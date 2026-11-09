El Gobierno de Paraguay eximirá de multas e intereses a 45.000 contribuyentes afectados por la crisis de Ueno Bank

Unos 45.000 contribuyentes paraguayos podrán solicitar la exoneración de multas, intereses y recargos por mora que se hayan generado por las dificultades para pagar sus impuestos tras la intervención de Ueno Bank. La medida, instruida por el presidente Pedro Alliana, regirá durante noviembre y alcanzará a distintos tributos, incluido el impuesto al valor agregado (IVA).

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La iniciativa fue anunciada por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), luego de una reunión entre Alliana y su titular, Óscar Orué. El objetivo es evitar que las personas y empresas que quedaron temporalmente sin acceso a sus depósitos acumulen nuevas obligaciones económicas por incumplimientos que no pudieron evitar.

Según explicó Orué en una entrevista con Medios del Estado, la administración tributaria habilitará en los próximos días un formulario electrónico para solicitar la denominada "exclusión de responsabilidad". El mecanismo estará dirigido inicialmente a quienes utilizaron Ueno Bank durante los últimos tres meses para realizar pagos de impuestos y no pudieron cumplir con los vencimientos debido a la inmovilización de sus fondos.

El funcionario precisó que el beneficio podrá extenderse a contribuyentes que no operaban directamente con la entidad, pero que puedan demostrar que resultaron perjudicados por la crisis financiera. La estimación oficial es que alrededor de 45.000 personas podrían quedar alcanzadas.

Pedro Alliana, presidente de Paraguay

Reprogramación de vencimientos y facilidades para operar

El paquete de medidas contempla tres herramientas para reducir el impacto de la resolución bancaria sobre la actividad económica. La primera es el diferimiento del calendario impositivo, que permitirá reprogramar los vencimientos para los sectores afectados.

En ese marco, Orué anticipó que firmaría una resolución para postergar el vencimiento tributario previsto para el lunes 9 de noviembre. La prórroga alcanzará a todos los contribuyentes, y no solamente a los clientes de Ueno Bank, debido a que algunos ahorristas todavía no habían recibido las acreditaciones del Fondo de Garantía de Depósitos.

El segundo componente es la eliminación, a pedido de parte, de las multas por contravención, mora e intereses generados como consecuencia de la contingencia. Para acceder a ese beneficio, los contribuyentes deberán acreditar que las dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales estuvieron vinculadas con la situación bancaria.

La tercera herramienta apunta a sostener la continuidad de las operaciones comerciales. La DNIT prevé brindar atención diferenciada a quienes tengan dificultades para efectuar pagos inmediatos y necesiten gestionar el Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) en controversia. También facilitará la habilitación de timbrados para que las empresas puedan continuar con sus actividades y emitir comprobantes.

El organismo informó que dará a conocer próximamente las reglamentaciones específicas, los requisitos y los canales digitales para acceder a las medidas.

Ueno Bank | Crédito: Cedoc Perfil

La intervención de Ueno Bank dejó a millones de clientes sin acceso a sus fondos

La decisión tributaria se produce después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) iniciara el procedimiento de resolución de Ueno Bank, el 3 de noviembre. La medida había sido adoptada por unanimidad el día anterior, luego de que el organismo detectara que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa.

Según el comunicado oficial del BCP, la insuficiencia se constató después de ajustes realizados a los estados financieros de la entidad durante el proceso de regularización. El procedimiento contempla la intervención de la Superintendencia de Bancos para verificar la situación patrimonial y preservar los activos.

La crisis afectó a una amplia base de clientes. La agencia AFP informó el 6 de noviembre que alrededor de tres millones de personas habían quedado sin acceso a su dinero desde que el Banco Central tomó el control de la entidad y congeló sus cuentas.

En paralelo, el Gobierno puso en marcha el Fondo de Garantía de Depósitos para devolver los ahorros. La cobertura legal alcanza hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona y entidad financiera, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes.

El Banco Central informó que el proceso de acreditaciones comenzó el 5 de noviembre. Para el 7 de noviembre, alrededor de 1,2 millones de ahorristas ya habían recibido sus fondos, por un desembolso de 996.000 millones de guaraníes, equivalentes a unos US$160 millones.

En este contexto, la administración de Alliana busca evitar que las dificultades de liquidez derivadas de la crisis bancaria se trasladen también al cumplimiento de las obligaciones fiscales. La prioridad inmediata, según explicó el titular de la DNIT, es completar la devolución de los depósitos y facilitar que los contribuyentes regularicen sus impuestos sin penalizaciones adicionales.