Corralito en Paraguay: “Se van a devolver los depósitos de hasta 40 mil dólares, el 97% de los ahorristas”

La crisis de Ueno Bank sacudió el escenario económico y político de Paraguay y abrió interrogantes sobre la solidez de un modelo que durante años fue presentado como referencia para la región. La caída de la entidad, las denuncias de corrupción y la presunta complicidad del presidente Santiago Peña pusieron bajo la lupa el funcionamiento de las instituciones y el sistema financiero paraguayo.

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el economista y exministro de Hacienda de Paraguay, Manuel Ferreira Brusquetti, analizó el impacto del caso, los desafíos fiscales que enfrenta el país y el futuro de los ahorristas afectados. Además, explicó cómo funcionará el mecanismo de devolución de los depósitos y anticipó que el 97% de los clientes podrá recuperar su dinero.

Manuel Ferreira Brusquetti es un economista y consultor paraguayo que se desempeñó como ministro de Hacienda de la República del Paraguay entre 2012 y 2013. Durante su gestión como ministro lideró hitos financieros clave, como la primera emisión de bonos soberanos de Paraguay por 500 millones de dólares y la implementación del impuesto a la renta personal. Actualmente preside la firma de consultoría e investigación de mercado MF Economía e Inversiones. También ha sido consultor para organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y las Naciones Unidas.

Manuel, un gusto. Jorge Fontevecchia lo saluda. Muchas gracias por atendernos desde Paraguay. Aquí, en la Argentina, se explica la situación de Ueno Bank y de Santiago Peña, su renuncia, en el contexto de una mirada, podríamos decir, global de la economía paraguaya, a la que se la presentaba como un modelo para la región, para el Cono Sur, y que ahora se la percibe como no tan modelo. Ahora, cuando hablamos con colegas suyos en Paraguay, lo que encontramos es que puede ser un caso particular de este presidente, pero no pone en discusión el modelo económico paraguayo en su conjunto, planteado en el triple equilibrio: equilibrio fiscal, equilibrio comercial y equilibrio cambiario. Usted, que ha sido un actor de la economía de su país, ministro de su país, me gustaría que nos hiciera, de la manera más didáctica posible, un balance del modelo económico paraguayo que trasciende a este presidente y que entra en este presidente no sé si un epílogo o un punto de inflexión.

Bueno, un gusto antes que nada estar con ustedes. Acá lo que ocurrió fue que se robaron un banco, con complicidad del presidente de la República. Y esto es un evento de corrupción muy grande, posiblemente uno de los más grandes que hemos visto en Paraguay. El robo fue a la mitad de la población. El modelo paraguayo estuvo basado siempre en el tema de la estabilidad macroeconómica, medida fundamentalmente por una tasa de crecimiento robusta, del orden del 4% en los últimos 20 y pico de años, y una inflación baja. Esos eventos no serán afectados por este caso. Tenemos problemas hoy de un gasto público que se ha elevado, sobre todo en lo que son gastos sociales. Hay dos programas grandes. Un programa que se llama Hambre Cero, que fundamentalmente da alimento escolar a los niños. Y, por otro lado, un programa que se llama Adultos Mayores, que es un programa de pagos jubilatorios no contributivos. Esos dos programas representan alrededor del 1% del producto interno bruto. Y un tercer tema es el fondo jubilatorio de los funcionarios públicos, que se llama la Caja Fiscal, que es otro 1%. Estos son los tres problemas principales que estamos viendo a nivel fiscal. Son problemas que están desconectados de esta situación, pero que hay que resolver y encarar. El vicepresidente actual, que posiblemente va a asumir en los próximos días como presidente de la República, reemplazando a Santiago Peña, habló claramente de estos temas. Y creo que hay que intentar resolverlos porque pueden ser un problema que desestabilice esta historia de estabilidad que Paraguay pudo construir en los últimos 20 años. El tema cambiario posiblemente también, desde el directorio del Banco Central, cómplice de Ueno Bank en el robo de este banco, va a tener que revisar seguramente la política monetaria. Porque Paraguay empezó a crecer en los últimos años. En el esquema financiero, cuando lo mirás desde la balanza de pagos, Paraguay actualmente era una economía muy sencilla, cuyo tipo de cambio se manejaba fundamentalmente por ingresos de divisas generados a través de importaciones y exportaciones. Hoy la economía se está financiarizando y somos una economía chica que tenemos que tener protecciones de cierto carácter. Nos han tomado de sorpresa y han hecho que se valorice mucho nuestra moneda, generando un impacto sobre todo en los sectores exportadores. Y un tercer tema era este tema financiero, que creo que está en proceso de resolución. Paraguay tiene la necesidad de que sus instituciones actúen en este caso. Creo que ladrones hay en todos lados. Estos son los nuestros, pero creo que es el momento también de que nuestras instituciones gatillen los procesos necesarios en el campo jurídico, en el campo penal, en el campo administrativo y en el campo civil, que son los que se necesitan para este caso. Hasta ahora costó, pero estamos empezando a ver que ese sistema institucional empieza a resolverse. Incluso esta discusión del juicio político, que está ahora en todos lados, es una discusión para sacarle o no los fueros al presidente y permitir que pueda ser juzgado por la justicia ordinaria, que es lo que seguramente vamos a ver en los próximos días y meses. Así que yo veo que, a nivel financiero, este caso de Ueno es un tema aislado, por esto que te decía anteriormente. Y creo que el modelo, en la medida en que se vayan resolviendo estos problemas, que son problemas normales, creo yo, del transitar de una economía y que se tienen que ajustar de una u otra manera, son temas que los vamos a ir viendo. Creo que en el período, tal vez, de este gobierno que está terminando y, sobre todo, en el período del gobierno que va a ser electo en el año 2028.

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Manuel, pero estos tres puntos: Hambre Cero, jubilaciones especiales y el tercero que mencionó, que cada uno, por si le entendí bien, genera gastos públicos equivalentes al 1% de su producto bruto, ¿son desvíos en el gasto público de este gobierno o es un proceso que se viene acumulando de gobiernos anteriores?

No, estos son desvíos de este gobierno. Una expansión del gasto social que ha sido importante, una falta de resolución del tema jubilatorio de funcionarios públicos que se jubilan a una edad muy temprana, con muy poco aporte. Por tanto, estos fondos no alcanzan para cubrir esta demanda de haberes jubilatorios. La expansión, te digo, el caso de Adultos Mayores era un programa que, cuando yo estaba en el 2013, estaba destinado exclusivamente a adultos mayores en situación de pobreza. Este gobierno extiende esto a cualquier adulto mayor de más de 65 años y obviamente genera el proyecto. Cuando yo estaba en el gobierno, hace unos 12 o 13 años, era un programa de 80 millones de dólares. Un programa que en el presupuesto está planteado en 600 millones de dólares y está subiendo ese gasto. Creo que lo que le falta a ese tipo de gasto es focalización. Creo que eso es lo importante. Creo que tenemos que empezar a discutir cosas que son, para nuestro enfoque, muy paraguayas, digamos, muy reformas de segunda generación. Y ahí creo que el tema importante se vuelve las redes de protección social, elevar la cantidad de gente contribuyente a un programa jubilatorio. Hoy tenemos una sola entidad que se asimila a lo que es la ANSES argentina, que se llama IPS, donde contribuyen todos los funcionarios en relación de dependencia. Pero gran parte de la población paraguaya trabaja por cuenta propia o en pequeñas empresas que no tienen esa capacidad contributiva. Por tanto, hay que diseñar un modelo nuevo. En el tema de salud, tenemos una baja cobertura de seguro médico, posiblemente de las más bajas de América Latina todavía. Esos temas son temas a encarar de aquí al futuro.

Manuel, y respecto de los fondos, usted decía que el 50% de la población de Paraguay tiene algún grado de relación con el banco. ¿Cuál es su perspectiva de cómo va a quedar la situación de las personas que tenían dinero depositado en Ueno Bank?

Bueno, este banco, con estos eventos de marketing que ha realizado con fondos públicos, básicamente estaba centrado, primero, en un gasto muy importante en publicidad y, por otro lado, en descuentos en tarjetas de crédito para compras en comercios que alcanzaban hasta el 50%. Un modelo claramente insustentable. Esto ha atraído alrededor de 3 millones de clientes, de más o menos 6.400.000 personas. O sea, prácticamente la mitad de la población está involucrada en esto. La parte buena es el proceso de bancarización que ha sufrido mucha gente.

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Lo sigo copiando y veo: de 6 millones, algo más de 6 millones de habitantes, 3 millones de clientes. Ahora, mi pregunta es: de esos 3 millones, una cosa es ser cliente transaccional y otra es tener depósitos. ¿Cuántos de esos 3 millones quedaron, perdieron dinero, por decirlo de alguna manera? ¿Depositaron dinero en el banco que hoy no podrán recuperar?

Bueno, en Paraguay hay un fondo, se llama Fondo de Garantía de Depósitos, que tiene recursos suficientes para cubrir a la gente según lo que establece la ley, que es de 75 salarios mínimos. Esto es un monto de alrededor de 40.000 dólares. O sea, se van a cubrir todos los depósitos de hasta ese monto. Esto más o menos reduce la cantidad de clientes afectados en un 97%. Estas son las estimaciones que se están haciendo. Entonces, quedaría concentrado en un grupo relativamente pequeño de personas físicas y jurídicas, comparado con lo que se tiene. Hoy se empezaron los primeros pagos de eso. La ley indica que, en cuatro días, una ley que se promulgó el jueves pasado, que se publicó ayer, exige el pago en más o menos 72 horas hábiles. Eso se cumpliría el lunes y martes, donde vendría el segundo pago. Y la ley establece que todos esos pagos se tienen que terminar a más tardar en 15 días de iniciado el proceso de resolución, que fue el martes pasado. El problema es que se necesita mucho. Entonces, la gente se ha agolpado en todas las entidades del sistema para abrir cuentas. Un banco abrió 60.000 cuentas en un día y esto obviamente hace colapsar su logística y sus sistemas. Creo que esto se va a ir resolviendo. Estimamos nosotros que se han generado alrededor de 500.000 nuevas cuentas en el sistema financiero en los últimos tres días. Es muchísimo. Y es un impacto muy grande en términos de procesos de bancarización para que esta gente pueda recibir los pagos. Todavía hay mucha confusión con esto, pero creo que esa polvareda también va a ir bajando.

Manuel Ferreira Brusquetti, muchísimas gracias. Valoramos mucho su claridad y nos vamos de esta entrevista comprendiendo un poco mejor la situación. Muy gentil por su explicación.

Muchas gracias. Un gusto. Un gran saludo a todos los argentinos.

De la misma manera.

LMM