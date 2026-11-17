En un clima de máximo hermetismo, el Gobierno nacional se dispone a reabrir este martes la discusión por la reforma electoral en el Senado. La reunión plenaria, prevista para la tarde, estará encabezada por el senador fueguino Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El oficialismo buscará emitir dictamen sobre un nuevo proyecto que ya no plantea eliminar las PASO sino suspenderlas para 2027, y que suma un régimen de adhesiones, más conocidas como “colectoras”. La idea surgió de la Jefatura de Gabinete de Diego Santilli y se apoya en un acuerdo con los gobernadores que, según trasciende, podría alcanzar el armado de las listas del año próximo. “Intercalar en los cargos nacionales”, es una de las fórmulas que circulan.

Qué dice el borrador

La suspensión alcanza solo a las primarias de 2027. La ley de PASO seguirá vigente y, en ese turno, los partidos definirán sus candidaturas según sus cartas orgánicas.

Las colectoras tendrían un formato acotado. Una misma fórmula presidencial podrá ser respaldada por dos agrupaciones con listas legislativas distintas, con un máximo de dos columnas en la Boleta Única, un acuerdo ante la justicia electoral y el aval del partido nacional.

El artículo que computa por separado los votos legislativos de cada agrupación es el que más inquieta a los aliados por su efecto en el reparto de bancas del Senado, y el Gobierno admite que podría retocarlo en comisión.

El texto mantiene la paridad de género, habilita la afiliación digital e incorpora un capítulo de Ficha Limpia para condenados con sentencia confirmada en segunda instancia. Además, el debate presidencial deja de ser obligatorio y el Parlasur pierde la elección directa.

Bullrich, en la mira

La reactivación llega en medio de una fuerte tensión con la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien dejó trascender que conseguir los votos es tarea de Santilli y que no está al tanto de las conversaciones con los mandatarios provinciales. En el bullrichismo no quieren suspender las PASO porque implicaría perder la posibilidad de una competencia interna.

Este martes la Mesa Política volverá a verse las caras tras el ultimátum que Javier Milei y Karina Milei le hicieron llegar a Bullrich a través de los Menem y de Nadia Márquez, lugarteniente de la secretaria general en el Senado. Son fricciones que se repiten desde hace meses y desgastan la gobernabilidad del oficialismo.

A eso se sumó el diputado Gerardo Milman, cercano a la exministra, que calificó de “inconstitucionales” las colectoras. En el ecosistema libertario el mensaje se leyó como propio de Bullrich. Desde su entorno, sin embargo, aseguran que se reanudaron las conversaciones con la Casa Rosada y con el jefe de Gabinete para ordenar una estrategia que hasta ahora asoma descoordinada.

La cuenta de las firmas

A Bullrich le tocará este martes por la tarde reunir las 10 firmas necesarias para el dictamen, con la meta de llevar el proyecto al recinto la semana próxima. Entre oficialistas y aliados hay 13 senadores que podrían acompañar, pero bloques como Convicción Federal y la UCR todavía no definieron. Para su sanción, la reforma necesita 37 votos, la mitad más uno del recinto.

En el PRO analizan con cautela el capítulo de las adhesiones, un mecanismo que Mauricio Macri prohibió por decreto durante su gobierno, en 2019. Según pudo saber PERFIL, hay conversaciones entre el bloque de senadores y el de diputados del partido para unificar una posición.

La Casa Rosada hizo circular en off que había un acuerdo con gobernadores radicales. Sin embargo, algunos de ellos, como Alfredo Cornejo o Maximiliano Pullaro, no tienen control total sobre los senadores de sus provincias.

El diputado correntino Lisandro Almirón lo dijo públicamente: “Vamos a abandonar el purismo del proyecto por un acuerdo” con los gobernadores. La frase resume el giro de un Gobierno que en abril proponía eliminar las primarias y hoy negocia su suspensión para llegar con los votos justos al recinto.

PV/MC