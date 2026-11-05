Crisis política en Paraguay: subió el riesgo país y el guaraní se devaluó un 5%

La bolsa de Paraguay sintió el impacto de la crisis política que se abrió en el país tras el ruido financiero provocado por la intervención de Ueno Bank, que dejó a 3 millones de clientes sin posibilidad de acceder a sus cuentas ni de retirar sus depósitos. Este jueves subió el riesgo país y una devaluación del guaraní.

Tras la renuncia del presidente Santiago Peña este jueves, que aún aguarda la decisión del Congreso para conocer el futuro del mandatario, el mercado paraguayo vio una jornada bursátil con turbulencias. El riesgo país subió siete unidades, un 5%, hasta los 144 puntos básicos. Durante la rueda llegó a tocar 157 puntos durante las primeras horas posteriores a la renuncia. En cinco ruedas financieras desde el colapso del Ueno Bank el índice que elabora el JP Morgan subió 25 unidades, desde los 119 puntos básicos del jueves pasado un 21%.

En este contexto, el rendimiento del bono de Paraguay a diez años, con vencimiento en febrero de 2036, alcanzó un 6,04% anual, el más alto desde junio de 2025.

El impacto financiero y político también se observó en el mercado cambiario con una devaluación de más del 5% de la moneda nacional del país vecino: el guaraní. El dólar mayorista cotizó a 6.358,5 guaraníes, un salto diario en torno al 5,4%. En los últimos cinco días el salto es casi del 9%. Por su parte, la divisa en el mercado minorista a G. 6.720 en el Banco Atlas, cuando al cierre de la semana pasada operaba cerca de 5.900.

Guaraníes billetes de PARAGUAY

En este escenario, el JP Morgan estableció una línea de estrategia de Mercados, que consiste en “mantener sobreponderado los bonos en guaraníes y en dólares, entre tanto se espera a que se asiente el polvo”. En cuanto a la estrategia de Crédito Soberano, el banco recomendó mantener “infraponderado” Paraguay, debido a que las valoraciones ajustadas y una trayectoria de calificación estancada ahora se ven agravadas por los vientos en contra de la resolución de Ueno, según consignó el medio paraguayo ABC Color. Infraponderar significa que JP Morgan aconseja a los gestores de fondos tener menos bonos de Paraguay de los que indica el índice.

A su vez, el análisis sostuvo que los riesgos de contagio a nivel del sistema dependerán de la rapidez y transparencia del proceso de resolución, el episodio ha generado ruido político, causando un bajo rendimiento de los activos.

Por su parte, en la jornada del miércoles, la calificadora de riesgo Moody's emitió un informe titulado: “La resolución de Ueno es manejable, pero pondrá a prueba el marco de gestión de quiebras bancarias de Paraguay”.

“La resolución de Ueno tiene un impacto negativo en el crédito del sector bancario, ya que los depositantes no asegurados, incluyendo algunas empresas, podrían sufrir retrasos o pérdidas en sus saldos, lo que podría tener un impacto moderado y temporal en la economía real”, señaló el texto al que tuvo acceso PERFIL.

Que pasó con el Ueno Bank en Paraguay y qué sucederá con los ahorros de casi 3 millones de clientes



“Prevemos que los riesgos sistémicos para el sector bancario se mantendrán controlados siempre que la resolución sea rápida y ordenada, lo que pondrá a prueba el marco de resolución de Paraguay para un banco del tamaño de Ueno”, agregó el documento de Moody's.

Otro dato que sobresale esta jornada fue que la calificadora de riesgo crediticio Fitch en octubre pasado emitió un comunicado y confirmó las calificaciones de riesgo emisor a largo plazo de Ueno Bank. En marzo de este año la calificadora señaló: "La calificación de viabilidad considera el fortalecimiento de la franquicia del banco en Paraguay, la sólida calidad de sus activos, su sólida rentabilidad, una capitalización adecuada y una estructura de financiamiento estable y moderadamente concentrada".

La crisis política

Ahora los mercados en Paraguay siguen minuto a minuto los acontecimientos y el devenir institucional. Con la renuncia de Peña en medio de un inicio de juicio político, el Congreso dirime por estas horas si acepta la renuncia o continúa con el juicio político.

Santiago Peña

Si el Congreso acepta la renuncia, Peña tendrá fueros y podrá eludir la Justicia. En cambio, si es destituido por juicio político, podrá someterse a un proceso judicial. La Cámara Baja ya elevó el pedido de juicio al Senado.

El escándalo de Ueno Bank

La crisis de Ueno Bank comenzó formalmente el 29 de octubre de 2026, cuando la entidad comunicó al Banco Central del Paraguay (BCP) que no podía reponer aproximadamente US$ 70 millones utilizados de su encaje legal.

El lunes 2 de noviembre, el directorio del Banco Central del Paraguay resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, en el marco de la Ley 2334/03 de Garantía de Depósitos y Resolución de Entidades Financieras. La decisión llegó después de una serie de inspecciones que detectaron un fuerte deterioro de la situación patrimonial de la entidad.

Esto dejó a 3 millones de clientes sin posibilidad de acceder a sus cuentas ni de retirar sus depósitos.

La crisis también involucra recursos del Estado paraguayo. Uno de los casos más sensibles es el del Instituto de Previsión Social (IPS).