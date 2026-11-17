Los senadores Eduardo “Wado” de Pedro (Buenos Aires) y María Florencia López (La Pampa) son los candidatos de Unión por la Patria al Consejo de la Magistratura. Así lo confirmó a PERFIL una fuente del peronismo en la Cámara Alta, que ratificó que ya está enviada la nota con la designación a la presidenta del Senado y vicepresidenta, Victoria Villarruel, que a su vez tiene que girar el documento al Consejo.

En tanto, La Libertad Avanza estaba, al cierre de esta nota, definiendo entre cuatro candidatos: Belén Montes de Oca (Tierra del Fuego), Nadia Márquez (Neuquén), Gonzalo Guzmán Coraita (Salta) y Luis Juez (Córdoba). Juez viene de ejercer como consejero y Márquez es la pastora evangelista cuya iglesia visitó el presidente Javier Milei y la candidata del sector de Karina Milei y Martín Menem a presidir la comisión de Acuerdos, acéfala tras la muerte de Juan Carlos Pagotto, de La Rioja.

Juraron los cuatro abogados, dos radicales y dos peronistas, que integrarán la Magistratura a partir del 18 de noviembre

La fuente del peronismo consultada por PERFIL añadió que si Villarruel no envía la nota, el tema se puede definir en comisión o en el recinto. Sin embargo no hay demasiado tiempo: la fecha pautada para que asuman los nuevos consejeros es este miércoles 18. Desde el Consejo informaron que a las 11:30 jurarán el viceministro de Justicia Santiago Viola y el representante de los académicos, Diego Molea. La elección del segundo académico está judicializada.

Al filo del cierre también se definió que Guillermo Michel, exdirector general de Aduanas durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, es el diputado elegido por el espacio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para el Consejo. Michel nació en la provincia de Entre Ríos —aspira a la gobernación en 2027— y será el representante del peronismo por el estamento de Diputados en el Consejo.

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Michel participa este martes en un encuentro convocado por el Frente Renovador y el peronismo federal en San Fernando por el Día de la Militancia, junto a otros dirigentes, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Gerardo Zamora, Juan Manuel Olmos y Victoria Tolosa Paz. También irían representantes de los sectores de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof.

Su vice, según confirmaron fuentes cercanas a Fernández de Kirchner a PERFIL, será la diputada Lucía Cámpora, que integra la agrupación que encabeza Máximo Kirchner. Cámpora es pariente de Héctor Cámpora, quien fuera presidente antes del regreso de Juan Domingo Perón del exilio y por quien lleva el nombre la agrupación que encabeza el hijo de Néstor y Cristina Kirchner.

Jura de los abogados consejeros de la Magistratura | Crédito: Prensa Corte Suprema

PERFIL también consultó con voceros de Michel pero al cierre de esta nota dijeron que no estaba dando entrevistas. Casi la totalidad del Consejo de la Magistratura se renovará a partir de este miércoles, cuando asumirán las nuevas autoridades. Quienes permanecen son el presidente de la Corte Suprema y el Consejo, Horacio Rosatti y Viola.

Por los académicos vuelve Diego Molea, rector de la Universidad de Lanús, que ya fue consejero entre 2018 y 2022, al igual que Gabriela Vázquez, representante de los jueces por la lista Celeste en escisión. Quienes llegan por primera vez al Consejo son los cuatro abogados y dos jueces: Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento, de Unidad en Defensa de la Abogacía; Itatí Demarchi, cabeza de la lista Abogacía Unida y Dignidad Profesional, y Fernando Levene, de la lista Abogacía Federal; por los jueces, Marcelo Gallo Tagle por la lista Bordó y Paula Castro por la lista Celeste. Por los jueces renueva mandato Juan Culotta, por la lista Compromiso Federal.

Otro dato: tanto el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques como el flamante consejero "Wado" de Pedro nacieron y se criaron en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires.





ML