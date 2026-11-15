PASO: semana clave para el Gobierno, que arriesga todo en busca de los 37 votos

El gobierno de Javier Milei cree que si no logra eliminar las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), el PJ se ordenará y su reelección 2027 se complicará. De allí que la batalla que se librará esta semana en el Senado le resulte de “vida o muerte”, el martes en Comisión no habría sobresaltos, pero el jueves en el Recinto estarán en juego buena parte de los planes de supervivencia libertaria 2027. Conseguir los 37 votos, esa es la cuestión, el jefe de Gabinete Diego Santilli no descansa, veterano de mil batallas, es el brazo ejecutor libertario y sabe muy bien que si esa votación resultara “no positiva”, su futuro político-electoral también puede complicarse.

Presume, al menos en público, de que el Gobierno conseguirá su objetivo, que “los votos están”, se invocan el ahorro de recursos, cierto, también que mucha gente “no quiere votar tantas veces”, pero lo que se mantiene bajo la alfombra es la curiosa paradoja de la historia: LLA quiere terminar con las PASO impuestas por el kirchnerismo en su momento también para perjudicar a opositores y eliminar todo tipo de internas que se animarán a desafiar al CFK.

Brazo ejecutor de Karina Milei, Santilli no tiene margen. Debe convencer a los gobernadores aliados, que en muchos casos aprovecharían esas PASO en sus propios distritos para mantener sin sobresaltos los dominios locales, pero miden con interés lo que pueden obtener a cambio de sus votos. Hay obras o promesas de obras, de fondos para determinadas carencias provinciales, que La Libertad Avanza, o Toto Caputo en particular, solo ceden bajo presión. Y esta es una de esas contadas ocasiones.

Dictamen seguro, recinto...

En la Comisión de Asuntos Constitucionales el oficialismo tiene los 10 votos necesarios (6 propios y cuatro de aliados) como para asegurarse el dictamen de mayoría. Así la batalla final promete ser el jueves, cuando el Gobierno debe llegar a los 37 votos que terminen o suspendan las PASO, y allí es donde se asienta lo de “semana clave”, porque una derrota sería durísima para el Gobierno, que ya lidia con inflación creciente, Riesgo País por encima de los 800 puntos, muchos argentinos repitiendo que no llegan a fin de mes. Si logra evitarlo, el peronismo festejará con ganas.

Hasta en el PRO hay dudas

El jefe de la bancada del PRO en la Cámara Alta, Enrique Martín Goerling, ayudó poco a Santilli este domingo, porque se animó a admitir que “no ve garantizada” la mayoría necesaria para elliminar las PASO.

“No veo tan certero que tengan los votos”, afirmó el senador cuando le dijeron que desde el Gobierno aseguran que tienen alambradas las negociaciones con sectores dialoguistas y mandatarios provinciales.

La advertencia de Goerling, de linea directa con Mauricio Macri, agrega entonces suspenso a una semana que para el oficialismo en general, pero los hermanos Milei en particular, puede terminar “en otra gran victoria con los zurdos que intentan un golpe de Estado”, como suele repetir el Mandatario habitualmente.

Además de cuestionar la suspensión de las PASO, Goerling manifestó su rechazo a la posibilidad de incorporar listas colectoras o de adhesión dentro de la reforma electoral.

El mecanismo permitiría que diferentes fuerzas políticas acompañen una misma candidatura presidencial, pero presenten listas legislativas propias. De esa manera, los partidos podrían compartir una fórmula para la Casa Rosada sin necesariamente competir con una única nómina de candidatos al Congreso. Para Goerling esa alternativa podría generar distorsiones en el sistema de representación “El proyecto de colectoras en principio no estoy de acuerdo. Me parece un disparate”, dejó en claro, sin medias tintas.

Goerling vinculó sus cuestionamientos con su experiencia política en Misiones y con las consecuencias que, según sostuvo, puede tener un sistema en el que los votos de distintas candidaturas terminan beneficiando a otros postulantes “Uno termina votando uno y yendo para otro, eligiendo a otro”, explicó.

Para el jefe del Bloque del PRO El senador misionero explicó que la postura inicial de su partido es mantener el sistema de primarias y rechazó que se modifiquen las reglas electorales a pocos meses de una elección nacional “En principio, nosotros, en lo personal, creemos que el sistema de las PASO no hay que tocarlo, menos a poco tiempo de una elección”, sostuvo Goerling.

El legislador también planteó que cualquier reforma de estas características debe ser discutida con anticipación y mediante acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Según su postura, avanzar con modificaciones sin consenso puede afectar la previsibilidad del sistema electoral y generar cuestionamientos sobre las reglas de competencia “Si hay que cambiar la ley de PASO hay que hacerlo con seriedad y consenso, no a la fuerza, porque después lo que se resiente es el sistema”, remarcó.

Lo que en el Gobierno no quieren ni siquiera imaginar, porque provoca escalofríos, es que algún voto “no positivo” de último momento lleve la votación a un 36-36... deje en manos de Victoria Villarruel la suerte libertaria.