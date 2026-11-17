El presidente Javier Milei participó este martes del cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026, organizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en un encuentro que tuvo como eje central el vínculo entre crecimiento económico, productividad y estabilidad monetaria.

A pesar del derrumbe de la inflación mayorista, no le quita presión a los precios minoristas de noviembre

La exposición del mandatario se desarrolló en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad, donde durante dos jornadas se convocaron paneles y conferencias con economistas, funcionarios y representantes de bancos centrales de distintos países. La convocatoria de este año lleva como título "Crecimiento, Productividad e Inflación" y busca ampliar la discusión económica más allá de la estabilización macroeconómica, para abordar las condiciones necesarias para sostener una expansión de largo plazo.

El encuentro fue inaugurado el lunes por el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y contó con la participación de funcionarios del equipo económico.

Javier Milei en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del BCRA | Crédito: Captura de pantalla

Milei habló de "cómo viene la lucha contra la inflación"

Tras agradecer por su participación, el mandatario se propuso "hablar de cómo viene la lucha contra la inflación". En ese contexto, aludió al escenario económico planteado cuando llegó al Gobierno y dijo que en ese momento "se conjugaban los elementos de las tres peores crisis de la Argentina"

"Teníamos indicadores sociales peores que los que había en la previa de la crisis de 2001 Teníamos un desastre, una situación social complicada, un déficit consolidado del PBI. Llegamos y la inflación viajaba al 1,5 diario"

El Presidente recordó que, además de las complicaciones económicas con las que recibieron el poder en 2023, su gobierno tuvo "este problema de los horcos golpeando las puertas, esperando para hacer un golpe a fin de año".

Milei cuestionó el cepo, defendió el equilibrio fiscal y aseguró que seguirá bajando impuestos

El Presidente calificó al cepo cambiario como “un cercenamiento de la libertad y un acto violento” y sostuvo que las restricciones aumentan artificialmente la demanda de pesos, lo que, según su explicación, amplía la base sobre la que se cobra el impuesto inflacionario.

“Además del cercenamiento, también es violentar la propiedad privada y estar cobrando un impuesto no legislado. Es un verdadero escándalo y liberticidio”, afirmó durante su exposición en el Palacio Libertad.

Al repasar las medidas de su gestión, Milei reivindicó el ajuste de las cuentas públicas y aseguró: “Vamos camino a cerrar el tercer año consecutivo con equilibrio fiscal”.

Además, el mandatario anunció que su administración va "a seguir bajando impuestos porque los consideran "un robo". "Vamos a seguir devolviendo el dinero a los creadores de la riqueza, no a los que la destruyen", afirmó.

En otro tramo de su discurso, el mandatario volvió a cuestionar el concepto de “contribuyente” para referirse a quienes pagan impuestos. “Para mí los impuestos son un robo. No acepto llamar al pagador de impuestos contribuyente. Y no lo acepten nunca, porque es como agarrar e ilustrarse las cadenas de la esclavitud”, afirmó Milei, quien definió al tributo como “violencia pura, porque está impuesto”.

Javier Milei en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del BCRA | Crédito: Captura de pantalla

Milei apeló al voto Joven y aseguró que será reelecto en 2027

Durante su exposición, el Presidente sostuvo que no puede dar recomendaciones a sus pares de otros países porque el ejercicio del cargo depende de las particularidades de cada caso. Al extender esa reflexión a la Argentina, ubicó el final de su mandato en 2031: “Para quien sea mi sucesor en 2031, porque voy a ser reelecto”, dijo ante los aplausos del auditorio.

Y agregó: “Me dijo Santiago (Caputo) que había muchos jóvenes. Ustedes son los que van a salvar el país, que dicho sea de paso, son el 70% del padrón. No tengan duda que vamos a ganar en primera vuelta”.

Para respaldar su confianza electoral, Milei recordó las legislativas de 2025 y sostuvo que el oficialismo superó los pronósticos adversos que circulaban antes de la votación. “Durante septiembre las encuestas decían que ni siquiera salíamos segundos y terminamos ganándole a los K por más de 17 puntos”, afirmó.

FN