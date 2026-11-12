El gas y las verduras empujaron el índice de precios de octubre: 2,2%

Los servicios, en especial el gas, y las verduras, impulsaron al alza los precios en octubre y generaron un recalentamiento de la inflación al 2,2 por ciento.

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,5%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Restaurantes.

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IPC de octubre

Pero los principales aumentos se registraron en los precios Estacionales (5,5%) en Verduras, tubérculos y legumbres, con alzas muy fuertes por ejemplo en zapallo anco, que rozó el 60 por ciento, y también en papa, cebolla y batata, por encima del 20%.

También subieron los precios Regulados (2,9%) en Gas y Combustibles para vehículos.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%) como consecuencia del incremento en Gas.

La segunda división con mayor incremento fue Recreación y cultura (3,3%).

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Variaciones en el gas

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Pan y cereales.

En cambio, en la región Patagonia la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos en Gas y Alquiler de la vivienda.

Fuente: NA.