Tras el fuerte avance de los precios mayoristas en septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento del 1,6% mensual en octubre.

El dato llega tras un avance del 3,2% en septiembre, mes que estuvo particularmente condicionado por los fuertes aumentos en el precio del petróleo. Durante ese mes, los precios internacionales y locales del petróleo y el gas treparon un 15% debido a tensiones relacionadas con la guerra en Medio Oriente. En el número de octubre, el alza fue de 1,8%.

En la comparación interanual, el IPIM registró un aumento del 29,8%, inferior al dato de la inflación minorista que marcó un 33,1%. Por su parte, el componente del precio de petróleo y gas en el índice mayorista aumentó 73,3% en un año.

Precios mayoristas de octubre | Crédito: Captura de pantalla

Las categorías que más incidieron en la inflación mayorista del décimo mes fueron los Productos manufacturados y energía eléctrica, con un alza del 1,8%, donde se destacaron casos puntuales como productos refinados del petróleo (4,6%), cueros (4,4%) y bebidas alcohólicas (3,9%). En tanto los Productos primarios subieron 1,1% y los Importados 0,9%. La brecha entre la manufactura local e importada se explica por el atraso cambiario: los importados aumentan menos en pesos y contribuyen a moderar el índice mayorista.

Inflación mayorista | Crédito: INDEC

La variación mensual del IPIM en octubre también se ubicó por debajo de la inflación minorista: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,2% en el mismo mes, según informó INDEC la semana pasada. La pregunta que se abre es si esta performance de los precios mayoritas impactará sobre los minoristas, modificando y suavizando una tendencia que viene recargándose mes a mes.

Precios internacionales

Para Federico Machado, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN), la desaceleración de los precios mayoristas "responde principalmente al movimiento de los precios internacionales". En ese sentido comparó: "el mes pasado el petróleo subió 15% y la energia electrica 4,1%, mientras que este mes se movieron respectivamente 1,8% y 0,0%".

Por otro lado advirtió que "los productos manufacturados mantuvieron practicamente la misma velocidad: 1,9% en septiembre y 1,8% en octubre. Para el especialista, esta estabilidad en precios de alto impacto sobre la dinámica mayorista no impactará sobre la inflación minorista: "son cosas diferentes", afirmó.

El gas y las verduras empujaron el índice de precios en octubre: 2,2%

En la misma línea, Leo Anzalone, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC) consideró importante aclarar que la inflación mayorista tiene poco que ver, en términos directos, con la evolución del IPC. "El IPIM mide los precios a los que productores e importadores venden en el mercado interno, mientras que el IPC refleja los precios que pagan los consumidores e incluye servicios, tarifas, alquileres y otros componentes. Puede existir un traslado de los costos mayoristas a los precios finales, pero no es automático ni proporcional. Por eso, una desaceleración del IPIM no garantiza una baja equivalente de la inflación minorista".

La apreciación cambiaria frena los precios

La dinámica del IPIM no sorprendió a los analistas. Según Federico Pastrana, economista y director de CP Consultora, "es esperable que el IPIM de más bajo ya que tiene un alto componente de productos transables, especialmente bienes, que vienen dando debajo del IPC promedio, por el efecto del tipo de cambio, que es una de las anclas del programa". Así, la apreciación que conlleva el modelo económico tiene un efecto como contención de los precios de los insumos transables que afectan a los precios mayoristas, al igual que la recesión, que también opera como indique para el traslado de los costos sobre los precios de venta.

Supermercados | Crédito: Cedoc

¿Qué esperar a futuro?

"Si se mantiene la estabilidad cambiaria y no aparecen nuevos shocks en energía o materias primas, los precios mayoristas podrían continuar mostrando aumentos moderados. Sin embargo, persisten presiones en determinados costos internos y la evolución del IPC dependerá también de factores que el IPIM no refleja, como tarifas, servicios, salarios y márgenes comerciales", afirmó Anzalone.

El precio de los servicios regulados fue determinante sobre la inflación minorista, mientras que en la mayorista de octubre la energía eléctrica no mostró cambios. Esto muestra que la política de quita de subsidios -incluyendo el régimen de zonas frías que afectó parcialmente al IPC- tiene una impacto mayor sobre el bolsillo de los hogares que lo reflejado en los costos energéticos que absorben las empresas. Es la propia política tarifaria del Gobierno la que provocó la aceleración minorista de octubre, mientras que la tendencia a la apreciación y la recesión económica mantiene pisados los precios de transables, reflejados mayormente en el IPIM.