El gobierno de Axel Kicillof informó que el paso de León XIV por territorio bonaerense le costó a las arcas provinciales $16.414 millones. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dio la cifra en conferencia de prensa este lunes y aseguró que “los fondos asignados a la cobertura de la visita del papa León XIV a la Provincia alcanzaron un total de $ 16.414 millones”. De ese total, $9.969 millones corresponden a contrataciones del Ministerio de Seguridad y $6.445 millones a contrataciones del Ministerio de Gobierno. El Papa tuvo dos actividades centrales en la provincia: la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el lunes 9, y la misa en la Basílica de Luján, el miércoles 11.

La misa de Luján fue el evento más caro. Costó $4.557 millones, que incluyen el escenario y el coro principal, los servicios técnicos (iluminación, pantallas, transporte de equipamiento, monitores y personal) y una producción integral con baños, módulos de oficina, limpieza, comida, carpas, gazebos y recursos humanos. La visita al Cottolengo Don Orione demandó $706 millones entre producción integral (personal, obras, logística y seguridad), sonido, pantallas, video y equipamiento adicional como cámaras, tarimas, mobiliario y vigilancia. La actividad con los Hermanos Marianistas y la vigilia en el Parque San Martín sumaron $1.182 millones.

La misa del papa León XIV en Luján se convirtió en la tercera más grande de la historia | Crédito: AFP

Si se comparan con lo que el gobierno bonaerense había anticipado antes de la llegada del Pontífice, varias partidas crecieron bastante. Según un desglose del Ministerio de Gobierno consignado por el sitio Chequeado, estaban previstos $603 millones para la producción y los servicios técnicos del Cottolengo, $3.024 millones para la Basílica de Luján y $7.474 millones para el Ministerio de Seguridad, por el operativo global de seguridad y logística con personal policial, de salud y de defensa civil. Con las cifras finales, la misa de Luján terminó costando un 51% más de lo previsto, el Cottolengo un 17% más y el área de Seguridad un 33% más. La única partida que se mantuvo sin cambios fue la de las actividades en el Parque San Martín y con la comunidad religiosa, que sumaba $1.182 millones en la previsión y en el cierre.

Los ignotos empresarios detrás de los millonarios contratos del Gobierno para la visita del Papa

Aun así, el número final quedó por debajo del presupuesto original. La Provincia había estimado un gasto de $24.820 millones, pero, según fuentes del Ministerio de Gobierno, esa cifra incluía gastos internos y aportes “en especie” (personal y recursos materiales), además de las contrataciones externas. Los $16.414 millones informados por Bianco corresponden solo a esas contrataciones externas. El marco formal fue el Decreto 1657/2026, del 29 de septiembre, que declaró de “interés provincial” la visita y estableció el apoyo institucional y operativo para los actos del 8 al 11 de noviembre en Luján y Almirante Brown. Para financiarlos, la Provincia firmó un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que aportó $2.500 millones.

El informe oficial no identifica a los proveedores contratados por la Provincia ni la modalidad de contratación (directa, licitación u otra), ni detalla el operativo de seguridad y salud ni el transporte. Esto incluye cómo se repartieron los $9.969 millones de Seguridad, la partida más grande. En el caso de Nación, el Gobierno publicó los expedientes en el portal COMPR.AR: siete contrataciones directas “por urgencia” de la Jefatura de Gabinete, por $20.477 millones, para la misa y la vigilia de jóvenes en Palermo y para renovar alfombras y cortinas de la Casa Rosada. Esos documentos, que muestran que en ningún rubro hubo más de una oferta válida, motivaron una denuncia penal de la diputada Marcela Pagano contra funcionarios nacionales.

La misa del papa León XIV en Luján se convirtió en la tercera más grande de la historia

Las cifras de las tres jurisdicciones que organizaron actos no se pueden comparar de manera lineal. En Córdoba, una resolución del 13 de octubre de la Secretaría de Administración Financiera le asignó $6.161 millones a la Agencia Córdoba Turismo para “gastos de funcionamiento, producción, y logística”. Otra resolución, del 21 de octubre, del Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional, transfirió $9.000 millones al Arzobispado para las actividades en Fadea, el recorrido por la ciudad, el saludo desde el Arzobispado y el encuentro en la Catedral. En total, Córdoba destinó $15.161 millones. Los montos corresponden a actos distintos y se calcularon con criterios contables diferentes. La cifra de Nación, por ejemplo, no incluye la seguridad federal ni los traslados.

En La Plata, además, le ponen otro número a la visita. Bianco afirmó que generó un movimiento económico superior a $91 mil millones en hotelería y alojamiento, ferias, comercios, gastronomía y estacionamientos, entre otros rubros, aunque no dio un desglose. Para Kicillof, la visita también tuvo una dimensión política: la Provincia organizó la misa de Luján y el gobernador hizo de anfitrión, con más de 3 millones de personas congregadas.

MC