Al mismo tiempo que comenzaba en San Fernando el acto que reunió a Sergio Massa, La Cámpora y dirigentes del peronismo federal, Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón de su departamento en San José 1111 para saludar a la militancia que se concentraba frente a su domicilio. Sin la presencia de Axel Kicillof, el encuentro en el Teatro Otamendi tuvo también una lectura hacia adentro del peronismo: una foto política con el aval de la expresidenta y bajo su mirada desde Constitución, en medio de las disputas internas y los reacomodamientos de cara a 2027.

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La escena en la puerta de su domicilio coronó una jornada en la que la ex presidenta también se hizo sentir a distancia. Horas antes de salir a la calle, había participado mediante una comunicación telefónica en la inauguración de una unidad básica del Partido Justicialista bautizada con los nombres de Néstor y Cristina Kirchner en la localidad pampeana de Telén, una actividad impulsada por su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.

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Durante ese contacto con la militancia, el intercambio adquirió un tono emotivo y personal a partir de los testimonios de varias mujeres presentes en el local partidario. "Me encanta generar tanto amor, es mucho mejor que generar odio", devolvió la exjefa de Estado ante las palabras de respaldo. Cuando una de las asistentes le agradeció haber podido acceder a su jubilación durante su mandato, Cristina respondió: "Nada que agradecer, correspondía seguramente. En todo caso hay que agradecer a Dios", antes de escuchar el reclamo de otra participante que lamentó su situación actual fuera de la escena pública al señalar que hoy la están "pasando mal".

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Mientras su madre aprovechaba el contacto directo con las bases, Máximo usó su paso por La Pampa para fijar posición sobre la cuestión electoral y rechazar cualquier proscripción derivada de los fallos judiciales en su contra. En declaraciones a Radio Noticias de La Pampa, el titular del PJ bonaerense aseguró que el espacio trabajará "para que Cristina sea candidata hasta el último día", al tiempo que sostuvo que "lo mejor sería que la sociedad argentina pueda votar a Cristina".

En esa misma entrevista, el diputado nacional apuntó con dureza contra el rol de los tribunales en la vida política del país y volvió a cuestionar la imparcialidad de la condena que pesa sobre la ex presidenta, señalando supuestos vínculos de algunos magistrados con el ex mandatario Mauricio Macri. "No puede ser que el Poder Judicial sea el que salde las discusiones políticas en la Argentina", advirtió, antes de extender sus críticas hacia la Casa Rosada al afirmar que el programa económico de Javier Milei golpea con recesión e inflación y que "ninguno de los pronósticos económicos del Presidente se cumple en Argentina".

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Un peronismo separado entre actos paralelos

Más allá de la centralidad que buscó recuperar Cristina Kirchner desde Constitución y La Pampa, el Día de la Militancia dejó al descubierto la división que hoy atraviesa al movimiento en plena etapa de reacomodamiento. Lejos de unificar, los distintos sectores optaron por mostrar fuerza por separado, reflejando las tensiones que persisten en la mesa de negociaciones del espacio.

Encuentro del peronismo en San Fernando por el Dia de la Militancia | Crédito: Prensa

Uno de los encuentros más visibles de la jornada tuvo lugar en el Teatro Otamendi de San Fernando, donde el Frente Renovador y el Peronismo Federal reunieron a cerca de 600 dirigentes. De esa cumbre participaron figuras de diverso recorrido dentro del peronismo, como Sergio Massa, Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel, Miguel Ángel Pichetto y Natalia de la Sota, acompañados por los ex gobernadores Gerardo Zamora y Sergio Uñac.

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Así vez participaron Adán Bahl, Adrián Fuertes, Adrián Santarelli, Alberto Arrúa, Alberto Gelené, Aldo Leiva, Alejandro Deanes, Alejandro Dichara, Alejandro Grillo, Alexis Guerrera, Alicia Aparicio, Andrea Freitas, Andrés Rodríguez, Ayelén Rasqueti, Ayelín Mazzina, Bárbara Rossen, Bernardo Knipscheer, Blanca Cantero, Cachi Martínez, Cacho Barabaro, Candelaria de la Sota, Caren Tepp, Carlos Acuña, Carlos Bebilaqua, Carlos Cisneros, Carlos Greco, Carlos Puglielle, Carlos Rojo, Carolina Farías, Cecilia Gortari, Cecilia Moreau, Cecilia Segura, César Lescano, Claudia Neira, Claudio Ferreño, Cristian Castro, Cristian Jerónimo, Cristian Olivetti, Daniel Harrigton, Darío Gollan, Diego Giuliano, Diego Molea, Diego Segovia, Eduardo Cergnul, Emir Félix, Enrique Cresto, Esteban Sancio, Estefanía Bordoni, Estela Nedder, Eva Andreotti, Facundo Tignanelli, Federico Mochi, Federico Subieles, Fernando Rodríguez, Francisco Caporricio, Franco Aranda, Gabriela Lizana, Gastón Granados, Gastón Javier, Germán Brailar, Germán Di Cesare, Gimena López, Graciana Peñafort, Guille Snopek, Gustavo Arrieta, Gustavo Bordet, Gustavo Menéndez, Gustavo Pandiani, Héctor Cusipuma, Hernán Arranz, José Ignacio de Mendiguren, Jaime Perczyk, Javier Martínez, Javier Osuna, Jorge Chica, Jorge Difonso, Jorge Mugdise, Jorge Solá, Josefina Gladys González, Juan Andreotti, Juan Cabandié, Juan de Jesús, Juan José Amavet, Juan Manuel Urtubey, Juan Manuel Soler, Juan Manuel Valdez, Juan Manzur, Juan Martín Malpeli, Juan Monteverde, Juan Pablo de Jesús, Juan Pablo García, Juan Pablo Luque, Julián Álvarez, Katia Blanc, Kelly Olmos, Koky Araujo, Lautaro Elviter, Leandro Santoro, Leo Grosso, Lorena Arrozogaray, Lorena Núñez, Luciana Paduolo, Luciano Di Napoli, Malena Galmarini, Marcela Basualdo, Marcela Durrieu, Marcelo Barbur, Marcelo Lewandowsky, Marcos Pisano, Marianela Marclay, Mariano Arcioni, Mariano Martín Luis, Mariano Recalde, Marina Jaureguiberry, Marina Salzman, Mario Caputo, Marisa Fassi, Marisol Soriano, Martín Marinucci, Matías Lammens, Matías Molle, Matías Stevanato, Mauro Díaz Chávez, Maxi Sciani, Mayra Mendoza, Mica Ferraro, Moira Lanesan, Natalia Álvarez, Nicolás Mantegazza, Noelia Saavedra, Omar Plaini, Oscar Herrera Ahuad, Pablo Garate, Pablo Mirolo, Pablo Yedlin, Pato Galmarini, Pepe Albistur, Pipi Alí, Ramiro Gutiérrez, Ricardo Bravo, Ricardo Casal, Roberto Vázquez, Román Naya, Roxana Bertone, Roxana Monzón, Rubén Duso, Sabrina Selva, Sara Aparicio, Sebastián Galmarini, Sebastián Rovira, Sergio Bordoni, Sofía Vanelli, Tania Kyshaevic, Teresa García, Topo Rodríguez, Valeria Arata, Vanesa Abril, Verónica Barograf, Yamila Ruiz y Yolanda Vega. También estuvieron Federico Otermín, Mariel Fernández y Federico Achával junto a otros jefes comunales y referentes del peronismo de distintos puntos del país.

A este mapa se sumaron las convocatorias propias impulsadas por Patria Grande, el espacio de Juan Grabois, y por las 62 Organizaciones Sindicales, mientras que el gobernador bonaerense Axel Kicillof eligió marcar distancia y evitar un acto específico por el 17 de noviembre. Desde su agrupación, Movimiento Derecho al Futuro, decidieron concentrar toda su apuesta política en el próximo Día de la Soberanía Nacional, con una actividad central prevista en Punta Indio.

TC/MSS