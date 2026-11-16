Tensión en el Gobierno por las PASO: Bullrich vuelve a la mesa política de Karina Milei pero rechaza las colectoras

La reforma electoral volvió a abrir una grieta dentro del oficialismo justo antes de que el Gobierno intente acelerarla en el Senado. Este domingo, el ex diputado Gerardo Milman, dirigente que responde a Patricia Bullrich, calificó de inconstitucional el sistema de colectoras para senadores nacionales que la Casa Rosada negocia para sumar votos. Es un mensaje para Balcarce 50, donde justamente la titular de la bancada de La Libertad Avanza irá este martes para asistir a la reunión de la mesa política que conduce Karina Milei.

La mesa chica oficialista volverá a reunirse este martes a las 11, después de tres semanas sin encuentros, para ordenar la agenda legislativa de fin de año. La tensión con Bullrich viene de antes: sus diferenciaciones públicas generaron malestar en los hermanos Milei. Pero en el oficialismo la necesitan para que avancen sus proyectos, y por eso evitan confrontar y postergan cualquier definición.

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La cumbre libertaria ocurrirá algunas horas antes de otra reunión clave en el Senado: para las 15 está agendada la comisión de Asuntos Constitucionales en la que los libertarios intentarán firmar despacho de comisión sobre la reforma electoral, cuyo texto aún está en borrador.

El tuit de Milman

El domingo, el ex diputado Gerardo Milman, dirigente que responde a la senadora, cuestionó en su cuenta de X una de las piezas centrales de la negociación oficial. “Desde mi perspectiva la idea de colectoras para Senadores Nacional es inconstitucional”, escribió. Recordó que en cada distrito se eligen tres bancas en forma conjunta: dos para el partido o la coalición más votada y una para la primera minoría. “No puede haber 3 Senadores de un mismo Partido Político o Alianza transitoria”, concluyó.

El objetivo de su planteo es el mecanismo de adhesiones. Si varias listas de un mismo espacio pueden sumar votos para un frente, el reparto por mayoría y primera minoría que fija el artículo 54 de la Constitución podría alterarse. No es una objeción nueva del bullrichismo: la senadora ya había expresado reparos a las colectoras cuando el Gobierno empezó a incluirlas en la negociación con los gobernadores.

Patricia Bullrich reunió a su equipo semanas atrás, entre ellos aparece Milman.

En Casa Rosada leyeron el mensaje de Milman como una señal enviada por la propia senadora, que había anticipado que no escondería sus diferencias. Este lunes por la mañana, Milman volvió a publicar en X, con otro tono: “Mucho rumor de rupturas sin sustento real. Trabajamos para que el rumbo se ratifique en el 2027 sin especulaciones”.

Fue un intento de bajar la tensión horas antes de la cumbre en Balcarce 50. La posibilidad de incorporar las colectoras habái sido un pedido de la UCR como prenda de negociación antes de acompañar la reforma electoral.

La comisión y el poroteo

El calendario legislativo avanza en paralelo a la interna. El senador fueguino Agustín Coto, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, convocó una reunión para este martes a las 15 en el salón Arturo Illia. En el temario figura un solo punto: el expediente PE-102/26, el mensaje 110/26 y el proyecto de ley de reforma electoral integral que el Poder Ejecutivo envió en abril. El oficialismo busca firmar dictamen y llegar a la media sanción en la sesión del 26 de noviembre.

Por ahora los votos para el oficialismo no están asegurados. Si se suman el bloque propio, el PRO, los radicales y algunos senadores que responden a gobernadores aliados, el Gobierno confía en contar 38, pero no en todas las bancadas aliadas hay acuerdo. De hecho, el titular del PRO, Martín Goerling, puso en duda esos números. "No veo tan certero que tengan los votos", planteó el senador por Misiones.

El oficialismo necesita la mayoría absoluta de 37 votos para aprobar el proyecto. La intención de Karina Milei es quitar las PASO en la disputa electoral 2027 para cerrar la discusión interna y que esté asegurada la búsqueda de una reelección de Javier Milei.

En esa discusión es que está metida Bullrich, que ya marcó distancia con la Casa Rosada y no niega sus propias aspiraciones presidenciales.

MC