China juega a fondo en la era de la IA

A comienzos de noviembre, altos ejecutivos de grandes medios y agencias occidentales, entre ellos The Associated Press, la Agence France-Presse, Reuters y CNN, compartieron escenario con la agencia china Xinhua y su par rusa TASS en la Cumbre Mundial de Medios de Beijing. Hablaron de la importancia de los valores periodísticos y de la lucha contra la desinformación. A primera vista, la postal resulta extraña. ¿Qué hacen grandes grupos mediáticos occidentales en China debatiendo los fundamentos liberales de la libertad de prensa junto a organizaciones que operan en un ecosistema que, por definición, no es libre? No solo hay una disputa geopolítica entre Estados Unidos y China: las democracias occidentales, y Europa en particular, mantienen además un peligroso enfrentamiento con Rusia por la invasión a Ucrania. El país liderado por Vladimir Putin es acusado de ser uno de los grandes agentes de disrupción a través de operaciones psicológicas (“psyops”) y de la “armamentización” (“weaponization”) de ecosistemas informativos. Una hipótesis posible es que todo se explique por la expansión de la inteligencia artificial, uno de los temas centrales de la cumbre.

Aunque hay una gran brecha entre cómo conciben el periodismo Occidente, por un lado, y China y Rusia, por el otro, ambos bandos coinciden en que la era de la IA debe ordenarse bajo un conjunto de reglas a las que se oponen las principales empresas que desarrollan los modelos más avanzados de inteligencia artificial, en su mayoría estadounidenses.

Para los gigantes de la comunicación, esos laboratorios de IA encarnan una amenaza existencial por su rol de intermediarios en el acceso a las noticias. Si la revolución digital quebró el modelo de negocios de los medios al agregar y monetizar sus contenidos sin su participación plena, la era de la IA promete sacarlos directamente de la ecuación: le entrega al usuario una respuesta final completa sin llevarlo nunca a la fuente original. La adopción masiva de ChatGPT, Claude, Gemini y el resto de los chatbots está tendiendo una línea directa entre el lector y alguna versión de la información que, sea esta precisa o no, prescinde de la participación activa de los medios. Estos modelos de IA no solo fueron entrenados con los contenidos accesibles en internet, rastreando enormes volúmenes de información, incluidas páginas protegidas por derechos de autor, sin el consentimiento de los tenedores de tales derechos. Además, en sus respuestas buscan, editorializan y emiten noticias. La implosión del modelo tradicional de consumo periodístico se acelera.

Mientras los robots humanoides chinos tocan el piano

Para los rivales geopolíticos de Estados Unidos y Europa, la disputa por la IA se convirtió en la nueva carrera armamentista. En el centro de todo está China, el único país que le sigue el ritmo al desarrollo tecnológico estadounidense. Sus empresas están cerca de la frontera y tienen el capital y el talento para pisarles los talones a los laboratorios de Silicon Valley. De DeepSeek a Alibaba, invierten fuerte en modelos e infraestructura para no perder de vista a OpenAI, Anthropic, Google y compañía. Rusia juega en otra liga. Sin capacidad para jugar ese partido, es apenas un actor de reparto. Inmersa en una operación militar de gran escala, está jugada de lleno en el uso, tanto digital como físico, de sistemas que se nutren de la IA. La guerra de drones domina el campo de batalla y el uso de IA en ellos, y en prácticamente todos los demás aspectos de la guerra, se volvió un factor determinante. Aun así, Rusia emergió como un jugador de peso en el ecosistema informativo, con participación activa en operaciones psicológicas en todo el mundo. Dominar el nuevo y cambiante abanico de herramientas de IA será clave para sostener su poder de influencia en el tablero geopolítico global.

Desde la perspectiva de los presentes en Beijing reina una cosmovisión muy distinta de la que se escucha en Occidente. Hay un profundo escepticismo sobre el liderazgo global de Estados Unidos y Europa vuelve a ser vista como el “hombre enfermo”. Ante un auditorio que claramente simpatiza con otra cosa, se considera que Estados Unidos está al borde de una crisis económica y política. La burbuja de la IA podría estallar en cualquier momento y arrastrar consigo a la economía estadounidense y global, lo que agravaría las debilidades estructurales de la superpotencia. Al mismo tiempo, el liderazgo de Donald Trump genera tensiones internas que amenazan la estabilidad del sistema democrático, dentro de Estados Unidos y en sus zonas de influencia, a medida que los movimientos de derecha producen disrupción. Europa está estancada en lo económico y en recesión demográfica, y enfrenta un serio problema de inmigración y de productividad. Con Estados Unidos retirando de a poco su respaldo militar, debe afrontar el difícil desafío de aumentar sus presupuestos de defensa en medio de una crisis social en la que la población no encuentra respuestas en su dirigencia.

El momento pandemia de la inteligencia artificial

Muchos en Beijing pronostican el inminente final del modelo occidental. Probablemente sea más fruto del deseo que de un razonamiento puramente deductivo, pero es evidente que el actual capitalismo globalizado y financializado genera tensiones estructurales que amenazan su continuidad. También cuesta imaginar qué podría romper el ciclo actual de crecimiento desparejo y concentración de la riqueza y el capital. Ahora bien, estas serias amenazas para el modelo occidental no anticipan una edad de oro para sus contendientes per se. China seguirá ascendiendo a medida que gane participación en la economía global, pero todavía enfrenta una interdependencia sistémica con Estados Unidos y la necesidad de construir un sistema económico doméstico robusto. Rusia, por su parte, consolidó la hegemonía de Putin pero sigue limitada por sanciones y continuará aislada del sistema financiero internacional. Conserva poderío militar, pero quedó relegada en el escenario mundial por su falta de innovación tecnológica.

La Argentina está muy lejos de todo esto. Mientras el péndulo político y económico del país se mueve violentamente de un lado extremo al otro, el mundo sigue. Javier Milei promete un paraíso para la IA, pero el país cuenta con infraestructura y capital humano limitados. Está atrapado en “batallas culturales” históricas y estériles, mientras el sistema político sigue discutiendo la interna entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Hay dudas sobre cuánto respaldo puede esperar Milei de Trump tras la derrota republicana en las recientes elecciones de medio término, y sobre si la relación con Brasil será áspera a raíz de la guerra verbal con Lula. Las peripecias de un país mediano y periférico parecen menores cuando se las mira en el contexto global.