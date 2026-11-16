Kicillof denunció que Milei busca la reelección en 2027 “haciendo trampa”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , volvió a rechazar la intención del Gobierno de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y vinculó esa iniciativa con las aspiraciones electorales de Javier Milei , quien confirmó que buscará la reelección en 2027.

"Se propone ahora cambiar las reglas de juego de la democracia para aumentar sus posibilidades de reelección, haciendo trampa ", denunció en una publicación en su cuenta de X. Kicillof recordó que ya había fijado su postura en contra de la eliminación de las primarias y cuestionó los argumentos del oficialismo para avanzar con esa reforma. "Este Gobierno no está proponiendo un debate honesto sobre nuestras instituciones electorales, que por supuesto siempre pueden mejorarse", sostuvo.

Así, pareció que la iniciativa respondía a una estrategia del oficialismo. "Está decidido a hacer cualquier cosa para conservar el poder, excepto gobernar en favor de la gente ", lanzó.

Posteo de Axel Kicillof | Crédito: X

Axel Kicillof al momento de emitir su voto | Crédito: X

Al cierre de su publicación, Kicillof volvió a dejar en claro que no piensa limitar su construcción política a la provincia de Buenos Aires. " Voy a seguir haciendo lo que el Presidente no hace : escuchar a todos los sectores y recorrer el país para que el año que viene la Argentina comience una nueva etapa", sostuvo.

Su apuesta por recorrer el país se suma a los movimientos del Movimiento Derecho al Futuro ( MDF ) , el espacio que impulsa dentro del peronismo y con el que busca sumar respaldo en otras provincias. En las últimas semanas, Kicillof mantuvo contactos y actividades con dirigentes de Córdoba y Mendoza para llevar su armado político más allá de la provincia de Buenos Aires.

Al cierre, planteó: "Necesitamos un nuevo gobierno que genere trabajo, proteja la producción nacional, promueva el desarrollo federal y ponga a la economía al servicio de nuestro pueblo".

Y cerró su mensaje con una última chicana dirigida a Milei: "Milei podrá intentar adulterar la historia y cambiar las reglas electorales. Pero lo que no va a poder hacer es quitarles a los argentinos su derecho al futuro ".

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En la presentación de la muestra Belgrano, la revolución de las ideas , el Presidente definió al prócer como "el primer economista moderno del Río de la Plata y uno de los primeros introductores de las ideas liberales en estas tierras".

Su interpretación apuntó a vincular las ideas económicas del prócer con el programa de Gobierno. "Belgrano entendía que la riqueza no provenía de los privilegios del poder ni de la acumulación de metales, sino del trabajo, de la producción y del intercambio", sostuvo Milei. Y reforzó esa lectura con una frase: "Ya estaba todo escrito, lo único que teníamos que hacer era seguir los pasos de nuestro primer economista, Manuel Belgrano".

Javier Milei durante la inauguración de la muestra | Crédito: Presidencia

Esta respuesta de Kicillof llegó a través de una publicación en X, donde cuestionó con dureza esa interpretación y acusó al Presidente de "adulterar la historia". "No solo dijo una burrada sino, además, una mentira insólita" , lanzó.

Sobre ese punto, Kicillof recuperó dos escritos de Belgrano para respaldar su postura. En uno de 1802, el prócer sostenía que "todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primeras no salgan de sus estados a fabricarse". También citó una reflexión de 1810 en la que advertía: "Ni la agricultura ni el comercio sería en ningún caso suficiente a establecer la felicidad de un pueblo si no entrase a su socorro la oficiosa industria".

A partir de esas citas, Kicillof sostuvo que Belgrano defendía la producción nacional y entendía que el desarrollo industrial era una condición para alcanzar la soberanía. " Él entendía que no había soberanía sin desarrollo productivo y que la promoción y protección de la industria eran tareas fundamentales del Estado ", señaló.

"Belgrano defendía exactamente lo contrario de lo que hace el experimento económico de Milei , que destruye la industria nacional, abre indiscriminadamente las importaciones y elimina millas de puestos de trabajo", disparó.

Muestra "Belgrano, la revolución de las ideas", en el Museo de la Casa Rosada | Crédito: Presidencia

Y fue más allá de los números de la economía para describir el impacto que, según su mirada, tiene el cierre de fábricas sobre las comunidades. "No se pierde solamente producción: se destruyen empleos, se destruye a las familias, se arruinan los barrios y se pierde soberanía", escribió.

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