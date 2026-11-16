El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, defendió las reformas económicas del Gobierno y aseguró que la estabilización debe dar paso a una etapa de mayor inversión, productividad y crecimiento sostenido.

Durante la apertura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026, organizadas por el Banco Central bajo el lema “Crecimiento, Productividad e Inflación”, el funcionario puso el foco en los cambios que atraviesa la economía argentina y reivindicó el concepto de “destrucción creativa” para explicar cómo la transformación de las reglas económicas puede abrir oportunidades para nuevas empresas, aunque también obligar a otras a adaptarse.

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El encuentro se desarrolla entre el 16 y el 17 de noviembre en el Palacio Libertad y reúne a economistas, especialistas y autoridades monetarias de distintos países.

“La pregunta que nos interesa es cómo transformar la estabilidad en crecimiento y el crecimiento en prosperidad”, planteó Bausili durante su exposición en el Palacio Libertad. En ese sentido, consideró que los avances del proceso de estabilización permiten dejar atrás una discusión económica concentrada durante años en la administración de desequilibrios, el financiamiento del déficit fiscal y la prevención de nuevas crisis.

El titular del BCRA sostuvo que la Argentina atraviesa una transformación profunda y que el desafío ahora consiste en extender la mirada hacia los fundamentos de largo plazo del desarrollo. Para eso, remarcó que el orden macroeconómico es una condición necesaria, pero no suficiente para garantizar una expansión sostenida de la actividad.

“Estabilizar requiere disciplina, consistencia y credibilidad. Crecer sostenidamente requiere todo eso, pero además requiere inversión, innovación, ahorro, mejores mercados financieros, reasignación de recursos y aumentos de productividad”, afirmó. Según el funcionario, varios de esos factores ya comenzaron a materializarse.

Santiago Bausili, abrió las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 en el Palacio Libertad | Crédito: Prensa

La “destrucción creativa” detrás de las reformas económicas

Uno de los conceptos centrales del discurso fue el de “destrucción creativa”, que Bausili utilizó para explicar el impacto que pueden tener las reformas sobre la estructura productiva. Se trata de un proceso mediante el cual nuevas tecnologías, empresas o modelos de producción desplazan a otros que pierden competitividad y dejan de ser eficientes.

El presidente de la autoridad monetaria trasladó esa definición al programa económico del Gobierno y sostuvo que la eliminación de barreras y restricciones puede generar las condiciones para que aparezcan nuevos competidores, inversiones y actividades productivas. “Nos parece interesante pensar que las reformas, como las que estamos viviendo, también pueden generar las condiciones para que esa destrucción creativa ocurra”, señaló.

En esa dinámica, el funcionario reconoció que el proceso de transformación no tendrá efectos homogéneos sobre el entramado empresarial. Mientras algunas compañías podrán encontrar oportunidades para expandirse, otras deberán adaptarse a un escenario con nuevas condiciones de competencia y asignación de recursos.

El objetivo, según planteó, es que esos cambios se traduzcan en más inversión, mayor productividad, mejores empresas y nuevos puestos de trabajo. De esta manera, Bausili defendió los costos de la reconversión económica como parte de un proceso que, desde la perspectiva del Gobierno, debería permitir construir una estructura productiva más competitiva.

El desafío de canalizar el ahorro hacia la inversión

Otro de los ejes de la exposición estuvo vinculado con el financiamiento de la economía. Bausili planteó que uno de los objetivos centrales de esta nueva etapa debe ser conseguir que el ahorro de los argentinos se canalice hacia proyectos de inversión dentro del país, en lugar de quedar al margen del sistema financiero local.

Para avanzar en esa dirección, consideró necesario desarrollar mercados de capitales capaces de financiar empresas y emprendimientos, además de construir instituciones que permitan sostener las condiciones de previsibilidad en el tiempo.

El funcionario también incluyó entre los desafíos de largo plazo la innovación financiera, la tokenización y la inteligencia artificial, en un contexto internacional en el que las nuevas tecnologías modifican el funcionamiento de los mercados y plantean nuevos desafíos para los bancos centrales. “La estabilidad no es el final de ese recorrido. Es la plataforma que nos permite empezar a transitar su parte más interesante, la construcción de una economía más productiva, con más oportunidades y capaz de crecer de manera sostenida”, concluyó.





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