Esta mañana se reunió la Mesa Ejecutiva del PRO, presidida por Mauricio Macri en la cual el partido reafirmó su posición sobre "la aprobación de la Ficha Limpia" y anunció que acompañará la suspensión de las PASO.

En un comunicado dado a conocer a través de sus redes sociales el PRO sostuvo: "En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia. También acompañamos la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, para que sean designados por la Cámara de Diputados".







De la reunión participaron Fernando De Andreis; los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires); el jefe del bloque de diputados Cristian Ritondo; y el senador Martín Goerling, presidente de la bancada del PRO en el Senado. También participaron la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón).

Respecto del resto de los puntos de la reforma, el espacio consideró “positivo que se abra una discusión amplia que permita construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar”.





La estragegia del Gobierno



A partir de las 11:00 y en la Casa Rosada, el órgano la Mesa Política del Gobierno tratará de ordenar la estrategia en el Congreso, con la reforma electoral en el centro de la discusión.

La reforma, cuyo espíritu es ponerle fin por lo menos en 2027 a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), despertó distintas miradas en el oficialismo y en los aliados.

El Gobierno nacional reabrirá este martes, en el Senado, la discusión por la reforma electoral. Lo hará en medio de un clima de máximo hermetismo.

La reunión plenaria está prevista para la tarde y será encabezada por el senador fueguino Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El objetivo del oficialismo es emitir dictamen sobre un nuevo proyecto. A diferencia de la propuesta anterior, el texto ya no plantea eliminar las PASO, sino suspenderlas para 2027. Además, suma un régimen de adhesiones, más conocidas como “colectoras”.

Los números en el Senado son ajustados. El oficialismo tenía hasta este fin de semana 31 votos asegurados de los 37 que necesita para darle media sanción a la iniciativa.

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