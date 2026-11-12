PolíticaEscenario político

Axel Kicillof sobre el 2027 electoral: “Hay que convertir en realidad la palabra del papa León"

El gobernador bonaerense vinculó los discursos del Sumo Pontífice con el panorama político del próximo año.

Axel Kicillof sobre el 2027 electoral: “Hay que convertir en realidad la palabra del papa León"
Axel Kicillof
Pilar Caputo
Hoy 08:13

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al escenario político y electoral de 2027 y vinculó los desafíos del peronismo con los mensajes que dejó el papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina. En una entrevista con C5N, el mandatario sostuvo que será necesario pasar de las palabras a la acción y asumir un mayor compromiso político.

“Sin duda, hace falta un esfuerzo más, es momento de pasar a la acción. En términos personales, hay una responsabilidad, hay que comprometerse, hay que redoblar los esfuerzos y seguir sumando. El año que viene hay que convertir en realidad la palabra de León”, expresó.

Durante la entrevista, Kicillof también hizo un balance de los discursos del Sumo Pontífice y consideró que sus intervenciones incluyeron cuestionamientos sobre distintas problemáticas sociales y políticas. En ese sentido, afirmó que León XIV “no dejó temas de la agenda por tocar, de esos temas incómodos”.

La economía, el trabajo y la discapacidad: la gira del papa León XIV dejó fuertes mensajes directos al plan Milei

El Papa León XIV junto a Axel Kicillof
El Papa León XIV junto a Axel Kicillof

Al analizar sus pronunciamientos, el gobernador los definió como un enorme llamado de atención y un llamado a actuar”. Además, destacó que el Papa abordó cuestiones vinculadas con las responsabilidades de quienes gobiernan y las decisiones que deben tomarse frente a los problemas sociales.

“Habla de cuestiones muy profundas, de qué hacer, cómo posicionarse y cómo gobernar”, señaló Kicillof, quien también trazó un paralelismo entre los planteos del líder de la Iglesia y los principios que dieron origen al peronismo.

Las cuatro definiciones de León XIV que marcaron su visita a la Argentina: juventud, economía, propiedad privada y discapacidad

De esta manera, el mandatario bonaerense incorporó los mensajes del Papa a su análisis sobre el futuro político del país y el rol que deberá asumir el peronismo de cara a las elecciones de 2027.

PC/fl

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