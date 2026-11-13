El Banco Central de Paraguay informó que encontró activos de Ueno Bank y detalló a quienes se le devolverá ese dinero

Jorge Schreiner, presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), anunció este jueves 12 de noviembre que en el proceso de verificación patrimonial del Ueno Bank se descubrió que los activos del organismo superan a los pasivos.

Son 600 millones de dólares aproximadamente que superan al conjunto de deudas de la entidad con el sistema previsional, lo que permite la devolución efectiva de los recursos a las cajas jubilatorias de Paraguay.

Corralito. El Ueno Bank, custodiado ante la presión social.

El funcionario adelantó que “este hallazgo asegura que ningún jubilado o potencial jubilado, tanto de IPS (Instituto de Previsión Social) como de las demás cajas previsionales tengan algún impacto negativo de la resolución del banco Ueno”.

Y sumó que la información se confirmó sin incluir otros activos del ente intervenido, como inmuebles que tiene a su nombre, expresando su confianza de que, dentro del tiempo que establece la ley, pueda realizarse la licitación y traspaso del conjunto de activos y pasivos del Ueno Bank a otra entidad financiera.

Schreiner aclaró que el objetivo es licitar y transferir la cartera en lotes a otros bancos del sistema para proteger a los ahorristas y evitar así la concentración de esos fondos en una sola entidad, como ocurrió con Ueno.

El funcionario adelantó que “ese proceso que estimamos va a durar entre ocho a diez días aproximadamente, para tener una imagen más exacta de lo que se conoce como balance de exclusión, o sea, activos sanos, contrastado con el total de pasivos de la entidad”.

En ese punto, aclaró que, para concretar el proceso de licitación, la ley permite que el Fondo de Garantías complete algún faltante en la comparación entre activos y pasivos.

Finalmente adelantó que, si antes de concretar los pagos pendientes con los inversionistas de Ueno Bank se hace el traspaso de los activos del mismo a una nueva entidad, ya no sería necesario devolver el dinero, sino que esos recursos se traspasarían directamente a la nueva entidad financiera de la que el depositante se convertiría en cliente.

Ueno Bank en Buenos Aires

Qué pasó con el Ueno bank

El Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó la intervención de Ueno Bank, uno de los más grandes del país, tras verificar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo que exige la regulación local.

Esa medida provocó una grave crisis en el Gobierno, ante el temor de que otras entidades tuvieran problemas parecidos.