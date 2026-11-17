La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció este lunes por teléfono durante la inauguración de una nueva unidad básica del Partido Justicialista (PJ) en la localidad pampeana de Telén, que llevará los nombres de Néstor y Cristina. La comunicación se produjo cuando Máximo Kirchner llamó a su madre para sumarla a la actividad, en la que mujeres militantes de La Pampa la saludaron por el Día de la Militancia.

Durante el intercambio, que estuvo marcado por las muestras de afecto de las participantes, la expresidenta recibió mensajes de apoyo y agradecimiento. "Me encanta generar tanto amor, es mucho mejor que generar odio", respondió Cristina, quien cumple prisión domiciliaria, ante las expresiones de cariño.

Maximo Kirchner extiende el celular a las mujeres para que hablen con Cristina | Crédito: Captura de pantalla

Una de ellas le contó que siempre la sigue y la ve, mientras que otra le agradeció porque, según le dijo, pudo jubilarse gracias a ella: “Cristina, que yo me jubilé por vos. Tengo la jubilación por vos”. La exmandataria le quitó importancia: “Nada que agradecer, correspondía seguramente. En todo caso hay que agradecer a Dios”, contestó.

“Siempre me acuerdo de vos, Cristina, porque nos hacés falta afuera. Nos hacés falta afuera”, le dijo una de las mujeres. Y agregó: “Ojalá que tengamos suerte y que te podamos tener en el lugar que seas vos afuera, porque cuando vos estabas afuera, nosotros éramos otra cosa. Hoy estamos pasando mal. Estamos pasando todos mal”.

Uno de los presentes aprovechó otro momento de la charla para hacerle llegar su afecto y contarle que sigue sus apariciones desde la televisión: “Siempre te veo en la televisión, en el balcón ahí, y te saludo a la distancia por medio de la pantalla”. Cristina agradeció el gesto y respondió: “Bueno, seguí, porque esas muestras de cariño llegan”.

La agenda de Máximo en La Pampa tendrá como anfitrión al intendente de Telén y titular del PJ local, Saúl Echeveste, quien lo recibirá en la localidad. También está previsto que el diputado brinde una conferencia de prensa durante la jornada. Su decisión de viajar a territorio pampeano lo deja afuera de la foto de San Fernando, donde el Frente Renovador y el Peronismo Federal buscarán mostrar una construcción política con proyección hacia 2027.

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Máximo Kirchner insistió con la candidatura de Cristina para 2027

En su paso por La Pampa, el diputado defendió la posibilidad de que su madre vuelva a competir en las elecciones y cuestionó que su situación judicial pueda dejarla afuera de las urnas. “Esperaremos el cierre de listas del año que viene, vamos a trabajar para que Cristina sea candidata hasta el último día. Lo mejor sería que la sociedad argentina pueda votar a Cristina. Vamos a trabajar para eso hasta el día del cierre de listas en 2027”, afirmó en declaraciones a Radio Noticias de La Pampa.

Su planteo también apuntó a que la discusión sobre las candidaturas debe resolverse en las urnas y no en los tribunales. “Nosotros no tenemos problema en competir con nadie, pero queremos competir. Queremos que ella pueda ser candidata y que el peronismo y la sociedad argentina voten libremente. No puede ser que el Poder Judicial sea el que salde las discusiones políticas en la Argentina”, planteó.

A su entender, la situación judicial de Cristina no solo afecta sus derechos políticos, sino también la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegirla en las próximas elecciones. Para respaldar su planteo, mencionó los sondeos de opinión y aseguró: “Las encuestas del lado que se te ocurran que salgan muestran a Cristina en la mayoría de las veces en el primer o segundo lugar de preferencia del pueblo argentino”.

Kirchner tampoco dejó pasar la oportunidad de cuestionar el plan económico de Milei y cuestionó sus resultados sobre la actividad y los ingresos. “Este plan económico no es bueno, estamos en una economía que entra en recesión, que dio una inflación superior a los 2 puntos, lejano a lo que decía el Presidente que afirmaba que iba a estar en cero a esta altura. Ninguno de los pronósticos económicos del Presidente se cumple en Argentina”, sostuvo.

Máximo Kirchner durante su visita a La Pampa | Crédito: Prensa

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En esa misma línea, apuntó contra la distribución de los ingresos y describió un escenario en el que, según su mirada, los beneficios de la economía quedan concentrados en pocos sectores. “Lo que está sucediendo es que muy pocos acumulan riquezas mientras el resto la ñata contra la pantalla”, agregó.

Sobre la condena que cumple su madre, el dirigente de La Cámpora volvió a cuestionar la imparcialidad del proceso judicial: “Si algo no hubo en el proceso judicial que condenó injustamente a Cristina fue imparcialidad. Tanto es así que muchos de los jueces que la juzgaron jugaban al fútbol en la quinta del expresidente Macri”, señaló.

Se espera que el diputado brinde una conferencia de prensa durante la jornada | Crédito: Prensa

En el plano provincial, respaldó la gestión del gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, frente a los recortes de fondos nacionales y llamó a avanzar hacia una lista de unidad del peronismo local. Consultado por las diferencias con el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, quien se alejó de La Cámpora para construir un espacio propio, evitó profundizar la interna. “Los compañeros vienen trabajando juntos y juntas; se está trabajando para construir una lista de unidad”, afirmó en una entrevista con El Diario de La Pampa.