Axel Kicillof sobre el 2027 electoral: “Hay que convertir en realidad la palabra del papa León"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al escenario político y electoral de 2027 y vinculó los desafíos del peronismo con los mensajes que dejó el papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina. En una entrevista con C5N, el mandatario sostuvo que será necesario pasar de las palabras a la acción y asumir un mayor compromiso político.

“Sin duda, hace falta un esfuerzo más, es momento de pasar a la acción. En términos personales, hay una responsabilidad, hay que comprometerse, hay que redoblar los esfuerzos y seguir sumando. El año que viene hay que convertir en realidad la palabra de León”, expresó.

Durante la entrevista, Kicillof también hizo un balance de los discursos del Sumo Pontífice y consideró que sus intervenciones incluyeron cuestionamientos sobre distintas problemáticas sociales y políticas. En ese sentido, afirmó que León XIV “no dejó temas de la agenda por tocar, de esos temas incómodos”.

El Papa León XIV junto a Axel Kicillof

Al analizar sus pronunciamientos, el gobernador los definió como “un enorme llamado de atención y un llamado a actuar”. Además, destacó que el Papa abordó cuestiones vinculadas con las responsabilidades de quienes gobiernan y las decisiones que deben tomarse frente a los problemas sociales.

“Habla de cuestiones muy profundas, de qué hacer, cómo posicionarse y cómo gobernar”, señaló Kicillof, quien también trazó un paralelismo entre los planteos del líder de la Iglesia y los principios que dieron origen al peronismo.

De esta manera, el mandatario bonaerense incorporó los mensajes del Papa a su análisis sobre el futuro político del país y el rol que deberá asumir el peronismo de cara a las elecciones de 2027.

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