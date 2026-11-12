Juraron los cuatro abogados, dos radicales y dos peronistas, que integrarán la Magistratura a partir del 18 de noviembre

Los cuatro abogados que van a integrar el Consejo de la Magistratura a partir del próximo 18 de noviembre y el juez Juan Culotta juraron este jueves ante el presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti, en una ceremonia en la que participaron el resto de los integrantes del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques y su vice y también consejero, Santiago Viola.

En el acto que se llevó a cabo en la Corte participaron también consejeros a los que se les vence el mandato la semana próxima, entre ellos la abogada y exfuncionaria del Pro, Jimena de la Torre; el camarista de Casación, Diego Barroetaveña, el abogado César Grau y el consejero-senador peronista Mariano Recalde, cuya continuidad aún no está asegurada porque todavía no se definió qué legisladores irán a la Magistratura (la ley prevé cuatro diputados y cuatro senadores).

Al mediodía, en la sala de actos de la Corte juraron Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento, de Unidad en Defensa de la Abogacía, quienes en el comicio del 20 de octubre obtuvieron 11.237 votos (el 34% de los sufragios), en una lista que fue respaldada por Daniel Angelici y cuyo artífice y cara visible fue el juez del Juicio a las Juntas, Ricardo Gil Lavedra. Biglieri es interventor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), por decisión de la Cámara del Trabajo, que en un fallo anuló la elección que había consagrado como secretario general a Abel Furlán. Sarmiento es una abogada y escribana de San Juan que fue funcionaria en su provincia.

También juraron los dos abogados de listas peronistas que obtuvieron su banca en el Consejo por los próximos cuatro años. Se trata de Itatí Demarchi, que fue la cabeza de la lista Abogacía Unida y Dignidad Profesional, que contó con el respaldo del titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos y La Cámpora y se quedó con 10.593 votos, el 32% de los sufragios. El tercer puesto fue para Fernando Levene, de la lista Abogacía Federal, que contó con el respaldo del consejero-académico Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora y el senador nacional por Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad. Obtuvo el 26,4% de los sufragios (8.737 votos).

Por el estamento de los abogados, La Libertad Avanza quedó afuera del Consejo: Luis Palomino, dirigente de Vicente López solo obtuvo el 7,6% (2.506 votos) y no accedió a la banca. La participación de los abogados fue del 18,5% del padrón. En un discurso reciente en la Bolsa de Comercio, Rosenkrantz los convocó a participar más en las elecciones.

En la ceremonia de este jueves también prestó juramento Juan Manuel Culotta, quien se encontraba de viaje la semana pasada cuando juraron el resto de los jueces que asumirán en el Consejo: Marcelo Gallo Tagle, por la lista Bordó; Paula Castro, por la lista Celeste; y Gabriela Vázquez, por la lista Celeste en escisión. Culotta es de la lista Compromiso Federal.

Aún resta conocer quiénes serán los cuatro diputados, los cuatro senadores y los académicos que integrarán el Consejo a partir de la próxima renovación. No queda mucho tiempo para esa definición; el 18 de noviembre tienen que asumir todas las nuevas autoridades del órgano que selecciona y juzga a los jueces.

MSS