de eso para avanzar con esto. Y hay que hacer que el esfuerzo de esto que acaba de hacer Milei no se pierda. Cuando habla de que las cuestiones no son fundacionales, sino complementarias y que vienen una detrás de otra, es brillante. Brillante. Entonces, quiero decir, dijo cuatro o cinco cosas. No me quiero meter con la doctrina social de la Iglesia, porque en esa ya se metió Perón. Pero, sin llamarlo doctrina social de la Iglesia, hay tres o cuatro cosas respecto del empleo, los salarios y la gente que las venimos diciendo. Yo ni tengo idea de si están dentro de la doctrina social de la Iglesia. No tengo vergüenza en declararme ignorante de esas cosas. Lo mío es sentido común y caminar la calle. Entonces, cuando yo veo a los míos de Valentín Alsina, o de la secundaria, y demás, que están cada vez más lejos de los que se quedan con los negocios en la Argentina creyendo en el modelo capitalista de libre mercado, digo: tenemos que hacer algo, muchachos. No tires más de la piola. ¿Por qué? Porque es un quilombo. Entonces tenemos que encontrar la forma de que la torta crezca distribuyendo. ¿Por qué? Porque vamos a estar todos mejor. Entonces, lo único que quiero de León es que no se licúe, que no se vaya por la alcantarilla. Porque, te digo, metió cinco goles y tocó cinco pelotas. Con claridad, con tranquilidad. Yo no sé si fue haciendo camino al andar, porque el tercer día estaba mejor que el segundo. Imaginate que de este lado hay materia. Hay mucha materia porque el tipo se vio obligado a decir: "Desde hoy, ustedes tienen dos papas". ¿Por qué? Porque él también se conmovió. ¿En cuántos países del mundo dicen: "Ustedes tienen un nuevo Papa"? Poné que Francisco no está en todo porque es argentino. O sea, el tipo conmovió y vio que en otro lado hay con qué. Entonces, ¿qué sé yo? Vuelvo a la candidatura. No rosqueo en términos de saber qué país tenemos que armar. ¿Con quién voy? Con ninguno o con todos. ¿Con cuánto cuento? Con nada todavía. Lo que necesito es contar con la gente y ahí se empieza a armar. Esa es la historia: contra nadie. Dejate de joder. ¿Sabés la cantidad de veces que me traen cosas para pegar una patada voladora en la cara de alguien? Me niego. No estoy para patada voladora. No quiero patada voladora y de lo que pasó en la historia tampoco. Ya está. ¿Qué querés que haga? ¿Qué voy a ganar diciendo "los kukas, los kukas, los kukas, Cristina, la tobillera"? Basta, por favor. Esa es la campaña, Jorge.

Quedó muy claro. Gracias por esta hora de conversación que llevamos acá. Me miran, me hacen con la cabeza así, en un programa en vivo bastante anormal. Quiero mandarte un abrazo grandote. Espero verte en el nuevo almuerzo y me alegra mucho ver ese entusiasmo. Leonardo decía que era el corazón el que le daba la orden a la cabeza, de tantas cosas que hay para pensar. Así que veo que te tocó el corazón doblemente y me pone muy contento.

Siempre con un pedacito de frialdad, sin olvidar el principio de la escasez. Eso es lo que no debemos perder, porque el estadista tiene que ser completo. Si no, te vas a la banquina. Gracias, Jorge.

Gracias, Carlitos. Un fuerte abrazo.



LMM