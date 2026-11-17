El presidente argentino Javier Milei le respondió este martes a León XIV, quien durante su regreso al Vaticano brindó una conferencia de prensa donde habló sobre su encuentro con el mandatario, pidió no politizar el mensaje y, además, habló sobre el vínculo del libertario con su antecesor.

"Tremenda masterclass", expresó el presidente argentino a través de su cuenta de X citando imágenes del Santo Padre hablando desde el avión que lo llevaba hasta Roma, donde se encontraba acompañado de unos 80 periodistas que aguardaban su momento para hablar.

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