Acá cuántos candidatos a presidente hay?”, preguntó PERFIL. Acababan de entrar al salón detrás del escenario del teatro Otamendi Sergio Uñac y Gerardo Zamora. Les daba la bienvenida Sergio Massa, quien se apuró a contestar: “Tres: Sergio (por Uñac), Gerardo y Natalia (por De La Sota, quien estaba detrás).

Minutos después, se sentaron en la tercera fila, como espectadores de la palabra de Juan Domingo Perón. Massa al medio, rodeado de Natalia de la Sota y de Gerardo Zamora. Los siguieron Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos, Sergio Uñac, Juan Manzur, Guillermo Michel y Cecilia Moreau. ¿El objetivo? Ordenarse para ganarle a Javier Milei. El frente anti-Milei está en marcha.

Sergio Massa junto a Gerardo Zamora y Natalia de la Sota | Crédito: Prensa

El acto de San Fernando funcionó como una señal política hacia 2027. Sin anunciar candidaturas ni presentar una estructura electoral ni oradores, un sector del peronismo empezó a mostrar una foto propia, con dirigentes del Peronismo Federal, el Frente Renovador, intendentes bonaerenses de distintos sectores y referentes nacionales.

La convocatoria, organizada por Juan Andreotti, buscó poner el foco en la construcción de una mayoría federal para enfrentar a Javier Milei y tomar distancia de las disputas internas que hoy atraviesan al PJ, aunque la convocatoria generó cruces.

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El Día de la Militancia fue la excusa para ordenar un discurso común. “Es un día para hablar de la gente”, fue la consigna que atravesó el encuentro. La intención fue correrse de la discusión por los nombres propios y poner en primer plano el impacto del modelo económico de Milei: las familias que no llegan a fin de mes, los trabajadores que perdieron el empleo, los jubilados que no pueden comprar sus remedios, las pymes que cierran y los hogares que se endeudan para comer. “La gente sufre y tenemos que organizarnos para dar respuestas”, fue otra de las definiciones que buscaron sintetizar el mensaje.

En San Fernando, Sergio Massa jugó de local sin romper el silencio. En la previa hubo un poco de política:admitían que el gobierno libertario tendría los votos para suspender las Paso en el Senado.

Encuentro del peronismo en San Fernando por el Dia de la Militancia | Crédito: Prensa

El orador principal el día de la Militancia fue Juan Domingo Perón. Una puesta en escena realizada con Inteligencia Artificial y una interacción con el humorista Emanuel Rodríguez, conocido como Peroncho.

El Perón realizado con IA no le escapó a la interna y aconsejó: “Hay algo superior a las diferencias. La Patria. La bandera existe porque somos distintos. Y necesitamos algo que nos una. Así que terminemos con las internas. Que sería mejor decirles “externas”. Porque las ve todo el mundo desde afuera. La energía es finita. La que gastamos peleando entre nosotros nos va a faltar para reconstruir lo que rompieron esta mezcla de perversos, inútiles y malparidos. El que gana conduce y el que pierde acompaña. Y cuando digo acompaña es… acompaña. ¿Se entiende, no?”.

Las palabras continuaron: “A veces uno quiere soñar… y lo que tiene son pesadillas. Miren que yo tengo una gran imaginación… Pero para ver lo que estamos viendo hay que tomarse varias pastillas”, dice el Perón del 2026:

¿Y cómo hicimos para llegar hasta acá? ¿El pueblo se volvió loco o nosotros le dimos motivos?, le preguntó Rodríguez.

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Allí se habló de autocrítica: “Cuando Eva estaba enojada, yo me preguntaba qué problema tenía… ¡Y muchas veces el problema era yo! Con el pueblo pasa lo mismo. ¿Qué hicimos para que esté enojado con nosotros? La autocrítica no debilita a un movimiento. Lo debilita la soberbia de creer que nunca se equivoca”.

El Perón actual concluyó: “Que las soluciones les lleguen del pasado. Ni que yo venga a resolverles los problemas. ¡Bastante hice en mi tiempo! Ahora les toca a ustedes. Y recuerden siempre… La organización vence al tiempo. La unidad vence a la división. Y un pueblo que trabaja, produce y cree en su futuro es un pueblo al que nadie puede detener

“Traigan al gorila de Milei para que vea, que este pueblo no cambia de idea, lleva la bandera de Evita y Perón”, cantaron después de la marcha peronista.

La convocatoria dejó expuestas en la previa las diferencias con otro sector del peronismo bonaerense. Desde la organización aseguran que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que responde a Axel Kicillof, había sido invitado y tanto Gabriel Katopodis como Mariano Cascallares habían confirmado su participación. Incluso coordinaban la delegación que asistiría desde ese sector. Sin embargo, durante el día comunicaron que finalmente no concurrirían.

El enojo desde La Plata tuvo que ver con que el gobernador no había sido invitado. Algo que desmienten desde el sector que responde a Sergio Massa.

Desde San Fernando detallaron que el kicillofismo pidió que estuviera el gobernador y que tuviera la posibilidad de hablar. Pero esa posibilidad no formaba parte del esquema previsto por los organizadores: el acto no contemplaba oradores y la única voz que estaba prevista era la de Juan Domingo Perón, a través de sus referencias históricas. La ausencia terminó convirtiéndose en otro dato de una interna que se traduce hasta en incitaciones a un acto. Si desde La Plata quieren victimizarse por dejarlos afuera, desde el otro lado tienen los mensajes de WhatsApp para mostrar que esto no es así.

No hubo lanzamiento electoral ni anuncios de candidaturas. Sí una foto política que busca empezar a construir un espacio con identidad propia, con anclaje en los intendentes y dirigentes que plantean la necesidad de ampliar el peronismo más allá de sus disputas actuales.

Los dirigentes del peronismo federal como Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel se mezclaron con otros diputados como Natalia de la Sota y dirigentes como Juan Manuel Urtubey. También estuvieron intendentes representantes de lo que se conoció como el Grupo AFA como Federico Achaval (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Mariel Fernández (Moreno); representantes del kirchnerismo como Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli; y posibles candidatos a gobernador en provincias como Catamarca como Gustavo Saadi. También representantes como Andrés Rodríguez, Cristian Jerónimo y Jorge Sola.

“Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”, decía una larga bandera dentro del teatro Otamendi. En el acto volvió a sonar la marcha peronista.