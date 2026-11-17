La filtración de más de 15 millones de documentos internos del Deutsche Bank dejó al descubierto cómo uno de los bancos más importantes del planeta administraba sus relaciones con clientes de alto riesgo. Los archivos incluyen operaciones vinculadas con Jeffrey Epstein, Donald Trump, oligarcas rusos y referentes políticos de distintos países. Pero también contienen información sobre la Argentina y Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central (BCRA), por su paso por la entidad alemana y los posibles conflictos de interés que se analizaron cuando se incorporó al gobierno de Mauricio Macri.

La sede del Deutsche Bank, una de las principales entidades financieras de Alemania | Crédito: Archivo

La investigación, bautizada Inside Deutsche Bank, reconstruye los mecanismos internos que utilizaba el banco para evaluar a sus clientes, detectar operaciones sospechosas y controlar el cumplimiento de las sanciones internacionales. Los documentos muestran que, en distintos episodios, la entidad recibió advertencias sobre posibles irregularidades y mantuvo relaciones comerciales con clientes cuestionados.

Al trabajo se sumaron más de 200 periodistas de distintos países, con la participación de más de 50 medios de comunicación, entre ellos The New York Times, Der Spiegel, Le Monde, Financial Times, la cadena pública alemana ZDF y LA NACION. La investigación fue coordinada por Barracuda Media, una organización periodística sudafricana creada para este proyecto, con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y equipos especializados en análisis de datos.

Desde comienzos de este año, los documentos fueron examinados con asistencia técnica del Data and Research Center (DARC), con sede en Berlín. El material, que reúne más de diez millones de correos electrónicos, informes de riesgo, investigaciones internas, auditorías y comunicaciones de altos directivos, también fue entregado a organismos estadounidenses, entre ellos el Departamento de Justicia y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), además de la autoridad tributaria y aduanera del Reino Unido.

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MV