León XIV volvió este martes al Vaticano tras su histórica visita por Sudamérica, que abarcó a Uruguay, Argentina y Chile. En el vuelo rumbo a Roma, el Sumo Pontífice se refirió a su estado de salud a poco más de un mes de haber sido operado de un adenocarcinoma pulmonar. Además, contó de qué habló con el presidente argentino Javier Milei y pidió no politizar su propio mensaje. "Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar, de unirnos", planteó el sacerdote.

"Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar no es político y aunque hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia derecha, izquierda, que critica, no critica, yo hablo de la Magnífica Humanidad. Y de eso hablé con el señor presidente Milei, hablando del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración sobre todo los más necesitados dentro de la sociedad argentina", sostuvo Robert Prevost en el vuelo de regreso a Europa, según publicó Infobae.

Sobre el diálogo con Milei, el Papa agregó: "Y sí, hablamos de cuestiones de economía, algunas de las dificultades que el país está atravesando todavía cuando él empezó, pero sobre todo había una mutua comprensión sobre el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas, pues tenemos que buscar cómo trabajar juntos en eso. Y por ahí fue nuestra conversación. Y él también, ustedes lo vieron, sea a la llegada, sea a la despedida, había una apertura en él a escuchar este mensaje, y entonces yo creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo".



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