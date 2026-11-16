El Banco Central siguió el recorrido de otros US$15 millones y detectó nuevas maniobras con el dólar blue

El Banco Central sigue reconstruyendo el recorrido de los dólares que, durante el cepo cambiario, habrían salido del mercado oficial para terminar en el circuito paralelo. Ahora, identificó una operatoria de más de US$15,6 millones realizada por una agencia de cambio de Ramos Mejía , que durante menos de cuatro meses de 2023 compró divisas a otras casas de cambio y las revendió en efectivo, sin que quedara un registro bancario que permitiera seguir el destino de los billetes.

Se trata de un caso que tiene como protagonista a Mas Divisas SA , una agencia de cambio que operó entre el 6 de marzo y el 30 de junio de 2023. Según un sumario del Banco Central, durante ese período compró exactamente US$15.627.166 a otras cuatro agencias y luego los revendió a otros operadores. La mayor parte del dinero terminó en manos de una sola empresa.

A juzgar por el organismo, no se trataba de una operatoria habitual de una casa de cambio. En el documento, se sostenía que el circuito "evidentemente tenía por finalidad adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo". También pareció que la habilitación de Mas Divisas había sido utilizada "como una pantalla o teléfono legal" para concretar esas operaciones.

El sumario fue firmado el 27 de octubre por el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet. Allí, el BCRA cuestionó especialmente la modalidad elegida por la agencia. "Estas transacciones en pesos y dólares se realizaron en efectivo (...) lo que imposibilitó la trazabilidad bancaria de los fondos involucrados", signó el organismo.

| Crédito: Archivo

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Esta agencia involucrada negoció las acusaciones durante el procedimiento administrativo. En su defensa, presentó un acta de directorio del 3 de enero de 2023 en la que había resuelto operar mediante "movimientos de caja o efectivo" . Como argumento, sostuvo que los bancos no le abrirían cuentas e invocó su "derecho constitucional de trabajo" .

Sin embargo, esa explicación no convenció a los investigadores. La diferencia entre el precio al que compraba y el que cobraba por los dólares le permitió obtener, al menos, $74,2 millones de ganancia durante esos cuatro meses, según el cálculo del Banco Central.

También intervino ARCA . Al intentar obtener una constancia de inscripción de la empresa, el sistema informó que tenía " incumplimientos notificados por falta de presentación de DDJJ ", en referencia a sus declaraciones juradas.

La sede de Mas Divisas, la agencia de cambio de Ramos Mejía investigada por el Banco Central | Crédito: Google Maps

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El rulo financiero y los millones que salieron del mercado oficial

El nuevo hallazgo se suma a una investigación mucho más amplia sobre las operaciones cambiarias realizadas durante los últimos años del gobierno de Alberto Fernández , cuando todavía regían las restricciones para comprar dólares. La dimensión del circuito también quedó reflejada en un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), que estimó que, mediante extracciones en efectivo, salieron del mercado legal al menos US$607.432.023 .

Según sostuvo la jueza María Servini, el mecanismo permitió una " disposición patrimonial por medio de la sustracción del mercado legal " de ese monto. Las operaciones habrían generado ganancias a partir de la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo, una brecha que durante ese período llegó a superar el 100% .

Al sumar las compras y ventas identificadas en varias entidades, los movimientos alcanzan los US$1371 millones . Sin embargo, como una parte de esas operaciones se repitió entre las mismas empresas, es decir, los dólares pasaban de una agencia a otra y volvían a contabilizarse, el cálculo se redujo a unos US$900 millones .

Elías Piccirillo, financista vinculado a Arg Exchange | Crédito: Archivo

Entre las entidades investigadas aparecen Gallo Cambios, Mega Latina, Stema Cambios y Arg Exchange , la casa de cambio vinculada al financista Elías Piccirillo . En varios de estos casos, el Banco Central detectó que las agencias compraban grandes cantidades de dólares y luego las revendían a otros operadores, en lugar de destinarlas a operaciones con clientes.

MV/fl